Rùng mình phát hiện ổ rận mu lúc nhúc trên lông mi

  • Thứ hai, 16/3/2026 19:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 16/3, Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) tiếp nhận trường hợp khá hi hữu khi bệnh nhân bị rận mu ký sinh dày đặc trên lông mi, gây ngứa, sưng đỏ và chảy nước mắt kéo dài.

Bệnh nhân là N.T.H. (sinh năm 1972, trú tại huyện Tân Kỳ) đến khám trong tình trạng ngứa mắt, cộm mắt, vùng mí sưng đỏ và liên tục chảy nước mắt nhiều ngày.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Phan Thanh Hải, khoa Mắt, khi soi mắt bệnh nhân dưới kính hiển vi, các bác sĩ bất ngờ phát hiện nhiều con rận mu bám chi chít ở chân lông mi. Bên cạnh đó, trứng rận cũng bám dọc theo từng sợi lông mi, xếp thành chuỗi dưới lớp vảy ở bờ mi mắt.

Các bác sĩ và điều dưỡng tại khoa Mắt đã vệ sinh vùng mí mắt, loại bỏ toàn bộ rận và trứng rận bám trên lông mi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau khi xác định nguyên nhân, các bác sĩ và điều dưỡng tại khoa Mắt đã tiến hành vệ sinh vùng mí mắt, loại bỏ toàn bộ rận và trứng rận bám trên lông mi. Bệnh nhân đồng thời được kê đơn thuốc điều trị, hướng dẫn vệ sinh cá nhân và hẹn tái khám để theo dõi.

Rận mu (tên khoa học Pthirus pubis) là loại côn trùng nhiều chân. Chúng thường ký sinh và bám rất chắc ở da, lỗ chân lông cơ thể con người đặc biệt là ở vùng sinh dục, ngoài ra cũng ký sinh ở các bộ phận khác như lông tóc.

Loại ký sinh trùng này kích thước nhỏ hơn các loại rận khác nên mọi người thường chủ quan và không phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Rận mu trưởng thành có thể ký sinh trên cơ thể tới 30 ngày. Rận mu cái còn sở hữu khả năng sinh sản trung bình 25-30 trứng mỗi lần.

"Khi ký sinh trên cơ thể người, rận mu có thể gây nhiều triệu chứng khó chịu như ngứa ngáy, cộm mắt, chảy nước mắt, viêm bờ mi và làm tăng nguy cơ viêm nhiễm nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời", bác sĩ Hải nhấn mạnh.

Các triệu chứng của rận mu thường xuất hiện khoảng 5 ngày sau khi bị nhiễm. Các triệu chứng bao gồm:

  • Ngứa (ngứa dữ dội) ở những vùng có lông, đặc biệt là lông mu.
  • Da bị kích ứng, có thể chảy máu hoặc đỏ do vết cắn của rận mu.
  • Những đốm phân của rận trong đồ lót.
  • Trứng rận là những chấm trắng nhỏ trên lông mu khó loại bỏ.
  • Những đốm xanh nhạt ở đùi, mông và bụng dưới.
  • Sốt nhẹ và cảm thấy mệt mỏi.

Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện các triệu chứng như trên, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời giúp tránh biến chứng cũng như hạn chế nguy cơ lây lan cho người khác.

Bệnh của thời thức ăn tiện lợi

Qua 400 trang sách, bác sĩ Robert H.Lustig đã chỉ ra nguy cơ các bệnh con người có thể mắc phải trong bối cảnh thực ăn nhanh, đồ đóng hộp lên ngôi. Trong đó, Lustig nhấn mạnh rằng, thực phẩm tiện lợi được sản xuất hàng loạt chính là sát thủ âm thầm. Cuốn sách Bệnh của thời thức ăn tiện lợi giải thích nguyên nhân gây ra tất cả bệnh mạn tính, cách thực phẩm tiện lợi đã tác động đến chúng dẫn đến tổn hại cho sức khỏe, nền kinh tế và môi trường, từ đó đề xuất giải pháp để chữa lành cho con người.

Nữ sinh 16 tuổi cận kề cửa tử sau cơn viêm họng

Từ viêm họng và sốt cao tưởng chừng đơn giản, nữ sinh 16 tuổi ở Sơn La rơi vào nguy kịch khi "siêu vi khuẩn" tụ cầu vàng kháng thuốc tấn công phổi, não và gây hở van tim nặng.

7 giờ trước

Cách hạ mỡ máu tự nhiên, càng duy trì càng hiệu quả

Cholesterol "xấu” có thể gây xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim. Trong khi đó, cholesterol "tốt" lại giúp dọn dẹp mỡ thừa trong cơ thể.

8 giờ trước

Nhập viện với cơn đau dữ dội vì thói quen phổ biến ở đàn ông Việt

Đau ngực dữ dội, vã mồ hôi và tụt huyết áp, người đàn ông nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim kèm sốc tim.

11 giờ trước

