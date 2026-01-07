Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sức khỏe

Trên cao tốc, CSGT mở đường đưa bệnh nhân tim nguy kịch đi cấp cứu

  • Thứ tư, 7/1/2026 11:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhận được đề nghị khẩn cấp trên cao tốc, CSGT đã dùng xe đặc chủng mở đường đưa bệnh nhân tim nguy kịch đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời.

10h45, ngày 6/1, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km51+900 trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, Tổ CSGT số 4 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) đã nhận được đề nghị khẩn cấp từ một lái xe ô tô mang biển kiểm soát 95A-104.30 xin hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Văn Hận Em (38 tuổi, trú tại phường Long Mỹ, TP Cần Thơ), đang mắc bệnh tim, tình trạng sức khỏe diễn biến nguy kịch, cần được chuyển gấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.

Trước tình huống khẩn cấp, Tổ CSGT số 4 đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe đặc chủng mở đường đưa xe chở bệnh nhân di chuyển nhanh, an toàn, rút ngắn tối đa thời gian đến bệnh viện.

cap cuu anh 1

CSGT đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu an toàn. Ảnh: Cục CSGT.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, bệnh nhân đã được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy kịp thời và bàn giao cho đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị và gia đình chăm sóc.

Hành động nhanh chóng, đầy tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT một lần nữa thể hiện tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong những tình huống khẩn cấp.

