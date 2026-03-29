Bộ phận bổ dưỡng của lợn: Ít độc tố hơn gan, dưỡng tâm an thần

Không chỉ là món ăn quen thuộc, tim heo còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như sắt, protein, kẽm, vitamin nhóm B giúp bổ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và cải thiện giấc ngủ.

Tim heo rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Ytower.

Theo quan niệm Đông y, mùa xuân thuộc hành Mộc, ứng với gan. Thời điểm này dương khí sinh sôi, dễ khiến "gan hỏa" vượng. Gan hỏa ảnh hưởng đến tâm, khiến con người dễ bồn chồn, khó ngủ, ngủ không yên - nói đơn giản là tâm không tĩnh.

Vào lúc này, có một nguyên liệu quen thuộc nhưng lại thường bị bỏ qua, có thể giúp cải thiện tình trạng này là tim heo.

Tim heo: "Báu vật" ít người để ý

Theo Sohu, quan niệm dân gian Trung Hoa có câu "ăn gì bổ nấy". Tim heo được cho là có tác dụng bổ tim - điều này cũng được ghi chép trong các y thư cổ.

Khác với gan heo, tim heo không dễ tích tụ độc tố, cũng không có mùi hôi nồng như dạ dày. Tim heo có cấu trúc chắc và hàm lượng chất béo thấp, là nguyên liệu điển hình giàu protein, ít chất béo. Khi được nấu chín kỹ, tim heo có kết cấu mềm nhưng vẫn dai, mang lại cảm giác ngon miệng.

Về mặt dinh dưỡng, tim heo rất giàu protein, sắt, kẽm, selen và các vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B1, B2 và B12, rất có lợi cho sức khỏe hệ thần kinh. Những chất dinh dưỡng này đặc biệt hữu ích cho người trung niên và người cao tuổi trong việc duy trì sức khỏe thần kinh, phòng ngừa chứng hay quên và thay đổi tâm trạng.

Tim heo cũng chứa một chất gọi là coenzyme Q10, trong lĩnh vực y học, nó thường được sử dụng như chất dinh dưỡng hỗ trợ điều trị bệnh tim. Nó đóng vai trò như "chất vận chuyển" trong quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp các tế bào, đặc biệt là tế bào cơ tim, sản sinh năng lượng.

Từ góc độ khoa học, ăn tim heo với lượng vừa phải có thể có lợi cho chức năng tim. Điều này đặc biệt đúng đối với những người bị hồi hộp, mệt mỏi và khó thở, tim heo có thể được coi là lựa chọn điều trị bằng chế độ ăn uống. Điều này không có nghĩa là nó có thể chữa khỏi bệnh, mà chỉ giúp cải thiện một số tình trạng nhất định.

Trong quan niệm dân gian Trung Hoa, tim heo được cho là có tác dụng bổ tim. Ảnh: Sjpork.

Ai nên ăn tim heo?

Người trung niên và người cao tuổi

Đây là những người thường xuyên bị căng thẳng thần kinh và bất ổn về cảm xúc. Nhiều người lớn tuổi dễ bị kích động bởi những chuyện nhỏ nhặt và khó ngủ vào ban đêm, điều này thường liên quan đến việc thiếu hụt vitamin nhóm B. Tim heo rất giàu vitamin B1, B2 và B12, giúp điều hòa hệ thần kinh.

Người bị thiếu máu hoặc suy nhược

Đặc biệt là phụ nữ, các bạn có thường xuyên bị lạnh tay chân, chóng mặt, tim đập nhanh và khó thở không? Những triệu chứng này rất có thể liên quan đến việc thiếu sắt. Lượng sắt heme trong tim heo dễ hấp thụ hơn so với các nguồn sắt từ thực vật.

Người vừa trải qua phẫu thuật hoặc đang hồi phục sau bệnh

Trong giai đoạn này, cơ thể đang trong quá trình hồi phục và cần được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ. Tim heo giàu protein, ít chất béo, dễ tiêu hóa và hấp thụ, đồng thời có thể cung cấp một số chất dinh dưỡng cần thiết cho việc sửa chữa các tế bào cơ tim.

Tất nhiên, ngay cả những nguyên liệu tốt nhất cũng không phải là "thần dược". Một số người cần cẩn thận khi ăn tim heo:

Những người bị tăng lipid máu, xơ cứng động mạch hoặc cholesterol cao nên ăn ít hơn hoặc tránh hoàn toàn.

Mặc dù tim heo không nhiều chất béo, nó lại khá nhiều cholesterol, và ăn quá nhiều có thể dễ gây táo bón.

Ngay cả bệnh nhân gout cũng nên cẩn thận, vì tim heo là thực phẩm giàu purine, và ăn quá nhiều có thể gây ra cơn gout cấp.

Canh tim heo hầm hạt sen có tác dụng dưỡng tâm, dễ ngủ, rất có ích cho những người thường xuyên bị mất ngủ. Ảnh: QQ.

Cách lựa chọn tim heo

Theo QQ News, để món ăn đạt chất lượng, khâu chọn nguyên liệu rất quan trọng. Tim heo tươi ngon thường có:

Màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm

Bề mặt bóng, không nhớt

Có độ đàn hồi khi ấn

Nếu tim có màu nhạt, xỉn, bề mặt dính nhớt hoặc có mùi lạ thì không nên mua.

Sau khi mua về, nên:

Rửa sạch dưới vòi nước, sau đó bổ đôi quả tim, loại bỏ hết máu đông và gân bên trong. Đây là bước rất quan trọng giúp món ăn không bị tanh.

Nếu chưa dùng ngay, có thể rửa sạch rồi cấp đông.

Tốt nhất nên sử dụng trong vòng 2-3 ngày để đảm bảo hương vị.

Gợi ý món ăn: Canh tim heo hầm hạt sen - dưỡng tâm, dễ ngủ

Hạt sen vốn nổi tiếng với công dụng an thần, khi kết hợp với tim heo sẽ càng tăng hiệu quả. Cách làm đơn giản:

Tim heo chần sơ để khử mùi

Cho vào nồi cùng hạt sen (đã bỏ tâm), vài quả táo đỏ, vài lát gừng

Hầm nhỏ lửa khoảng 1,5 giờ

Nêm chút muối trước khi tắt bếp

Thành phẩm có nước trong, vị ngọt thanh, thịt mềm. Ăn cả nước lẫn cái đều bổ dưỡng. Duy trì mỗi tuần 1-2 lần, sau một thời gian, nhiều người nhận thấy giấc ngủ được cải thiện rõ rệt.