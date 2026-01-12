4 dấu hiệu sau khi uống nước là cảnh báo suy thận

Sau khi uống nước, nếu cơ thể xuất hiện những thay đổi bất thường thì đó có thể là dấu hiệu sớm cho thấy thận đang gặp vấn đề.

Một vài thay đổi của cơ thể sau khi uống nước có thể là dấu hiệu bệnh thận. Ảnh: Freepik.

Thận là một trong những cơ quan bài tiết quan trọng bậc nhất của cơ thể, đảm nhiệm vai trò lọc máu, đào thải chất cặn bã và điều hòa lượng nước, điện giải. Khi chức năng thận gặp trục trặc, những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là sau khi uống nước, có thể trở thành tín hiệu cảnh báo sớm mà nhiều người dễ bỏ qua.

4 dấu hiệu chứng tỏ thận gặp vấn đề

Theo Hebei Youth Daily, nếu sau khi uống nước xuất hiện một trong bốn biểu hiện dưới đây, người dân nên đặc biệt lưu ý vì đó có thể là dấu hiệu cho thấy thận đang gặp vấn đề.

Phù ở mặt và tay chân

Dễ nhận thấy nhất là tình trạng phù ở mặt và tay chân. Khi thận khỏe mạnh, lượng nước dư thừa trong cơ thể sẽ được lọc và đào thải qua nước tiểu. Ngược lại, nếu chức năng này suy giảm, nước và muối có xu hướng bị giữ lại trong các mô, gây sưng phù. Phù do thận thường rõ vào buổi sáng, nhất là ở vùng mặt, mí mắt; đến cuối ngày có thể lan xuống bàn chân, cổ chân hoặc cẳng chân.

Tiểu đêm nhiều lần

Một biểu hiện khác của bệnh thận là đi tiểu đêm nhiều lần. Bình thường, thận có khả năng cô đặc nước tiểu vào ban đêm để hạn chế số lần đi vệ sinh khi ngủ. Khi chức năng này bị suy yếu, lượng nước tiểu tạo ra vào ban đêm tăng lên, khiến người bệnh phải thức giấc nhiều lần.

Đây có thể là dấu hiệu của bệnh thận mạn, nhưng cũng cần phân biệt với các nguyên nhân khác như rối loạn bàng quang, đái tháo đường, bệnh lý tuyến tiền liệt.

Nước tiểu có bọt kéo dài

Nước tiểu có nhiều bọt kéo dài, thường được gọi là protein niệu, là dấu hiệu cảnh báo khá đặc trưng của tổn thương thận. Trong điều kiện bình thường, màng lọc cầu thận chỉ cho phép các chất cặn bã nhỏ đi qua. Khi cấu trúc này bị tổn thương, protein trong máu sẽ rò rỉ vào nước tiểu, tạo thành lớp bọt nổi rõ và khó tan. Nếu hiện tượng này lặp đi lặp lại, người bệnh nên sớm kiểm tra chức năng thận.

Tăng huyết áp khó kiểm soát

Ngoài ra, tăng huyết áp khó kiểm soát cũng có thể liên quan chặt chẽ đến bệnh thận. Khi thận không đào thải hiệu quả lượng nước dư thừa, thể tích máu trong lòng mạch tăng lên, khiến huyết áp bị đẩy cao. Đáng chú ý, tăng huyết áp do nguyên nhân thận thường đáp ứng kém với thuốc hạ áp thông thường và dễ tái phát nếu không xử lý được gốc rễ vấn đề.

Làm gì để bảo vệ thận?

Không chỉ nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường, việc chủ động chăm sóc thận trong sinh hoạt hàng ngày cũng đóng vai trò then chốt. Bên cạnh chế độ ăn hạn chế muối, đường, thực phẩm nhiều purin và acid uric, các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên duy trì ba thói quen sau.

Thứ nhất là uống đủ nước. Với người trưởng thành khỏe mạnh, lượng nước khuyến nghị mỗi ngày khoảng 1.500-1.700 ml, nên chia nhỏ thành nhiều lần, mỗi lần khoảng 200 ml, ưu tiên nước đun sôi để nguội. Riêng những người mắc glaucoma, bệnh tim hoặc đã có rối loạn chức năng thận cần tuân thủ hướng dẫn riêng của bác sĩ về lượng nước uống.

Thứ hai là duy trì vận động hợp lý. Tập thể dục đều đặn không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính có thể gây ảnh hưởng thận. Mỗi tuần, bạn nên vận động từ 3-5 buổi, mỗi buổi ít nhất 30 phút, với các hình thức vừa sức như đi bộ nhanh, chạy chậm, bơi lội...

Cuối cùng, khám sức khỏe định kỳ là yếu tố không thể thiếu. Nhiều bệnh thận và ung thư hệ tiết niệu ở giai đoạn sớm hầu như không có triệu chứng rõ ràng. Nếu chỉ chờ đến khi cơ thể “lên tiếng”, bệnh có thể đã tiến triển nặng. Các xét nghiệm đơn giản như tổng phân tích nước tiểu hay siêu âm hệ tiết niệu giúp phát hiện sớm bất thường và can thiệp kịp thời.