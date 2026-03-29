Yếu tố quyết định 70% chiều cao của trẻ

Dinh dưỡng và vận động đóng vai trò then chốt, quyết định tới 70% chiều cao của trẻ, trong khi di truyền chỉ chiếm phần nhỏ.

Nhiều phụ huynh cho rằng chiều cao của trẻ chủ yếu do di truyền quyết định. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa II Đinh Trần Ngọc Mai, khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết yếu tố này chỉ chiếm khoảng 20-30%. Trong khi đó, 70% còn lại phụ thuộc vào dinh dưỡng, vận động và cách chăm sóc trong từng giai đoạn phát triển.

Theo bác sĩ Mai để trẻ đạt chiều cao tối ưu, việc tận dụng đúng “giai đoạn vàng” là yếu tố then chốt. Trong đó, 1.000 ngày đầu đời (tương đương 3 năm đầu) được xem là thời điểm quan trọng nhất.

Khi mới sinh, trẻ có chiều dài trung bình 50-55 cm và có thể tăng thêm khoảng 25 cm trong năm đầu tiên. Trong 3 năm tiếp theo, trẻ tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt khoảng 1 m khi lên 4 tuổi. Sau đó, từ 3 tuổi đến trước dậy thì, trẻ duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 5-6 cm mỗi năm.

Bước vào tuổi dậy thì, trẻ có “cú nhảy vọt” về chiều cao. Trẻ gái có thể tăng 8-10 cm mỗi năm trong 2-3 năm, trong khi trẻ trai có thể đạt mức 10-12 cm/năm nếu được chăm sóc tốt về dinh dưỡng và vận động.

Về dinh dưỡng, bác sĩ Mai nhấn mạnh đây là yếu tố chi phối lớn đến chiều cao của trẻ. Khẩu phần ăn cần đảm bảo cân đối giữa các nhóm chất, đặc biệt là chất béo, thành phần giúp hấp thu vitamin D và canxi hiệu quả. Trẻ từ 1-3 tuổi cần tới 30-40% năng lượng từ chất béo, cao hơn so với người trưởng thành.

Sữa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp canxi và đạm. Tuy nhiên, nhiều gia đình lại có xu hướng giảm lượng sữa khi trẻ lớn hơn, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt dưỡng chất thiết yếu cho phát triển xương.

Ngoài ra, việc bổ sung đạm cần hợp lý. Nếu trẻ ăn quá nhiều thịt cá mà thiếu cân đối với các nguồn canxi khác, cơ thể có thể bị mất cân bằng canxi - phospho, ảnh hưởng đến cấu trúc xương và sự phát triển chiều cao.

Bên cạnh dinh dưỡng, vận động là yếu tố không thể thiếu. Trẻ cần duy trì ít nhất 60 phút hoạt động thể chất mỗi ngày để kích thích phát triển xương và tăng tổng hợp vitamin D từ ánh nắng tự nhiên.

Các môn thể thao như bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông hay các hoạt động chạy nhảy ngoài trời đều có lợi cho tăng trưởng chiều cao. Ngược lại, nên hạn chế các bài tập tạ nặng hoặc vận động quá sức trong giai đoạn xương chưa hoàn thiện.

Bác sĩ Mai khuyến cáo để tối ưu hóa chiều cao cho trẻ, phụ huynh cần kết hợp dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và theo dõi sát các giai đoạn phát triển. Việc chăm sóc đúng cách có thể quyết định phần lớn tiềm năng chiều cao của trẻ trong tương lai.