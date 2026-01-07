Nestlé thu hồi hàng loạt sản phẩm sữa tại 25 quốc gia

Nestlé đang thu hồi sữa công thức trên diện rộng sau khi phát hiện nguy cơ nhiễm độc tố trong quá trình sản xuất.

Theo Nestlé, hiện doanh nghiệp này chưa ghi nhận trường hợp trẻ gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: Reuters.

Nestlé đang tiến hành thu hồi một số lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh tại 25 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu, do lo ngại sản phẩm có thể nhiễm độc tố gây buồn nôn và nôn ói. Các dòng sữa bị ảnh hưởng gồm SMA, BEBA và NAN.

Theo Reuters, đợt thu hồi này bắt đầu từ tháng 12 với quy mô nhỏ, nhưng sau đó được mở rộng khi tập đoàn phát hiện vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên liệu. Nestlé cho biết đến nay chưa ghi nhận trường hợp trẻ nào gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi.

Nguyên nhân được xác định là một sự cố chất lượng ở nguyên liệu dầu axit arachidonic do một nhà cung cấp lớn cung ứng. Sau khi phát hiện rủi ro, Nestlé đã tiến hành kiểm tra toàn bộ lượng nguyên liệu này cũng như các hỗn hợp dầu được sử dụng trong quá trình sản xuất sữa công thức. Khi việc xét nghiệm hoàn tất, tập đoàn quyết định thu hồi các lô sản phẩm có nguy cơ, đồng thời chuyển sang sử dụng nguồn cung thay thế.

Để hạn chế gián đoạn nguồn hàng, Nestlé cho biết đang tăng công suất tại một số nhà máy và đẩy nhanh việc đưa các sản phẩm không bị ảnh hưởng từ kho phân phối ra thị trường. Các lô sữa bị thu hồi được bán tại nhiều nước châu Âu, cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina.

Rủi ro được nhắc tới là khả năng nhiễm cereulide - một độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh cảnh báo độc tố này khó bị phá hủy trong quá trình nấu nướng, kể cả khi dùng nước sôi để pha sữa. Cereulide có thể gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng xuất hiện nhanh như nôn mửa và đau quặn bụng.

Bộ Y tế Áo cho biết đợt thu hồi có thể ảnh hưởng tới hơn 800 sản phẩm được sản xuất tại hơn 10 nhà máy của Nestlé, đồng thời nhận định đây là đợt thu hồi lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn. Nestlé chưa xác nhận con số này nhưng đã công bố danh sách các mã lô không nên sử dụng tại từng quốc gia và khẳng định đang nỗ lực giảm thiểu tác động tới chuỗi cung ứng.

Theo Nestlé, nguy cơ ban đầu được phát hiện tại một nhà máy ở Hà Lan. Tuy nhiên, cơ quan an toàn thực phẩm Hà Lan cho biết quá trình điều tra cho thấy nguyên liệu bị nhiễm đã được sử dụng tại nhiều cơ sở sản xuất khác nhau, bao gồm cả các nhà máy ngoài lãnh thổ Hà Lan.

Nestlé hiện nắm gần 25% thị phần dinh dưỡng trẻ sơ sinh toàn cầu - thị trường được ước tính có quy mô hơn 92 tỷ USD . Dù tập đoàn không công bố doanh thu chi tiết theo từng sản phẩm, mảng Dinh dưỡng và Khoa học Sức khỏe, trong đó có sữa công thức, chiếm khoảng 16,6% tổng doanh thu năm 2024. Trong bối cảnh này, cổ phiếu Nestlé đã giảm hơn 3% trong hai phiên giao dịch gần đây.

Trước đó, ngày 5/1, Nestlé UK & Ireland phát đi thông báo thu hồi tự nguyện một số lô sữa công thức SMA dành cho trẻ sơ sinh và sữa theo giai đoạn tại Vương quốc Anh và Ireland. Doanh nghiệp cho biết quyết định này được đưa ra với tinh thần thận trọng tối đa, nhằm bảo đảm an toàn và sức khỏe cho trẻ nhỏ.

Nestlé cũng nhấn mạnh, tất cả các sản phẩm khác của hãng, cũng như các lô không thuộc phạm vi thu hồi của cùng dòng sản phẩm, vẫn an toàn để sử dụng. Công ty khuyến cáo bất kỳ phụ huynh nào có lo ngại về sức khỏe của trẻ nên liên hệ với chuyên gia y tế để được tư vấn.