Đau tức hạ sườn, ăn kém, sút cân… là dấu hiệu bệnh gì?

U máu gan là dị dạng mạch máu bẩm sinh và là khối u lành tính hay gặp nhất ở gan. Nhiều người nhập viện với các biểu hiện đau tức bụng do khối u kích thước lớn chèn ép.

Đây là loại u lành tính ở gan, thường không có triệu chứng nào và cũng chưa có bằng chứng cho thấy u sẽ tiến triển thành ung thư. U máu trong gan có thể xuất hiện ở người khỏe mạnh.

Nguyên nhân gây u máu gan

U máu gan xuất hiện nguyên nhân do đâu vẫn chưa được xác định rõ. Mặc dù vậy, có một vài yếu tố có thể làm nguy cơ bị u máu gan tăng lên, bao gồm:

Yếu tố di truyền.

Tuổi tác: Khối u lành tính này có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhưng thường được chẩn đoán nhất là ở những người có độ tuổi từ 30 - 50.

Dị tật bẩm sinh.

Giới tính: Phụ nữ có nguy cơ có u máu gan cao so với nam giới và kích thước của khối u cũng lớn hơn.

Mang thai: tăng nồng độ hormone estrogen khi mang thai cũng gây nguy cơ xuất hiện u máu gan.

Điều trị hormone thay thế: Liệu pháp thay thế hormone ở đối tượng nữ giới trong độ tuổi tiền mãn kinh có thể làm tăng khả năng mắc u máu gan.

Biểu hiện u máu gan thường gặp

U máu gan có triệu chứng thường nghèo nàn và không đặc hiệu, khi khối u to hơn chèn ép người bệnh thường có các biểu hiện như: Đau tức hạ sườn phải do khối u gây căng giãn bao glisson hoặc do chèn ép.

Ăn kém, gầy sút cân. Hiếm khi có các triệu chứng tắc mật do khối u chèn ép vào đường mật. Một số trường hợp bệnh nhân đến viện vì biến chứng của u như u vỡ gây chảy máu trong ổ bụng, hoại tử u gây sốt và đau nhiều hoặc có khi u áp xe gây viêm phúc mạc.

Hình ảnh siêu âm sẽ thấy gan to do khối u có kích thước lớn. Thiếu máu sẽ xảy ra khi u vỡ gây chảy máu hoặc u lớn có chảy máu trong u.

Người bệnh có thể sẽ gặp hội chứng vàng da do tắc mật khi u kích thước lớn gây chèn ép đường mật. Một số bệnh nhân đến viện vì khám sức khỏe định kỳ hay vì bệnh lý cơ quan khác, tình cờ phát hiện u gan, không có triệu chứng gì trước đó.

Điều trị u máu gan thế nào?

Với sự tiến bộ và sử dụng phổ biến các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, u máu không có triệu chứng được chẩn đoán sớm và nhiều hơn. Hầu hết u máu được phát hiện ở nữ (tỷ lệ nữ so với nam là 5: 1) và thường gặp trong độ tuổi 30-50.

U máu không có triệu chứng và thường được phát hiện tình cờ trong quá trình chẩn đoán hình ảnh và kích thước thường nhỏ, ổn định và có thể được theo dõi định kỳ. U máu kích thước lớn (đường kính > 5 cm) có thể không có triệu chứng hoặc gây ra các triệu chứng hoặc biến chứng khác nhau như: đau bụng, sốt, vàng da và vỡ có thể tự phát hoặc chấn thương.

U máu gan khổng lồ khi kích thước trên 15 cm và có nguy cơ gây các triệu chứng chèn ép tạng trong ổ bụng cần điều trị.

Điều trị u máu gan phụ thuộc vị trí và kích thước của khối u máu gan, sức khỏe tổng thể bệnh nhân.

Lựa chọn điều trị:

Phẫu thuật để loại bỏ các khối u máu gan. Nếu khối u máu gan có thể dễ dàng tách ra khỏi gan, đề nghị phẫu thuật để loại bỏ. Phẫu thuật cắt bỏ một phần của gan, trong đó có khối u máu gan. Trong một số trường hợp, khi khối u máu ở vị trí khó khăn, cần phải loại bỏ một phần gan cùng với các khối u máu gan.

Phẫu thuật cấy ghép gan. Trong những tình huống rất hiếm, nếu có một khối u máu gan rất lớn hoặc nhiều u mạch máu mà không thể được điều trị bằng các phương tiện khác, có thể đề nghị phẫu thuật để loại bỏ gan và thay thế nó bằng một gan từ người khác.

Ngăn chặn lưu lượng máu đến khối u máu gan. Nếu không có một nguồn cung cấp máu, khối u máu gan có thể ngừng phát triển hoặc thu nhỏ. Có hai cách để ngăn chặn dòng chảy của máu: Buộc ra khỏi động mạch chính (thắt động mạch gan). Tiêm thuốc vào động mạch để ngăn chặn nó (thuyên tắc động mạch); Liệu pháp xạ trị: Dùng tia năng lượng cao (tia X) làm tổn hại tế bào u, ít được dùng cho u máu gan.

Tóm lại: U máu gan là loại khối u lành tính, do vậy, nếu phát hiện cơ thể có xuất hiện khối u này, thay vì lo lắng quá mức, cần tái khám định kỳ theo lịch hẹn và điều trị theo chỉ định từ bác sĩ chuyên khoa.