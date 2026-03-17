Phát hiện chất cực độc có trong loạt TPCN bán trên Amazon, eBay

Hàng chục thực phẩm chức năng giảm cân bán trên mạng bị phát hiện chứa trúc đào vàng, loài cây có thể gây rối loạn nhịp tim và ngộ độc nghiêm trọng.

Nhiều thực phẩm chức năng bị phát hiện chứa trúc đào vàng. Ảnh: FDA.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa phát đi cảnh báo khẩn về một loạt thực phẩm chức năng (TPCN) đang được rao bán trực tuyến có nguy cơ gây ngộ độc nghiêm trọng.

FDA cho biết các sản phẩm này thường được quảng cáo là chứa rễ táo gai Mexico (tejocote root, Crataegus mexicana) hoặc “hạt Brazil” (Brazil seed). Đây là những thành phần thảo dược thường được tiếp thị trong các sản phẩm hỗ trợ giảm cân.

Tuy nhiên, kết quả phân tích cho thấy một số sản phẩm thực tế đã bị thay thế hoặc pha trộn bằng trúc đào vàng, loài cây có nguồn gốc từ Mexico và Trung Mỹ, được giới chuyên gia y tế xem là chất độc đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng.

Danh sách do FDA công bố bao gồm 28 sản phẩm. Một số sản phẩm đáng chú ý trong danh sách gồm Chupa Panza của Naturista Reyes. Sản phẩm này từng được rao bán trên eBay. Tuy nhiên, sau khi FDA cho biết không thể liên hệ với đơn vị bán hàng, nền tảng thương mại điện tử này đã gỡ mặt hàng khỏi hệ thống.

Sản phẩm Brazil Seed Semilla de Brazil bị gỡ khỏi các kệ hàng trực tuyến. Ảnh: FDA.

Hai sản phẩm khác của OBC Group Corp là SdB Semilla de Brasil Tejocote Root và SdB ELITE cũng bị phát hiện chứa thành phần không đúng nhãn. Doanh nghiệp đến nay vẫn chưa cam kết thu hồi.

Ở chiều ngược lại, một số hãng đã chủ động phát đi thông báo thu hồi, như SiluetaYa Mexican Tejocote Roots, VidaSlim hay Elv Control Herbal Supplement của thương hiệu Green ELV Nutrition. Tuy vậy, cũng có sản phẩm chỉ bị gỡ khỏi các nền tảng bán hàng trực tuyến nhưng chưa có động thái thu hồi chính thức, chẳng hạn Brazil Seed Semilla de Brazil do Innovacion Natural phân phối trên Amazon.

Theo FDA, việc tiêu thụ trúc đào vàng có thể gây ra nhiều phản ứng bất lợi cho cơ thể, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tiêu hóa và tim mạch. Trong những trường hợp nghiêm trọng, người dùng có thể gặp rối loạn nhịp tim, co giật hoặc các biến chứng đe dọa tính mạng, thậm chí tử vong.

FDA khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay và tiêu hủy các sản phẩm nằm trong danh sách cảnh báo. Những người đã sử dụng các sản phẩm này được khuyên nên liên hệ với cơ sở y tế để được đánh giá tình trạng sức khỏe, ngay cả khi đã ngừng dùng từ trước. Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng, người dân cần gọi cấp cứu hoặc tìm trợ giúp y tế khẩn cấp.

Theo cơ quan này, vấn đề bắt đầu được chú ý từ tháng 9/2023, khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố báo cáo cho thấy nhiều sản phẩm được quảng cáo là rễ táo gai Mexico, còn được gọi là Mexican hawthorn, thực chất lại chứa trúc đào vàng, một chất có độc tính cao. Từ báo cáo đó, FDA đã mở rộng điều tra, tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm thêm nhiều sản phẩm tương tự trên thị trường.

