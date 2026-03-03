Bộ phận ở vịt chứa túi dịch hôi, nhiều vi khuẩn

Nếu không chế biến kỹ hoặc loại bỏ hoàn toàn, bộ phận này của vịt khiến món ăn vẫn có mùi hôi khó chịu, mất ngon, thậm chí gây hại cho sức khỏe.

Thịt vịt có nhiều lợi ích cho sức khỏe và chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng, hấp dẫn. Ảnh: Tạo bởi AI.

Thịt vịt là một trong những món ăn phổ biến được nhiều người yêu thích với những cách chế biến đa dạng, ngon miệng. Không chỉ có giá cả phải chăng và ngoài vị ngon, thịt vịt còn rất giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, có một số bộ phận của vịt rất bẩn, chứa nhiều độc tố tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh nhưng lại được nhiều người mê, coi là "đặc sản".

Lợi ích của thịt vịt với sức khỏe

Theo tờ United Daily News (Đài Loan), bác sĩ Lạc Nhạc Linh, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Cathay (Đài Bắc), cho biết trong các loại thịt, thịt vịt có hàm lượng chất béo thấp hơn không chỉ so với thịt lợn, thịt bò và thịt cừu, mà còn ít chất béo hơn một chút so với thịt gà, ở cùng một phần thịt.

Thịt vịt không chỉ có tỷ lệ axit béo bão hòa thấp mà còn chứa tỷ lệ axit béo không bão hòa cao, lên đến 5%, cao hơn thịt gà và thịt lợn. Axit béo không bão hòa có thể làm chậm quá trình hình thành cholesterol xấu và có tác dụng chống oxy hóa.

Thịt vịt cũng nổi bật với hàm lượng vitamin A và B cao. So với thịt gà hoặc thịt lợn cùng trọng lượng, thịt vịt chứa lượng vitamin A gần gấp đôi; vitamin nhóm B không chỉ giúp ổn định hệ thần kinh mà còn là các enzyme quan trọng cho quá trình chuyển hóa năng lượng.

Bộ phận không nên ăn của vịt

Dưới đây là những bộ phận của vịt rất bẩn, chứa nhiều ký sinh trùng, độc tố cần loại bỏ trước khi chế biến hoặc hạn chế ăn.

Phao câu vịt

Theo Tencent, không chỉ không có giá trị dinh dưỡng đặc biệt nào, phao câu vịt là cơ quan bài tiết, do đó đây là nơi khiến vịt có mùi hôi khó chịu nếu không được làm sạch.

Ngoài ra, phao câu vịt còn chứa tuyến mỡ và túi Fabricius. Các tuyến tiết mỡ nằm ở phía trong phao câu, vịt thường mổ vào lớp mỡ ở khu vực này để bảo vệ lông của chúng. Vì vậy, tuyến mỡ này dễ bị hình thành mủ, viêm nhiễm, nguy cơ lây lan phần thịt xung quanh.

Trong khi đó, túi Fabricius là một trong những cơ quan miễn dịch trung tâm của vịt, nằm ở phần trên của trực tràng và cũng là cơ quan bạch huyết. Nó có thể chứa các vật thể lạ như mầm bệnh, chất thải chuyển hóa chưa tiêu hóa hết.

Do đó, khi chế biến, mọi người nên cắt bỏ hết phần phao câu vịt, không để lại phần thừa nào để loại bỏ hoàn toàn mùi hôi và mầm bệnh.

Vịt là món ăn bổ dưỡng nhưng không phải bộ phận nào cũng an toàn để ăn. Ảnh: Thai Heart Food.

Đầu vịt

Đầu vịt là món ăn ưa thích của nhiều người. Tuy nhiên, đây lại là bộ phận của vịt có hàm lượng kim loại nặng cao nhất trong toàn bộ cơ thể vịt, đặc biệt là vịt già. Trong điều kiện chăn nuôi kém, vịt ăn nhiều thức ăn không lành mạnh, dẫn đến hàm lượng kim loại nặng vượt quá mức cho phép tập trung ở đầu. Vì vậy, những người thích đầu vịt nên ăn có chừng mực.

Cổ vịt

Nhiều người thích ăn phần cổ của vịt, gà. Tuy nhiên, cổ vịt lại là nơi có bộ phận gọi là tuyến ức - những hàng mô to như hạt đậu nành. Vì tuyến ức là một trong những cơ quan miễn dịch, nếu vịt bị viêm nhiễm hoặc ốm, tuyến ức này sẽ tăng kích thước đột ngột để chống lại vi khuẩn và virus.

Do đó, nếu không được làm sạch, rất nhiều virus gây hại trú ngụ ở đây có thể đi vào cơ thể. Nhiệt độ nấu nướng thông thường cũng không thể tiêu diệt toàn bộ chúng.

Da vịt

Phần da của các loại gia cầm chứa nhiều chất béo, lượng cholesterol cao. Ăn nhiều da vịt có thể khiến cholesterol tăng cao, gây nguy hiểm cho những bệnh nhân mắc huyết áp cao.

Ngoài ra, da là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với môi trường sống rất bẩn của vịt như ao, bùn đất, thậm chí lẫn cả phân nên chứa rất nhiều ký sinh trùng, vi khuẩn. Thậm chí dù cố gắng chế biến sạch và nấu chín, chưa chắc đã làm hết hoàn toàn ký sinh trùng.

Nội tạng vịt

Theo Zhihu, nội tạng vịt như mề, gan, phổi là bộ phận được nhiều "dân nhậu" yêu thích vì chế biến được nhiều món ăn, hấp dẫn. Tuy nhiên, chúng lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe. Trong đó, mề vịt là một phần của hệ tiết niệu và hệ giải độc của vịt. Do vị trí sinh lý đặc biệt, mề vịt rất dễ bị vi khuẩn phát triển, dẫn đến viêm nhiễm.

Ngoài ra, phổi vịt là cơ quan hô hấp quan trọng, đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên trong hệ thống miễn dịch. Chúng nằm ở phần dưới của khí quản, phân bố đều ở cả hai bên. Các tế bào phế nang trong phổi vịt có chức năng thực bào mạnh mẽ, có khả năng nuốt chửng các hạt bụi nhỏ và nhiều tác nhân gây bệnh khác nhau mà vịt hít phải.

Trong khi đó, gan vịt chứa nhiều sắt và vitamin A, song đồng thời cũng là nơi lọc độc tố, kim loại nặng. Ăn quá nhiều có thể dẫn tới dư cholesterol, tăng men gan hoặc rối loạn mỡ máu.