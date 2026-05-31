Nam sinh trường y kể khoảnh khắc cứu bé trai ngừng tim giữa dòng nước xiết

Trong chuyến đi chơi tại thác Bảy Tầng, nam sinh y khoa bất ngờ trở thành người cấp cứu, cứu sống bé trai đuối nước giữa dòng nước xiết.

Bé trai khoảng 10 tuổi tím tái, ngừng tuần hoàn sau đuối nước ở thác Bảy Tầng.

Tiếng nước từ Thác Bảy Tầng (Thái Nguyên) đổ xuống ầm ào sau cơn mưa lớn khiến không ai kịp nhận ra một bé trai đang chìm dần giữa dòng nước xiết. Chỉ đến khi những tiếng la hét thất thanh vang lên, Nguyễn Xuân Linh (23 tuổi, sinh viên năm 5 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên), mới lao vội lên phía thượng nguồn và bắt đầu cuộc cấp cứu sinh tử đầu tiên ngoài bệnh viện của mình.

Linh kể sự việc xảy ra ngày 23/5, sau nhiều ngày mưa lớn khiến nước suối dâng cao. Thấy khung cảnh thác nước được chia sẻ dày đặc trên TikTok với vẻ đẹp hùng vĩ, Linh cùng một người bạn quyết định đến đây vui chơi, tắm suối.

Tại tầng thác thứ ba, nhóm của Linh gặp một nhóm học sinh lớp 6-7 đang nô đùa, liên tục nhảy xuống nước. Không khí lúc đó hoàn toàn bình thường, thậm chí nam sinh còn vô tình quay được hình ảnh cậu bé sau này gặp nạn trong video của mình.

Khoảng 5 phút sau, từ phía trên thác bất ngờ vang lên tiếng kêu cứu hỗn loạn.

"Tiếng nước quá lớn nên tôi không nghe rõ mọi người nói gì. Nhưng linh cảm có chuyện chẳng lành nên lập tức chạy lên", Linh nhớ lại.

Để tiếp cận hiện trường, nam sinh phải men qua đoạn suối trơn trượt, nước chảy xiết. Khi tới nơi, một người phụ nữ cùng mẹ nạn nhân vừa đưa được bé trai lên bờ.

"Lúc ấy bé tím tái, không còn cử động và cũng không còn thở nữa", Linh kể.

Nhận thấy nạn nhân đã ngừng tuần hoàn, Linh lập tức yêu cầu mọi người gọi cấp cứu, đồng thời chuyển bé lên khu vực đất cứng cao hơn mặt nước để tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.

Theo nam sinh, thời điểm đó người thân của bé rất hoảng loạn. Mọi người cố ép tim cho nạn nhân nhưng thao tác chưa đúng kỹ thuật và vẫn thực hiện ở khu vực còn ngập nước.

"Tôi thấy mọi người chỉ đặt tay lên ngực ấn theo phản xạ nên vội hướng dẫn đưa bé lên chỗ cao để cấp cứu. Trong lúc ép tim, tôi nhờ những người xung quanh lau đờm dãi, hỗ trợ thổi ngạt", Linh nói.

Nguyễn Xuân Linh hiện là sinh viên năm 5, Trường đại học Y dược Thái Nguyên.

Khoảng 3 phút sau, đồng tử của bé trai bắt đầu co lại, mạch đập dần trở về. Khi nạn nhân tỉnh lại, Linh tiếp tục hướng dẫn gia đình nhanh chóng đưa bé tới cơ sở y tế gần nhất để theo dõi thêm.

Dù giữ được bình tĩnh trong suốt quá trình cấp cứu, nam sinh thừa nhận sau đó anh mới bắt đầu run vì đây là lần đầu tiên trực tiếp ép tim cứu người ngoài thực tế.

"Trong quá trình học lâm sàng, tôi từng nhiều lần được thực hành ép tim dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và giảng viên. Nhưng khi đối diện tình huống thật, cảm xúc hoàn toàn khác", Linh chia sẻ.

Với anh, điều quan trọng nhất sau sự việc không chỉ là cứu được một đứa trẻ, mà còn hy vọng câu chuyện có thể lan tỏa ý thức về an toàn sông suối và kỹ năng sơ cứu trong cộng đồng.

"Mong rằng mọi người sẽ chú ý hơn khi đi tắm suối, đi chơi ở khu vực sông nước. Đồng thời, việc trang bị kỹ năng sơ cứu cơ bản thực sự rất cần thiết vì đôi khi có thể cứu được một mạng người", nam sinh bày tỏ.

Theo khuyến cáo chuyên môn, khi phát hiện người bị đuối nước, cần nhanh chóng gọi hỗ trợ và đưa nạn nhân lên bờ an toàn. Ưu tiên kiểm tra dấu hiệu ngừng tuần hoàn để tiến hành hồi sinh tim phổi càng sớm càng tốt.

Ngay khi có thể, người sơ cứu cần thực hiện 2 nhịp thổi ngạt liên tiếp sao cho lồng ngực nạn nhân phồng lên. Nếu nạn nhân chưa tỉnh, tiếp tục ép tim ngoài lồng ngực với tốc độ 100-120 lần/phút, phối hợp theo chu kỳ 30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt cho đến khi nhân viên y tế tiếp nhận.

Các chuyên gia cũng lưu ý không dốc ngược nạn nhân hay thực hiện nghiệm pháp Heimlich để "tống nước" vì có thể làm chậm thời gian vàng cứu sống. Trong lúc chờ chuyển viện, cần cởi bỏ quần áo ướt và giữ ấm cơ thể cho nạn nhân.