Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn trứng mỗi sáng?

Các nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa thói quen ăn trứng điều độ với việc giảm nguy cơ bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Ăn trứng thường xuyên mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng xem trứng là “bữa sáng dinh dưỡng nhất” bởi đây không chỉ là thực phẩm tiện lợi mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe rõ rệt. Theo QQ News, nghiên cứu do các chuyên gia tại Đại học Monash (Melbourne, Australia) thực hiện gần đây cho thấy thói quen ăn trứng thường xuyên có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã theo dõi 8.756 người từ 70 tuổi trở lên, đồng thời ghi nhận thói quen ăn trứng của họ trong thời gian dài. Trong số những người tham gia, 2,6% ăn trứng mỗi ngày, 73,2% duy trì thói quen ăn trứng hàng tuần và 24,2% hiếm khi ăn trứng.

Sau gần 6 năm theo dõi, nhóm ăn từ 1 đến 6 quả trứng mỗi tuần, bất kể là trứng luộc hay trứng chiên, được ghi nhận có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 29% và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 15% so với nhóm không ăn trứng.

Không chỉ ở người cao tuổi, trứng còn cho thấy tác động tích cực đối với nhiều nhóm khác. Các nghiên cứu ghi nhận rằng những người ăn từ 5 quả trứng trở lên mỗi tuần có nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp thấp hơn lần lượt 28% và 32%. Khi trứng được đưa vào khẩu phần ăn cân đối và kết hợp đa dạng thực phẩm, các lợi ích sức khỏe này càng trở nên rõ rệt.

Bên cạnh tác động lên tim mạch và chuyển hóa, trứng còn liên quan đến sức khỏe não bộ. Một nghiên cứu tại Quảng Châu cho thấy việc duy trì thói quen ăn một quả trứng mỗi ngày có thể góp phần làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ. Đối với người thừa cân, trứng dùng vào bữa sáng giúp tạo cảm giác no lâu hơn, hạn chế tăng đường huyết sau ăn, từ đó làm giảm lượng calo nạp vào bữa trưa cũng như tổng năng lượng tiêu thụ trong cả ngày.

Những lợi ích này xuất phát từ việc trứng được xem là “thực phẩm toàn diện”, nhờ thành phần dinh dưỡng gần như đầy đủ cho sự phát triển và duy trì hoạt động của cơ thể.

Mỗi quả trứng cung cấp khoảng 6-7 g protein, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. Thành phần axit amin trong trứng gần với protein của con người, nhờ đó khả năng hấp thu rất cao và được xem là một trong những nguồn protein tự nhiên có chất lượng hàng đầu.

Ngoài protein, trứng còn là nguồn cung cấp vitamin phong phú, bao gồm các vitamin nhóm B như B2, B9 (axit folic), B12, cùng với các vitamin tan trong chất béo như A, E và K. Trong bối cảnh nhiều người trưởng thành chưa đáp ứng đủ nhu cầu vitamin A và B2, chỉ một quả trứng đã có thể cung cấp ít nhất 10% nhu cầu hàng ngày. Đáng chú ý, trứng cũng là một trong số ít thực phẩm tự nhiên có chứa vitamin D.

Một dưỡng chất quan trọng khác có trong trứng là choline - nguyên liệu để cơ thể tổng hợp acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh thiết yếu cho não bộ và hệ thần kinh. Do cơ thể không thể tự tạo đủ choline, dưỡng chất này cần được bổ sung qua thực phẩm.

Một quả trứng chứa khoảng 176 mg choline, trong khi hai quả đã gần chạm mức khuyến nghị mỗi ngày. Phụ nữ mang thai và cho con bú ăn trứng điều độ có lợi cho sự phát triển não bộ của trẻ; với trẻ em và thanh thiếu niên, trứng có thể hỗ trợ cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung.

Trong lòng đỏ trứng còn có lutein và zeaxanthin - các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của gốc tự do, từ đó góp phần giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Đây là những chất mà cơ thể không tự tổng hợp được, buộc phải bổ sung từ bên ngoài, và trứng là một nguồn cung cấp rẻ tiền, thuận tiện.

Về chất béo, mỗi quả trứng chứa khoảng 5 g, chủ yếu tập trung ở lòng đỏ. Phần chất béo này bao gồm các axit béo không bão hòa như omega-3 và lecithin - thành phần quan trọng của HDL (cholesterol “tốt”), giúp thúc đẩy chuyển hóa chất béo và cholesterol, đồng thời hạn chế sự lắng đọng cholesterol trong thành mạch. Ngoài ra, các vitamin A, D, E cùng lutein và zeaxanthin đều là dưỡng chất tan trong chất béo, nên chỉ được hấp thu hiệu quả khi ăn kèm lòng đỏ.

Như vậy, việc ăn trứng điều độ, kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng và lối sống lành mạnh, có thể mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe tim mạch, não bộ và toàn cơ thể.