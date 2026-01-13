Tin mừng cho người thích ăn cà chua mỗi ngày

Cà chua giàu kali, vitamin C và chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa ung thư.

Cà chua giàu dinh dưỡng, là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa lycopene.

Cà chua là nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin C, kali, folate và vitamin K. Thường có màu đỏ khi chín, cà chua cũng có thể có nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm vàng, cam... Có nhiều giống cà chua khác nhau với hình dạng và hương vị khác nhau.

Thành phần dinh dưỡng của cà chua

Hàm lượng nước trong cà chua khoảng 95%. 5% còn lại chủ yếu bao gồm carbohydrate và chất xơ. Dưới đây là các chất dinh dưỡng trong một quả cà chua sống nhỏ 100 gram (g):

Năng lượng: 18 kcal

Nước: 95%

Protein: 0,9 g

Carbohydrate: 3,9 g

Đường: 2,6 g

Chất xơ: 1,2 g

Chất béo: 0,2 g

Cà chua là một nguồn cung cấp chất xơ tốt, hầu hết chất xơ (87%) trong cà chua là chất xơ không hòa tan, ở dạng hemicellulose, cellulose và lignin.

Lợi ích sức khỏe của cà chua

Liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nam giới tiêu thụ nhiều cà chua, đặc biệt là cà chua đã nấu chín, có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn. Beta-carotene và lycopene là các chất chống oxy hóa có trong cà chua. Chúng có thể có đặc tính chống ung thư. Các chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương có thể dẫn đến ung thư và khiến các tế bào ung thư bị tiêu diệt.

Cà chua càng chín mọng, màu càng đỏ thì càng chứa nhiều lycopene, giảm nguy cơ mắc ung thư.

Giúp cải thiện sức khỏe tim mạch

Một chế độ ăn giàu cà chua có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Theo báo cáo đánh giá cho thấy việc tiêu thụ nhiều lycopene cũng như nồng độ chất chống oxy hóa này trong máu cao đã làm giảm 14% nguy cơ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu khác đã xem xét tác động của việc ăn cà chua, sốt cà chua và súp cà chua đối với huyết áp ở người cao tuổi. Tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ của bệnh tim. Việc tăng lượng cà chua tiêu thụ giúp giảm 36% nguy cơ tăng huyết áp.

Có thể ngăn ngừa táo bón

Việc thiếu hụt chất xơ trong chế độ ăn uống có thể gây ra táo bón. Ăn cà chua, nguồn cung cấp chất xơ hòa tan và không hòa tan, có thể giúp ích nếu bị táo bón. Chất xơ hòa tan giữ nước để tạo ra kết cấu dạng gel trong quá trình tiêu hóa. Chất xơ không hòa tan tạo thêm khối lượng cho phân.

Cả hai đều giúp hình thành phân dễ đào thải ra ngoài. Các sợi cellulose, hemicelluloses và pectin trong cà chua có khả năng chống lại quá trình tiêu hóa ở ruột già. Chúng giúp hình thành phân thành khuôn.

Có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2

Một số bằng chứng cho thấy lycopene có thể ngăn ngừa bệnh đái tháo đường type 2. Lycopene ngăn ngừa tổn thương tế bào và giảm viêm.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Một số bằng chứng cho thấy các chất chống oxy hóa trong cà chua, chẳng hạn như lycopene, có thể bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer. Một nghiên cứu cho thấy những người từ 70 tuổi trở lên có lượng lycopene nạp vào cơ thể cao hơn có tốc độ suy giảm chức năng nhận thức chậm hơn.

Cà chua có thể giúp giảm cân

Cà chua có lượng calo thấp nhưng hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp giảm tổng lượng calo nạp vào mà không gây thiếu chất. Với thành phần chứa hơn 90% là nước và giàu chất xơ, cà chua giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn, hạn chế thèm ăn.

Cà chua giúp giảm viêm trong cơ thể, từ đó tăng độ nhạy của não bộ với hormone leptin, giúp cơ thể nhận biết chính xác khi nào đã thực sự no.

Các tác dụng phụ cần lưu ý khi ăn cà chua

Nên cân nhắc giảm lượng tiêu thụ hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ nếu thuộc các nhóm sau

Người bị trào ngược dạ dày: Do tính acid cao, cà chua dễ làm trầm trọng thêm tình trạng ợ nóng và trào ngược.

Tương tác với thuốc: Cà chua chứa các hợp chất có thể ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc kê đơn, đặc biệt là thuốc làm loãng máu (như Warfarin). Vì vậy cần trao đổi với bác sĩ về các tương tác tiềm ẩn nếu bạn đang trong quá trình điều trị bằng thuốc.

Có thể bị dị ứng: Mặc dù dị ứng cà chua rất hiếm gặp, nhưng vẫn có thể xảy ra. Các triệu chứng có thể từ ngứa nhẹ hoặc sưng tấy đến các phản ứng nghiêm trọng hơn. Các vấn đề liên quan đến dị ứng cà chua có thể bao gồm sốc phản vệ, hội chứng dị ứng miệng và các vấn đề về đường tiêu hóa.

Một số người bị dị ứng cà chua nhẹ có thể dung nạp được loại quả này khi nấu chín thay vì ăn sống. Nhưng nếu bị dị ứng cà chua, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Ngoài ra, nếu bị ngứa, phát ban hoặc các tác dụng phụ khác sau khi ăn cà chua, hãy cân nhắc đến gặp bác sĩ để được xét nghiệm dị ứng.

Cà chua rất tốt nhưng việc lắng nghe phản ứng của cơ thể và tư vấn chuyên gia dinh dưỡng, các bác sĩ là cách tốt nhất để sử dụng cà chua an toàn, có lợi cho sức khỏe.