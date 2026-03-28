Thực đơn 'vọt' chiều cao cho trẻ biếng ăn

Trẻ biếng ăn vẫn có thể tăng trưởng tốt nếu được xây dựng khẩu phần hợp lý, giàu năng lượng và vi chất, giúp “bắt kịp” đà phát triển chiều cao trong giai đoạn quan trọng.

Biếng ăn là một trong những nguyên nhân khiến trẻ chậm tăng trưởng, đặc biệt ở giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì. Bác sĩ chuyên khoa I Trần Thị Minh Nguyệt, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM, cho biết nếu không được cung cấp đủ năng lượng và vi chất, trẻ sẽ thiếu “nguyên liệu” để phát triển xương và cơ, từ đó ảnh hưởng đến tầm vóc.

Theo đó, với trẻ biếng ăn, việc xây dựng thực đơn phù hợp có thể giúp cải thiện đáng kể tình trạng này. Ở lứa tuổi tiền dậy thì và dậy thì, nhu cầu năng lượng của trẻ dao động khoảng 2.200-2.600 kcal mỗi ngày. Tuy nhiên, thay vì ép trẻ ăn nhiều trong một bữa, phụ huynh nên chia thành 5-6 bữa nhỏ, ưu tiên các món giàu năng lượng, dễ ăn.

Chất đạm cần chiếm khoảng 14-15% tổng năng lượng khẩu phần (70-80 g/ngày), đóng vai trò phát triển cơ bắp và hỗ trợ hệ miễn dịch. Nguồn đạm nên đa dạng từ thịt, cá, trứng, sữa, đặc biệt là đạm động vật giàu sắt.

Chất béo nên chiếm 20-25% khẩu phần (40-50 g/ngày), giúp cung cấp năng lượng và hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong dầu như A, D, E, K. Trong khi đó, chất bột đường vẫn là nguồn năng lượng chính, nên ưu tiên các loại ngũ cốc thô để bổ sung chất xơ.

Canxi là dưỡng chất then chốt cho hệ xương, với nhu cầu khoảng 1.000-1.200 mg mỗi ngày ở lứa tuổi dậy thì. Trẻ nên duy trì uống 500-600 ml sữa/ngày, kết hợp với các thực phẩm như phô mai, sữa chua, tôm, cua, cá nhỏ ăn cả xương.

Bên cạnh đó, sắt, kẽm và i-ốt cũng giữ vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng. Thiếu sắt có thể gây thiếu máu, khiến trẻ mệt mỏi; thiếu kẽm ảnh hưởng đến hormone tăng trưởng; còn thiếu i-ốt có thể dẫn đến bướu cổ và ảnh hưởng trí tuệ.

Các vitamin như A, nhóm B, C, D và axit folic cần được bổ sung thông qua rau xanh và trái cây tươi, với lượng khuyến nghị khoảng 300-500 g mỗi ngày.

Gợi ý thực đơn giúp trẻ “vọt” chiều cao:

Bữa sáng: Sữa + bánh mì trứng hoặc cháo thịt bằm

Bữa phụ sáng: Sữa chua, trái cây

Bữa trưa: Cơm + cá/thịt + canh rau + trái cây

Bữa phụ chiều: Phô mai, sữa hoặc sinh tố

Bữa tối: Cơm + tôm/cua hoặc thịt + rau xanh

Bữa phụ tối (nếu cần): Sữa ấm trước khi ngủ

Việc thay đổi cách chế biến, trình bày món ăn bắt mắt cũng giúp kích thích vị giác, cải thiện tình trạng biếng ăn.

Ngoài dinh dưỡng, trẻ cần duy trì vận động thường xuyên với các môn như bơi lội, bóng rổ, đạp xe… để hỗ trợ phát triển xương.

Giấc ngủ cũng đóng vai trò quan trọng khi hormone tăng trưởng được tiết ra nhiều vào ban đêm. Đây là giai đoạn “nước rút” để trẻ phát triển chiều cao, trước khi tốc độ tăng trưởng chậm lại sau dậy thì.