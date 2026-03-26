Thực phẩm 'vàng' giúp trẻ tăng chiều cao và sức đề kháng

Một khẩu phần ăn thiếu cân đối có thể khiến trẻ chậm lớn hoặc dễ ốm vặt, trong khi chế độ ăn đa dạng, đủ chất lại tạo nền tảng để cơ thể phát triển ổn định, tăng chiều cao.

Chế độ dinh dưỡng có thể quyết định chiều cao và sức đề kháng của trẻ em. Ảnh: Freepik.

Chiều cao và sức đề kháng của trẻ không đến từ một yếu tố riêng lẻ, mà là kết quả của cả một quá trình nuôi dưỡng lâu dài. Trong đó, dinh dưỡng giữ vai trò trung tâm. Một chế độ ăn hợp lý, đa dạng thực phẩm sẽ tác động đồng thời lên nhiều cơ chế trong cơ thể, từ hormone tăng trưởng, mật độ xương đến hệ miễn dịch.

Các loại đậu

Theo Healthshot, đậu là nhóm thực phẩm nền tảng cho sự tăng trưởng nhờ hàm lượng protein thực vật dồi dào. Nhóm thực phẩm này cung cấp các axit amin cần thiết để xây dựng mô cơ, đồng thời hỗ trợ sản sinh IGF-1 - yếu tố liên quan trực tiếp đến chiều cao.

Không chỉ dừng ở đó, đậu còn giàu sắt, kẽm và folate, giúp duy trì quá trình tạo máu và tăng cường miễn dịch. Khi trẻ không bị thiếu máu và cơ thể được cung cấp đủ vi chất, quá trình phát triển sẽ diễn ra liên tục và ổn định hơn.

Thịt gà

Thịt gà cung cấp nguồn đạm chất lượng cao với khả năng hấp thu tốt, đi kèm các vi chất như vitamin B12, kẽm và selen. Những dưỡng chất này không chỉ tham gia vào quá trình hình thành mô và xương mà còn hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, các axit amin trong thịt gà đóng vai trò trong sửa chữa và tái tạo tế bào, giúp cơ thể phục hồi nhanh sau bệnh, từ đó hạn chế sự gián đoạn trong quá trình tăng trưởng.

Hạnh nhân

Hạnh nhân cũng như các loại hạt mang giàu dinh dưỡng, chất béo lành mạnh, rất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ, theo WebMD. Vitamin E trong hạt hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, trong khi magie và kẽm tham gia vào quá trình khoáng hóa xương. Nhờ đó, nhóm thực phẩm này vừa góp phần duy trì cấu trúc xương, vừa giúp hệ miễn dịch hoạt động bền vững hơn trước các tác nhân gây hại.

Cá hồi

Cá hồi là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào, loại chất béo có vai trò trong phát triển xương và điều hòa viêm. Omega-3 còn liên quan đến chất lượng giấc ngủ, yếu tố quan trọng trong quá trình tiết hormone tăng trưởng. Đồng thời, cá hồi cung cấp protein và các vi chất giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ cơ thể phục hồi và phát triển.

Rau lá

Theo Health, rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn hay bông cải xanh là nguồn cung cấp dồi dào canxi, vitamin K và vitamin C. Canxi và vitamin K hỗ trợ quá trình hình thành và duy trì xương, còn vitamin C giúp tổng hợp collagen - thành phần quan trọng của mô liên kết. Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong rau xanh cũng giúp giảm viêm và tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Trứng

Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein, vitamin D và nhiều vi chất quan trọng. Vitamin D giúp tăng khả năng hấp thu canxi, từ đó hỗ trợ phát triển xương hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, trứng còn chứa nhiều chất tham gia vào quá trình sản sinh tế bào miễn dịch, giúp cơ thể tăng khả năng chống lại tác nhân gây bệnh.

Sữa

Sữa là thực phẩm quen thuộc gắn liền với quá trình phát triển chiều cao của trẻ nhờ hàm lượng canxi, phốt pho và protein. Những dưỡng chất này giúp xây dựng và duy trì hệ xương chắc khỏe. Ngoài ra, sữa còn cung cấp năng lượng và một số vitamin cần thiết cho hệ miễn dịch, giúp cơ thể duy trì trạng thái khỏe mạnh để phát triển ổn định.