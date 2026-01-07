Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Danh sách các dòng sữa Nestlé thu hồi tại châu Âu

  • Thứ tư, 7/1/2026 17:43 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Nhiều dòng sữa công thức của Nestlé đang nằm trong diện thu hồi, liên quan đến vấn đề chất lượng của một thành phần đầu vào.

Nestle anh 1

Nestlé nhấn mạnh sự cố chỉ liên quan đến một số sản phẩm cụ thể. Ảnh: Reuters.

Liên quan đến việc thu hồi một số sản phẩm sữa công thức sau khi phát hiện bất thường ở nguyên liệu đầu vào, Nestlé cho biết đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng tại các quốc gia liên quan để triển khai các biện pháp cần thiết.

Các biện pháp được triển khai nhằm phòng ngừa nguy cơ sản phẩm có thể nhiễm cereulide, một độc tố hiếm gặp do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Trong thông báo, Nestlé nhấn mạnh sự cố chỉ liên quan đến một số sản phẩm cụ thể, không phản ánh vấn đề mang tính hệ thống trong các quy trình kiểm soát chất lượng vốn đang được áp dụng nghiêm ngặt.

Theo cập nhật từ Nestlé, các thông báo thu hồi đã được ban hành tại nhiều thị trường trên toàn cầu. Tại châu Âu, các quốc gia liên quan gồm Áo, Bỉ, Bulgaria, CH Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Italy, Bắc Macedonia, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Ukraine.

Tại châu Mỹ, các thị trường nằm trong diện thu hồi gồm Argentina, Chile, Mexico, Paraguay, Peru và Uruguay. Trong khi đó, tại khu vực châu Á - châu Phi và châu Đại Dương, Nestlé cho biết đã ghi nhận các thông báo thu hồi tại Trung Quốc đại lục (bao gồm cả kênh thương mại điện tử xuyên biên giới - CBEC) và Hong Kong.

Nestle anh 2

Một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh của Nestlé đang được thu hồi. Đợt thu hồi này áp dụng đối với một số dòng SMA, BEBA và NAN. Ảnh: Nestlé.

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA), các dòng sữa nằm trong diện thu hồi không giống nhau giữa các quốc gia, mà được xác định theo từng thị trường phân phối và từng giai đoạn sản xuất cụ thể:

Dòng sữa Trọng lượng Số lô và hạn sử dụng
SMA Advanced

First Infant Milk

800g51450742F1
52319722BA
52819722AA
SMA Advanced Follow-On Milk 800g 52879722AA (Tháng 4/2027)
51240742F2 (Tháng 5/2027)
51890742F2 (Tháng 8/2027)
SMA Anti Reflux 800g 52099722BA (Tháng 4/2027)
51570742F3 (Tháng 6/2027)
52099722BB (Tháng 6/2027)
52739722BA (Tháng 6/2027)
SMA ALFAMINO 400g 51210017Y1 (Tháng 1/2027)
51220017Y1 (Tháng 2/2027)
51200017Y3 (Tháng 4/2027)
51250017Y1 (Tháng 5/2027)
51390017Y1 (Tháng 5/2027)
51420017Y2 (Tháng 5/2027)
51430017Y1 (Tháng 5/2027)
51460017Y1 (Tháng 5/2027)
51690017Y2 (Tháng 6/2027)
51690017Y3 (Tháng 6/2027)
51700017Y1 (Tháng 6/2027)
51710017Y1 (Tháng 6/2027)
51740017Y1 (Tháng 6/2027)
52760017Y5 (Tháng 10/2027)
52790017Y1 (Tháng 10/2027)
52860017Y1 (Tháng 10/2027)
53100017Y3 (Tháng 11/2027)
53110017Y1 (Tháng 11/2027)
53140017Y1 (Tháng 11/2027)
53140017Y2 (Tháng 11/2027)
53150017Y1 (Tháng 11/2027)
SMA First Infant Milk 800g 51170346AA (Tháng 4/2027)
51170346AB (Tháng 4/2027)
51340346AB (Tháng 5/2027)
51580346AA (Tháng 6/2027)
51590346AA (Tháng 6/2027)
51590346AB (Tháng 6/2027)
52760346AB (Tháng 10/2027)
52760346AD (Tháng 10/2027)
52780346AA (Tháng 10/2027)
52750346AE (Tháng 10/2027)
SMA First Infant Milk 400g 51350346AA (Tháng 5/2027)
52750346AD (Tháng 10/2027)
SMA First Infant Milk 1,2kg 51340346BE (Tháng 11/2026)
52740346BA (Tháng 4/2027)
52750346BA (Tháng 4/2027)
SMA Little Steps First Infant Milk 800g 51220346AD (Tháng 5/2027)
51540346AC (Tháng 6/2027)
52740346AD (Tháng 10/2027)
SMA Comfort 800g 51240742F3 (Tháng 5/2027)
51439722BA (Tháng 5/2027)
51479722BA (Tháng 5/2027)
51769722BA (Tháng 5/2027)
52049722AA (Tháng 5/2027)
52620742F3 (Tháng 9/2027)
SMA First Infant Milk (dạng nước) 200ml 52860295M (Tháng 10/2026)
52870295M (Tháng 10/2026)
53030295M (Tháng 10/2026)
53040295M (Tháng 10/2026)
53220295M (Tháng 11/2026)
53230295M (Tháng 11/2026)
53070295M (Tháng 11/2026)
53080295M (Tháng 11/2026)
SMA First Infant Milk (dạng nước) 70ml 53170742B1 (Tháng 11/2026)
SMA Lactose Free 400g 51150346AB (Tháng 4/2027)
51719722BA (Tháng 4/2027)
51759722BA (Tháng 4/2027)
51829722BA (Tháng 4/2027)
51979722BA (Tháng 4/2027)
52109722BA (Tháng 4/2027)
53459722BA (Tháng 4/2027)
51500346AB (Tháng 5/2027)
53299722BA (Tháng 8/2027)

