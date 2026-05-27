Bác sĩ chỉ cách giúp mẹ bầu vượt qua đợt nắng nóng

Trong mùa nắng nóng, mẹ bầu cần đặc biệt chú ý bổ sung nước, hạn chế ra ngoài giờ cao điểm để tránh ảnh hưởng sức khỏe mẹ và bé.

Những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài không chỉ khiến người bình thường mệt mỏi mà còn ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe phụ nữ mang thai. Trong thai kỳ, thân nhiệt của mẹ bầu vốn cao hơn bình thường nên khi nhiệt độ môi trường tăng mạnh, nguy cơ mất nước, kiệt sức hay sốc nhiệt cũng gia tăng, từ đó tác động trực tiếp đến cả mẹ và thai nhi.

Theo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Minh Thanh, Trưởng khoa Khám Chuyên gia, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, phụ nữ mang thai là nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng do cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để điều hòa thân nhiệt.

Nếu mẹ bầu ở ngoài trời nắng quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nóng bức, cơ thể có thể xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường như đau đầu, chóng mặt, tụt huyết áp, buồn nôn, mệt lả. Trong những trường hợp nặng, mẹ bầu có nguy cơ bị sốc nhiệt, ảnh hưởng đến thai nhi và làm tăng nguy cơ xuất hiện các cơn co tử cung.

Nhiệt độ tăng cao không chỉ gây khó chịu mà còn khiến mẹ bầu đối mặt nguy cơ sốc nhiệt, mất nước và nhiều biến chứng thai kỳ.

Không chỉ vậy, thời tiết oi bức kéo dài còn khiến sức đề kháng suy giảm, làm mẹ bầu dễ mắc các bệnh nhiễm siêu vi như cúm, viêm đường hô hấp hoặc các bệnh ngoài da.

Bác sĩ Thanh khuyến cáo những lưu ý giúp mẹ bầu bảo vệ sức khỏe trong mùa nóng:

Uống đủ nước mỗi ngày

Mẹ bầu cần duy trì thói quen uống nước đều đặn thay vì chờ khát mới uống. Nên uống từng ngụm nhỏ để cơ thể hấp thu tốt hơn. Ngoài nước lọc, có thể bổ sung thêm nước trái cây hoặc oresol trong trường hợp cơ thể mất nhiều mồ hôi để bù điện giải.

Hạn chế ra ngoài vào giờ nắng gắt

Khoảng thời gian từ 10h đến 16h là lúc nhiệt độ ngoài trời và tia UV ở mức cao nhất. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, mẹ bầu nên mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát, đội mũ rộng vành và mang theo nước uống.

Chuyên gia cũng lưu ý sau khi đi ngoài trời nắng về, mẹ bầu không nên vào phòng điều hòa quá lạnh ngay lập tức vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến cơ thể bị choáng hoặc dễ cảm lạnh.

Ăn uống thanh mát, dễ tiêu

Trong mùa hè, mẹ bầu nên ưu tiên rau xanh, trái cây tươi và các món ăn chế biến đơn giản như luộc hoặc hấp. Ngược lại, cần hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay nóng vì dễ gây nóng trong, đầy bụng và khó chịu.

Khi nào mẹ bầu cần đi khám?

Bác sĩ Thanh khuyến cáo phụ nữ mang thai cần đến cơ sở y tế sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như:

Mệt mỏi nhiều, chóng mặt kéo dài

Đau bụng hoặc xuất hiện cơn gò

Buồn nôn nhiều

Ra máu âm đạo

Thai máy yếu hoặc có biểu hiện bất thường