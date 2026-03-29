Sai lầm khi bị chó cắn, người đàn ông ở TP.HCM gánh hậu quả đau xót

Bệnh nhân không qua khỏi do bệnh dại sau hơn một tháng bị chó cắn nhưng không tiêm phòng, dù đã có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế.

Ngày 29/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết vừa ghi nhận trường hợp ông H.M.Đ. không qua khỏi do bệnh dại trên địa bàn xã Long Hải.

Theo điều tra dịch tễ, chiều 12/1, ông Đ. bị chó nhà cắn vào khuỷu chân phải với 4 vết thương sâu, chảy nhiều máu. Sau đó, bệnh nhân chỉ tự xử lý tại nhà bằng cồn, oxy già và băng bó vết thương.

Sáng hôm sau, ông đến một cơ sở tiêm chủng trên địa bàn nhưng không được tiêm vaccine phòng dại do huyết áp cao. Dù được hướng dẫn đến tuyến trên để tiếp tục xử trí, bệnh nhân không đi mà quay về nhà. Cùng ngày, ông tìm đến một cơ sở dân gian để “lấy nọc” và tiếp tục tự chăm sóc vết thương.

Đến tối 17/2, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như mệt, khó thở. Sáng hôm sau, tình trạng trở nặng với các biểu hiện điển hình của bệnh dại như sợ ánh sáng, sợ gió, sợ tiếng ồn. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa điều trị nhưng không qua khỏi vào ngày 19/2.

Theo cơ quan y tế, con chó gây ra vụ việc là chó nuôi trong nhà, chưa được tiêm phòng. Trước đó, con vật này cũng đã cắn một người khác. Người này chỉ rửa vết thương bằng nước và không xử lý thêm, sau đó mới được tiêm vaccine phòng dại vào ngày 23/2, hiện sức khỏe ổn định.

Sau khi cắn người, con chó có biểu hiện hung dữ, tiếp tục đuổi cắn người đi đường trước khi bị người dân đánh chết.

HCDC khuyến cáo người dân khi bị động vật nghi dại cắn cần rửa sạch vết thương ngay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, sau đó đến cơ sở y tế để được tiêm vaccine phòng dại kịp thời. Việc trì hoãn hoặc không tiêm phòng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, lây từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn, vết cào hoặc nước bọt của động vật mắc bệnh. Chó là nguồn lây chính tại Việt Nam.

Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy vị trí và mức độ vết thương. Khi đã xuất hiện triệu chứng, bệnh gần như 100% dẫn đến không qua khỏi.

Các dấu hiệu điển hình của bệnh dại gồm sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, co giật, kích thích, rối loạn ý thức. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu khi bệnh đã phát.

Tuy nhiên, bệnh dại có thể phòng ngừa hiệu quả nếu xử trí đúng ngay sau phơi nhiễm. Người bị động vật cắn cần rửa vết thương ngay lập tức bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn và đến cơ sở y tế để được tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại (nếu cần).

Người dân cần tiêm phòng dại đầy đủ cho vật nuôi, không thả rông chó mèo và chủ động theo dõi sức khỏe vật nuôi để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.