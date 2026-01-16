Nữ y tá vô tình cắt đứt ngón tay trẻ sơ sinh khi cắt dây rốn

Mạng xã hội Trung Quốc rất bàng hoàng và phẫn nộ trước vụ việc trẻ bị đứt ngón tay khi nữ y tá cắt dây rốn trong ca mổ lấy thai vào ngày 25/12.

Theo SCMP, bé trai chào đời vào sáng ngày 25/12, tại Bệnh viện Nhân dân huyện Xuyi, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

Hai giờ sau, cha của cậu bé được các bác sĩ thông báo ngón tay giữa bên trái của con trai ông đã bị cắt nhầm trong quá trình phẫu thuật, theo báo Red Star News.

Sau đó, em bé phải trải qua hai lần chuyển viện trước khi được nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân số 9 Vô Tích, cách đó khoảng 300 km, để được phẫu thuật cấy ghép ngón tay.

Nữ y tá thừa nhận với gia đình rằng cô đã phạm sai lầm vì các ngón tay của em bé đột nhiên cử động khi cô đang cắt dây rốn.

Theo tuyên bố được Ủy ban Y tế huyện Xuyi đưa ra vào ngày 5/1, chính "sai sót nghiêm trọng" của nữ y tá đã khiến ngón tay của em bé bị cắt đứt một phần. Theo thông báo của nhà chức trách, ca phẫu thuật cấy ghép đã thành công và đứa trẻ đã được chuyển trở lại Bệnh viện Xuyi để phục hồi chức năng.

Nữ y tá đã bị đình chỉ công tác. Theo thông báo, bệnh viện Xuyi đã xin lỗi gia đình, cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc điều trị và phục hồi chức năng cho em bé trong tương lai. Thông tin cá nhân của nữ y tá không được công khai.

Ngón tay của em bé sơ sinh sau ca phẫu thuật nối lại. Ảnh: Sohu.

"Vụ việc cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý an toàn y tế tại các bệnh viện của chúng ta. Chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm những nhân viên có liên quan và rút kinh nghiệm từ vụ việc này. Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc cải tổ toàn diện về an toàn y tế tại tất cả bệnh viện và cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế", các nhà chức trách cho biết.

Anh Sheng, cha của đứa bé, cho biết vợ anh rất đau khổ vì tai nạn và không thể chấp nhận những gì đã xảy ra. "Sao lại có thể xảy ra sai sót ngớ ngẩn như vậy ở một bệnh viện lớn như thế?", anh nói.

Anh Sheng cho biết thêm em bé thường xuyên khóc và rất đau vì chiếc kim thép được cấy vào ngón tay trong quá trình phẫu thuật. Ban đầu, bệnh viện đề nghị bồi thường cho gia đình 100.000 nhân dân tệ ( 14.000 USD Mỹ), đồng thời cho biết nếu gia đình không đồng ý, vụ việc sẽ được giải quyết thông qua thủ tục pháp lý.

Ngày 6/1, chia sẻ với truyền thông, anh Sheng cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về bồi thường nhưng không tiết lộ chi tiết. "Ngón tay của con tôi không còn sưng nữa. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tình trạng của cháu", anh Sheng nói.

Vụ việc trẻ bị đứt ngón tay này đã gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội trên mạng.

"Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào trước sai sót nghiêm trọng này. Làm sao một lỗi lầm như vậy lại có thể xảy ra?", một người theo dõi trực tuyến bình luận.

"Là một người mẹ, tôi thực sự đau lòng cho đứa bé. Con sẽ phải chịu đau đớn suốt đời. Tội nghiệp đứa bé", một người khác nói.

Các sự cố về an toàn y tế thường xuyên xuất hiện trên các trang báo ở Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 11, một bệnh viện ở tỉnh Hải Nam phía nam đã công bố báo cáo điều tra, trong đó thừa nhận nhân viên của họ đã bất cẩn điền thông tin giới tính của một bé trai thành bé gái.

Ngoài ra, một nữ y tá ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, đã bị chỉ trích vào đầu tháng 1 vì cho phép bạn trai đi cùng cô trong ca trực đêm và để anh ta chuẩn bị thuốc cũng như dán nhãn các chai dịch truyền tĩnh mạch thay cho cô.