Đi khám càng sớm càng tốt nếu thấy vết loét này trong miệng

Hơn 90% người Việt gặp vấn đề răng miệng, nhưng nhiều dấu hiệu bất thường lại bị xem nhẹ. Bác sĩ cảnh báo sự chủ quan có thể khiến người bệnh phát hiện bệnh muộn.

Hơn 90% người Việt đang gặp các vấn đề về răng miệng. Ảnh: Clinicamerced.

Hơn 90% người Việt đang gặp các vấn đề về răng miệng, song không ít trường hợp chủ quan, bỏ qua những dấu hiệu bất thường trong khoang miệng, dẫn đến nguy cơ phát hiện bệnh muộn.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Lộc, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh lý răng miệng không chỉ dừng lại ở sâu răng hay đau răng. Trên thực tế, nhiều biểu hiện như khối sưng, vết loét lâu lành, mảng đổi màu ở niêm mạc miệng hoặc cảm giác khó chịu kéo dài đều có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Tuy nhiên, do không gây đau rõ rệt ở giai đoạn đầu, các triệu chứng này thường bị người bệnh xem nhẹ.

Bác sĩ Lộc cho biết một số tổn thương trong khoang miệng có thể liên quan đến nhiễm trùng, bệnh lý mạn tính, bệnh tự miễn, thậm chí là dấu hiệu sớm của ung thư khoang miệng. Việc chậm trễ thăm khám khiến nhiều bệnh nhân bỏ lỡ "thời điểm vàng" trong điều trị.

Người dân được khuyến cáo cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như:

Xuất hiện mảng trắng (bạch sản) hoặc mảng đỏ (hồng sản) bất thường trong miệng

Vết loét kéo dài trên hai tuần không lành

Khối sưng hoặc vùng dày lên ở má, lưỡi, sàn miệng

Cảm giác tê, đau, khó nuốt, khó nói kéo dài không rõ nguyên nhân

Chảy máu miệng bất thường không do chấn thương.

Việc chậm trễ thăm khám khiến nhiều bệnh nhân bỏ lỡ "thời điểm vàng" trong điều trị. Ảnh: Freepik.

Cử nhân điều dưỡng Bùi Thị Lạc Xứng, khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Bạch Mai, cũng cho hay việc duy trì những thói quen lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe răng miệng và phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Không hút thuốc lá là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để giữ gìn răng miệng. Thuốc lá không chỉ khiến răng xỉn màu mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về nướu và ung thư vòm miệng. Việc tránh xa thuốc lá giúp giảm đáng kể các nguy cơ này và góp phần bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống hợp lý cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng răng miệng. Uống đủ nước mỗi ngày giúp làm sạch khoang miệng, giảm tác động tiêu cực của acid có trong thực phẩm và đồ uống.

Một chế độ ăn cân bằng, đầy đủ dưỡng chất sẽ cung cấp các yếu tố cần thiết để răng và nướu khỏe mạnh, đồng thời nên hạn chế tiêu thụ đồ ngọt, thực phẩm chứa nhiều acid cũng như các loại đồ uống có gas để giảm nguy cơ sâu răng và mòn men răng.

Ngoài việc điều chỉnh lối sống và ăn uống, CNĐD Bùi Thị Lạc Xứng khuyến cáo người dân cần duy trì thói quen khám răng miệng định kỳ ít nhất 2 lần mỗi năm. Việc thăm khám thường xuyên giúp bác sĩ tư vấn cụ thể về cách vệ sinh răng miệng đúng cách, đồng thời phát hiện sớm các bệnh lý răng hàm mặt để can thiệp kịp thời, tránh biến chứng về sau.