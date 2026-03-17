6 thói quen gây hại tinh trùng đa số nam giới thường mắc

Quá trình sản xuất tinh trùng diễn ra liên tục tại tinh hoàn và rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh.

Thói quen đặt máy tính xách tay lên đùi để làm việc làm 'vùng kín' nóng lên rất nhanh, gây hại trực tiếp đến khả năng sản xuất tinh trùng.

Đáng lo ngại là nhiều nam giới vẫn duy trì những thói quen xấu trong nhiều năm mà không hề hay biết mình đang tự làm hại sức khỏe sinh sản của bản thân.

Tình trạng suy giảm khả năng sinh sản ở nam giới ngày càng phổ biến, chủ yếu do các thói quen sinh hoạt và lối sống thiếu lành mạnh làm ảnh hưởng xấu đến số lượng lẫn chất lượng tinh trùng.

Theo chuyên gia nam học ThS.BS Nguyễn Duy Khánh, chất lượng 'tinh binh' phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Các yếu tố đầu vào rất quan trọng. Ví dụ như chế độ ăn uống sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ là một trong những yếu tố tiên quyết để duy trì chất lượng tinh trùng khỏe mạnh.

Dưới đây là 6 thói quen gây ảnh hưởng đến tinh trùng mà đa số nam giới thường mắc

Để 'vùng kín' chịu nhiệt độ quá cao

Cấu tạo cơ thể nam giới rất đặc biệt, tinh hoàn nằm ở bên ngoài ổ bụng, trong lớp da bìu. Vị trí này giúp duy trì nhiệt độ của tinh hoàn thấp hơn nhiệt độ cơ thể khoảng 1 đến 2 độ C. Đây là điều kiện bắt buộc để quá trình sản xuất tinh trùng diễn ra bình thường và khỏe mạnh. Tuy nhiên, một số thói quen sinh hoạt đang vô tình phá vỡ cơ chế tự nhiên này.

Đầu tiên là thói quen tắm nước quá nóng hoặc ngâm mình trong bồn nước nóng, xông hơi quá lâu. Khi nhiệt độ vùng bìu tăng lên, các tế bào mầm trong tinh hoàn sẽ bị tổn thương, làm giảm số lượng tinh trùng được sinh ra và khiến chúng di chuyển chậm chạp hơn.

Thứ hai là thói quen mặc quần lót quá chật, quần bó sát hoặc làm từ chất liệu nylon không thấm hút mồ hôi. Việc này ép chặt tinh hoàn vào cơ thể, vừa làm tăng nhiệt độ, vừa cản trở lưu thông máu nuôi dưỡng cơ quan sinh dục.

Ngoài ra, những người làm việc văn phòng thường có thói quen đặt máy tính xách tay lên đùi để làm việc. Nhiệt lượng tỏa ra từ máy tính kết hợp với tư thế ngồi khép chân sẽ làm vùng kín nóng lên rất nhanh, gây hại trực tiếp đến khả năng sinh sản.

Chế độ ăn uống thiếu khoa học và béo phì

Có một mối liên hệ mật thiết giữa vòng bụng và chất lượng tinh trùng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nam giới thừa cân, béo phì thường có số lượng tinh trùng thấp hơn và tỷ lệ tinh trùng dị dạng cao hơn người có cân nặng bình thường.

Nguyên nhân là các mô mỡ thừa trong cơ thể nam giới có khả năng chuyển hóa hormone nam testosterone thành hormone nữ estrogen. Sự mất cân bằng nội tiết này khiến tinh hoàn hoạt động kém hiệu quả.

Đàn ông béo phì có thể tăng chất lượng và số lượng tinh trùng nếu giảm cân và duy trì cân nặng phù hợp.

Bên cạnh vấn đề cân nặng, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn cũng là một vấn đề lớn. Các loại thịt xông khói, xúc xích, đồ ăn nhanh chứa nhiều chất bảo quản và chất béo xấu nhưng lại nghèo nàn vi chất. Tinh trùng cần rất nhiều vitamin và khoáng chất như kẽm, selen, vitamin C và E để phát triển hoàn thiện lớp màng bảo vệ. Nếu thiếu các chất chống oxy hóa này, tinh trùng dễ bị các gốc tự do tấn công, gây đứt gãy cấu trúc di truyền ADN.

Hút thuốc lá và uống nhiều rượu bia ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng

Rượu bia và thuốc lá là hai kẻ thù lớn nhất của sức khỏe sinh sản nhưng lại là thói quen khó bỏ của rất nhiều nam giới. Nam giới hút thuốc lá thường xuyên thường có mật độ tinh trùng thấp. Một số nghiên cứu cho thấy thuốc lá làm tăng tỷ lệ tinh trùng bị dị dạng hình thái và giảm khả năng di chuyển, khiến việc thụ thai trở nên khó khăn.

Đối với rượu bia, việc lạm dụng đồ uống có cồn sẽ gây ức chế hệ thống thần kinh trung ương và gan. Khi chức năng gan suy giảm do rượu, nồng độ testosterone trong máu sẽ giảm. Uống rượu bia kéo dài còn có thể gây ra tình trạng teo tinh hoàn và rối loạn cương dương.

Căng thẳng kéo dài và thức quá khuya

Trong xã hội hiện đại, áp lực từ công việc và tài chính khiến nam giới thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng. Khi bị stress, cơ thể sẽ tiết ra một loại hormone tên là cortisol để giúp cơ thể đối phó với áp lực.

Tuy nhiên, cortisol và testosterone là hai hormone có tính đối kháng. Khi nồng độ cortisol tăng cao, nồng độ testosterone sẽ giảm xuống. Nếu tình trạng căng thẳng kéo dài triền miên, quá trình sản xuất tinh trùng sẽ bị gián đoạn hoặc ngưng trệ.

Thói quen thức khuya, ngủ ít hoặc ngủ không ngon giấc cũng làm giảm đáng kể lượng hormone dẫn đến suy giảm ham muốn tình dục và chất lượng tinh trùng vào ngày hôm sau.

Để điện thoại trong túi quần trước

Mặc dù vấn đề này vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy sóng điện từ và nhiệt lượng từ điện thoại di động có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc sản xuất tinh trùng.

Thói quen để điện thoại trong túi quần trước khiến thiết bị này nằm rất gần tinh hoàn. Khi điện thoại hoạt động, kết nối mạng hoặc nhận cuộc gọi sẽ phát ra bức xạ nhiệt và sóng điện từ. Việc tiếp xúc ở cự ly gần trong thời gian dài, liên tục kéo dài có thể góp phần làm giảm khả năng di động và sức sống của tinh trùng.

Lười vận động

Lối sống thụ động, ngồi nhiều một chỗ cũng là yếu tố gây hại. Khi ngồi quá lâu, vùng chậu và cơ quan sinh dục bị chèn ép, máu lưu thông kém khiến tinh hoàn không nhận được đủ oxy và dưỡng chất cần thiết để hoạt động.

Tin vui cho nam giới là quá trình sản xuất tinh trùng diễn ra liên tục theo chu kỳ khoảng 72 - 75 ngày. Điều này có nghĩa là chất lượng tinh trùng không phải là yếu tố cố định. Nếu bạn thay đổi lối sống ngay từ hôm nay, từ bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, ăn uống lành mạnh và giữ vùng kín thoáng mát, chất lượng tinh trùng hoàn toàn có thể được cải thiện rõ rệt sau khoảng 3 tháng.