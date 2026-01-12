Đang bình thường, người đàn ông đột quỵ sau bữa cơm tối

Sau bữa tối, người đàn ông 53 tuổi đột ngột yếu liệt nửa người, nói khó và được đưa vào viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định ông bị đột quỵ và chỉ định xử trí cấp.

Người bệnh được đưa đến bệnh viện trong giờ vàng nên khả năng phục hồi cao. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Phước vừa cấp cứu thành công trường hợp đột quỵ nhồi máu não cấp nhờ can thiệp kịp thời trong “giờ vàng”, giúp người bệnh hồi phục hoàn toàn sau 24 giờ điều trị.

Bệnh nhân là ông L.C.C. (53 tuổi, ngụ Đồng Nai). Theo người nhà, khoảng 19h30 ngày 10/1, ông vẫn sinh hoạt và ăn uống bình thường, sau đó đột ngột xuất hiện các triệu chứng yếu liệt nửa người phải, nói khó. Nghi ngờ đột quỵ, gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân được ghi nhận tiếp xúc chậm, nói đớ, liệt hoàn toàn nửa người phải, sức cơ tay và chân phải 0/5, điểm NIHSS là 14, cho thấy tình trạng đột quỵ não nặng. Qua chụp CT não khẩn cấp, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp bán cầu trái và đang trong khoảng giờ thứ ba kể từ khi khởi phát triệu chứng.

Sau khi đánh giá toàn diện và loại trừ các chống chỉ định, ê-kíp điều trị quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Trong quá trình can thiệp, bệnh nhân được chụp CT mạch máu não, kết quả không ghi nhận tắc mạch máu lớn. Người bệnh sau đó được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực để theo dõi sát.

Sau 24 giờ điều trị, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, nói rõ, sức cơ tay và chân phải đạt 5/5, có thể tự đi lại. Hiện người bệnh tiếp tục điều trị nội khoa kết hợp tập vật lý trị liệu - phục hồi chức năng tại Đơn vị Đột quỵ của bệnh viện và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ điều trị, việc người bệnh được đưa đến cơ sở y tế kịp thời và can thiệp trong “giờ vàng” đóng vai trò quyết định, giúp hạn chế tổn thương não và giảm nguy cơ di chứng sau đột quỵ.

Các bác sĩ khuyến cáo, đột quỵ là tình trạng cấp cứu tối khẩn. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não có thể bị tổn thương không hồi phục. Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào, người dân cần gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến bệnh viện có khả năng điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt để “cứu não”, giảm tử vong và tàn phế.

Bạn có thể ghi nhớ nguyên tắc FAST để nhận biết sớm:

F (Face - Mặt): Khuôn mặt méo lệch, tê hoặc yếu một bên.

Khuôn mặt méo lệch, tê hoặc yếu một bên. A (Arms - Tay): Yếu hoặc không thể nâng một bên tay.

Yếu hoặc không thể nâng một bên tay. S (Speech - Lời nói): Nói khó, nói lắp hoặc không hiểu lời nói.

Nói khó, nói lắp hoặc không hiểu lời nói. T (Time - Thời gian): Cần gọi cấp cứu ngay lập tức. “Thời gian vàng” trong vòng 6 giờ đầu có ý nghĩa quyết định hiệu quả điều trị và khả năng hồi phục.