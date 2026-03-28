Cảnh giác với 4 biểu hiện lạ trên da có thể là dấu hiệu HIV

Các cơ sở da liễu đang ngày càng trở thành "điểm chạm" quan trọng giúp phát hiện sớm HIV, khi không ít bệnh nhân đến khám chỉ vì những tổn thương da tưởng chừng vô hại.

Nấm miệng hoặc nấm da ở người trẻ, nhìn bên ngoài vẫn khỏe mạnh nhưng bệnh tiến triển bất thường. Ảnh minh họa: Iboolo.

Theo TS.BS Trịnh Minh Trang, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng khám chuyên đề các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, Bệnh viện Da liễu Trung ương, thực tế lâm sàng cho thấy nhiều trường hợp nhiễm HIV được phát hiện tình cờ qua thăm khám da liễu.

"Không ít người đến khám vì các bệnh da hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục thông thường, nhưng sau khi sàng lọc, kết quả xét nghiệm lại dương tính với HIV", bác sĩ Trang cho biết.

Dấu hiệu trên da có thể cảnh báo HIV

Bản thân virus HIV không gây ra tổn thương da đặc hiệu. Tuy nhiên, theo bác sĩ Trang, khi hệ miễn dịch suy giảm, cơ thể dễ bị tấn công bởi các tác nhân cơ hội, từ đó xuất hiện hàng loạt biểu hiện bất thường trên da.

Trong thực hành lâm sàng, bác sĩ da liễu thường chỉ định xét nghiệm HIV khi gặp các dấu hiệu sau:

Viêm da tiết bã nặng, kéo dài: Xuất hiện ở da đầu, mặt, hai bên cánh mũi, cung mày; tổn thương lan rộng, dai dẳng, khó kiểm soát.

Nhiễm nấm lan tràn: Bao gồm nấm miệng hoặc nấm da ở người trẻ, nhìn bên ngoài vẫn khỏe mạnh nhưng bệnh tiến triển bất thường.

Zona thần kinh ở người trẻ: Xuất hiện sớm, tái phát nhiều lần hoặc tổn thương cùng lúc ở nhiều vùng cơ thể.

Sùi mào gà, loét sinh dục tiến triển nhanh: Tổn thương mọc dày đặc, lan rộng và đáp ứng kém với điều trị thông thường.

Theo TS.BS Trịnh Minh Trang, những biểu hiện này không đồng nghĩa chắc chắn mắc HIV, nhưng là "tín hiệu đỏ" cần được lưu ý.

TS.BS Trịnh Minh Trang, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng khám chuyên đề các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Phương Anh.

"Có bệnh nhân chỉ đến khám vì viêm da dầu nặng hoặc vài tổn thương sùi mào gà. Tuy nhiên, khi thấy diễn biến bất thường, chúng tôi chỉ định test nhanh và kết quả lại dương tính với HIV. Phản ứng phổ biến là sốc và hoảng sợ", vị chuyên gia nói.

Bình thường hóa xét nghiệm HIV

Nếu trước đây HIV chủ yếu lây qua đường máu, đặc biệt ở nhóm tiêm chích, thì hiện nay xu hướng đã thay đổi.

Tại phòng khám chuyên đề, phần lớn ca nhiễm mới được ghi nhận liên quan đến quan hệ tình dục không an toàn. Đáng chú ý, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) đang có tỷ lệ gia tăng.

Một thực tế khác là tình trạng đồng nhiễm ngày càng phổ biến. Nhiều bệnh nhân mắc cùng lúc HIV với các bệnh lây truyền qua đường tình dục như giang mai, sùi mào gà hoặc herpes sinh dục, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

Để hạn chế lây nhiễm trong bối cảnh mới, TS.BS Trịnh Minh Trang cho rằng cần thay đổi cách tiếp cận truyền thông, đặc biệt với người trẻ và cộng đồng MSM.

Những thông điệp mang tính áp đặt không còn hiệu quả. Thay vào đó, truyền thông đồng đẳng - thông qua những người có uy tín trong cộng đồng - sẽ giúp thông tin dễ tiếp cận và thuyết phục hơn.

Bên cạnh đó, việcbình thường hóa xét nghiệm HIV đóng vai trò quan trọng. Hiện nay, các bộ xét nghiệm nhanh tại nhà có độ chính xác cao, đảm bảo riêng tư, giúp người dân chủ động tầm soát sớm.