Khen thưởng đột xuất bác sĩ quỳ gối ép tim cứu người trên đường

Bắt gặp nạn nhân ngừng tuần hoàn sau tai nạn, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến lập tức ép tim, giành lại sự sống trong gang tấc và được khen thưởng đột xuất.

BS Nguyễn Huy Tiến thực hiện ép tim ngoài lồng ngực cứu bệnh nhân. Ảnh: SYTHN.

Ngày 17/3, TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đã ký Quyết định số 1101/QĐ-SYT tặng Giấy khen đột xuất cho bác sĩ Nguyễn Huy Tiến (khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thận Hà Nội) vì thành tích cứu sống người bệnh trong tình huống khẩn cấp.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, hành động của bác sĩ Tiến là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, y đức và bản lĩnh nghề nghiệp. Việc cấp cứu kịp thời, chính xác không chỉ cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp: người thầy thuốc luôn sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh, không chờ đủ điều kiện.

Trước đó, khoảng 7h sáng 16/3, trên đường đi công tác, bác sĩ Tiến phát hiện một nam thanh niên gặp tai nạn giao thông tại khu vực ngõ 100, đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), trong tình trạng ngừng tuần hoàn, nguy kịch.

Không chút chần chừ, anh lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và triển khai các biện pháp cấp cứu ban đầu ngay tại hiện trường. Nhờ phản ứng nhanh và xử trí chuyên nghiệp, nạn nhân dần hồi phục tuần hoàn, tỉnh lại sau đó.

Sau khi sơ cứu thành công, bác sĩ Tiến tiếp tục phối hợp gọi cấp cứu 115, chuyển người bệnh đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị chuyên sâu.