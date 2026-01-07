Hình ảnh bên trong khoa cấp cứu 15 nạn nhân vụ cháy sáng 7/1

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng khiến 15 người phải nhập viện, trong đó nhiều trường hợp có nguy cơ ngộ độc khí và tổn thương hô hấp, được theo dõi đặc biệt tại Bệnh viện E.

Các bác sĩ cấp cứu cho nạn nhân vụ cháy.

Rạng sáng 7/1, khoa Cấp cứu, Bệnh viện E (Hà Nội), liên tiếp tiếp nhận 15 nạn nhân từ vụ cháy nhà 3 tầng tại số 24, ngõ 82 Trần Cung, phường Nghĩa Đô. Trong số này, 5-6 trường hợp có tổn thương nặng được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Nhiều trường hợp nguy cơ ngộ độc khí, tổn thương hô hấp

Nhận định đây là tình huống có nguy cơ trở thành cấp cứu thảm họa với nhiều nạn nhân cùng lúc, Bệnh viện E đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Ban Giám đốc bệnh viện trực tiếp có mặt tại Khoa Cấp cứu, huy động các ê-kíp thuộc nhiều chuyên khoa như Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Hô hấp, Chấn thương chỉnh hình… phối hợp tiếp nhận, phân loại và xử trí cho người bệnh.

6 bệnh nhân bị bỏng từ độ I đến độ IV, kèm nguy cơ ngộ độc khí, tổn thương đường hô hấp và củng mạc mắt.

Các thủ tục cấp cứu được rút gọn tối đa. Ngay trong những phút đầu, tất cả nạn nhân đều được hỗ trợ thở oxy, thực hiện chiếu chụp, xét nghiệm cần thiết để đánh giá nhanh mức độ tổn thương. GS.TS Nguyễn Gia Bình trực tiếp thăm khám, đánh giá từng trường hợp và hội chẩn cùng các chuyên gia Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác nhằm đưa ra phương án điều trị tối ưu.

ThS.BS Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, cho biết qua phân loại ban đầu, có 6 bệnh nhân bị bỏng từ độ I đến độ IV, kèm nguy cơ ngộ độc khí, tổn thương đường hô hấp và củng mạc mắt. Những trường hợp này được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực để theo dõi sát và điều trị tích cực.

Tất cả bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ tổn thương đường thở đều được nội soi phế quản sớm nhằm làm sạch đường hô hấp và đánh giá mức độ tổn thương. Sau nội soi, 2 bệnh nhân bị bỏng nặng độ III-IV đã phải đặt ống nội khí quản và thở máy.

Các nạn nhân còn lại chủ yếu có tổn thương mức độ nhẹ và vừa như rát họng, bỏng độ I ngoài da. Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh đây vẫn là nhóm cần theo dõi chặt chẽ do nguy cơ ngộ độc khí, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tri giác và tổn thương hô hấp thứ phát có thể xuất hiện muộn.

Các nạn nhân trong vụ cháy sáng 7/1 được cấp cứu tại Bệnh viện E.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc thoát nạn trong biển khói

Theo lời kể của các nạn nhân, vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h cùng ngày, khi nhiều người vẫn đang ngủ. Căn nhà 3 tầng là nơi sinh sống của sinh viên và người lao động. Đám cháy được cho là bùng phát từ khu vực để phương tiện ở tầng 1, nơi có xe máy xăng, xe máy điện và xe đạp điện, tạo ra lượng khói lớn.

Bệnh nhân N.T.C. (23 tuổi, Quảng Ninh), học viên cao học Đại học Điện lực Hà Nội, sống tại tầng 2, cho biết khi nghe tiếng hô hoán, mở cửa phòng thì khói đã bao trùm tầng 1. C chạy sang khu vực hành lang và được đưa xuống dưới bằng thang. Nạn nhân được chẩn đoán ban đầu là ngạt do hít phải khói, hiện theo dõi tại khoa Cấp cứu.

Trường hợp khác là M.T.M. (22 tuổi, dân tộc Mông, quê Hà Giang), sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, sống tại tầng 3, cùng hai người bạn dùng khăn ướt trùm kín đầu tìm cách thoát ra ngoài nhưng vẫn hít phải khí độc, gây choáng váng. Nhóm chạy ra ban công tầng 2 và được lực lượng hỗ trợ đưa xuống an toàn.

Một nạn nhân khác là Đ.V.K. (21 tuổi, Bắc Ninh), ở tầng 2, đã chạy thẳng ra ngoài khi thấy khói dày đặc. Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc khí, khói và hơi, hiện tiếp tục được theo dõi sát tại Bệnh viện E.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.