Công ty bán Thương hiệu Website mua Sản phẩm Tình trạng thu hồi Naturista Reyes (Suerte Y Salud LLC, La Tia Mana LLC) Chupa Panza ebay.com Chupa Panza eBay đã gỡ sản phẩm OBC Group Corp SdB Semilla de Brasil Tejocote Root ebay.com SdB Semilla de Brasil Tejocote Root Chưa cam kết thu hồi OBC Group Corp SdB ELITE naturalvida.com SdB ELITE Chưa cam kết thu hồi SiluetaYa, LLC SiluetaYa Mexican Tejocote Roots siluetayausa.com SiluetaYa Mexican Tejocote Roots Đã thông báo thu hồi Shopnewmeroot.com New Me shopnewmeroot.com New Me FDA không liên hệ được Vidaslim Co./Vidaslim USA VidaSlim vidaslim.com VidaSlim Đã thông báo thu hồi Creativa Interiors, LLC / Privit Wellness, LLC Primor Health Optimus Weight Amazon (bên thứ ba) Primor Health Optimus Weight Chưa cam kết thu hồi Innovacion Natural, LLC SdB Elite Salud da Belleza Amazon (bên thứ ba) SdB Elite Salud da Belleza FDA không liên hệ được Innovacion Natural, LLC Brazil Seed Semilla de Brazil Amazon Brazil Seed Semilla de Brazil Amazon gỡ sản phẩm; FDA không liên hệ được người bán World Green Nutrition Inc./ Alipotec Green ELV Nutrition - Elv Control Herbal Supplement Amazon Elv Control Herbal Supplement Đã thông báo thu hồi World Green Nutrition Inc./ Alipotec South TX ELV Alipotec Mexican Tejocote Root alipotecus.com ELV Alipotec Raiz de Tejocote Đã thông báo thu hồi Amazon nwl NUTRA Mexican Tejocote Root Amazon nwl NUTRA Mexican Tejocote Root Đã thông báo thu hồi Global Mix Inc. EVA NUTRITION Mexican Tejocote Root eva-nutrition.com EVA NUTRITION Mexican Tejocote Root Đã thông báo thu hồi Sunset Sales + ELV King Tejocote Root Amazon ELV King All Natural Tejocote Root Từ chối thu hồi, đã gỡ khỏi danh sách ALIPOTEC RAIZ DE TEJOCOTE ALIPOTEC Tejocote Root Dietary Supplement Pieces alipotectejocote.com Tejocote Root Dietary Supplement Pieces FDA không liên hệ được Natural Supplements, LLC Science of ALPHA Mexican Tejocote Root tejocotemexican.com Science of ALPHA Mexican Tejocote Root Đã thông báo thu hồi H and Natural H & Natural Tejo Root / Brazil Seed handnatural.com H & Natural Tejo Root; H & Natural Brazil Seed Đã thông báo thu hồi Backstage CTC Seller ALIPOTEC Tejocote Root Amazon Alipotec Tejocote Root Đã thông báo thu hồi Amazon Nutraholics / ELVPOTEC / Alipotec Amazon Nhiều sản phẩm Tejocote Root Từ chối thu hồi, đã gỡ khỏi danh sách Global Mix, Inc. Niwali / Science of Alpha Etsy Niwali Raiz de Tejocote; Science of Alpha Mexican Tejocote Root Đã thông báo thu hồi Innovacion Natural, LLC ALIPOTEC Tejocote Root innovacionnatural.com Alipotec Tejocote Root FDA không liên hệ được Pastor-Villareal, Inc. Tejocotex Tejocote Root Amazon Tejocotex Dietary Supplement Từ chối thu hồi, đã gỡ khỏi danh sách

Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục. FDA cho biết sẽ phối hợp với các nền tảng bán hàng trực tuyến để kiểm soát việc phân phối các sản phẩm nguy hiểm, đồng thời theo dõi các báo cáo phản ứng bất lợi và khiếu nại từ người tiêu dùng. Danh sách sản phẩm cảnh báo cũng có thể tiếp tục được cập nhật nếu phát hiện thêm các trường hợp mới.