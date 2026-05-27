4 bữa sáng tệ nhất cho thận, nhiều người lại ăn thường xuyên

Một số món ăn sáng phổ biến như cháo, cơm trắng, mì trắng hay bánh mì tưởng vô hại nhưng lại có thể âm thầm làm tăng gánh nặng cho thận nếu ăn thường xuyên.

Theo China Times, Đài Loan hiện có khoảng 2 triệu người mắc bệnh thận mạn tính, vì vậy chế độ ăn uống cần được chú ý đặc biệt. Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, chuyên gia thận học tại khoa Thận, Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan), cho biết cháo, cơm trắng, mì trắng và bánh mì sandwich là 4 kiểu bữa sáng dễ gây hại cho thận. Trong đó, ông nhấn mạnh cháo là món tệ nhất vì về bản chất giống như nước đường.

Ông cảnh báo nếu ăn sai cách suốt 20 năm, từ tuổi 20 đến 40, chức năng thận có thể lão hóa nhanh chóng, đến năm 40 tuổi, quả thận có thể "già như của người 80 tuổi".

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết nhiều người thích ăn cháo vào buổi sáng, thậm chí còn ăn kèm chà bông. Theo góc nhìn của bác sĩ thận học, đây là kiểu bữa sáng rất tệ bởi nó là sự kết hợp giữa thực phẩm giàu tinh bột và thực phẩm siêu chế biến.

Đặc biệt, ông khuyến cáo những người có chức năng thận kém không nên ăn cháo, vì theo định nghĩa dinh dưỡng, cháo gần như là "nước đường".

Ngoài cháo, cơm trắng, mì trắng và bánh mì cũng là những món ăn sáng phổ biến nhưng có thể gây áp lực cho thận. Ông Hồng Vĩnh Tường lấy ví dụ, nếu người bị suy giảm chức năng thận ăn kiểu này liên tục trong 20 năm, từ 20 đến 40 tuổi, thì khi bước sang tuổi 40, chức năng thận có thể suy giảm sớm hơn người cùng tuổi tới 40 năm. Nói cách khác, ở tuổi 40 tuổi, quả thận của họ có thể đã lão hóa như của người 80 tuổi.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường khuyến nghị nên tuân thủ 2 nguyên tắc sau:

Tránh tinh bột tinh chế

Nên hạn chế cháo, cơm trắng, mì trắng hoặc bánh mì trắng - các loại carbohydrate tinh chế.

Ông từng điều trị cho một kỹ sư 62 tuổi có chỉ số lọc cầu thận chỉ còn 28, tương đương giai đoạn 4 của suy thận mạn và đã cận kề nguy cơ phải chạy thận. Sau khi tìm hiểu, bác sĩ phát hiện mỗi sáng bệnh nhân đều ăn bánh mì nướng, bơ đậu phộng và sữa giàu protein.

Nhiều người cho rằng đây là bữa sáng lành mạnh, nhưng với bệnh nhân thận, chế độ ăn quá nhiều carbohydrate, phốt pho và protein lại làm tăng gánh nặng cho thận. Sau khi điều chỉnh thực đơn bữa sáng trong 3 tháng, chỉ số lọc cầu thận của bệnh nhân đã tăng lên 48, tạm thời tránh được nguy cơ chạy thận.

Bổ sung đủ chất xơ

Khi chức năng thận suy giảm, độc tố urê trong cơ thể có thể làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột và gây tổn thương hàng rào bảo vệ ruột. Chất xơ đầy đủ sẽ giúp hỗ trợ đào thải chất thải chuyển hóa.

Tuy nhiên, người bệnh thận cần chú ý lượng kali hấp thu. Bác sĩ khuyên nên ăn ít nhất 3 phần chất xơ vào bữa sáng và ưu tiên các loại rau củ dạng quả như mướp, bí đao hoặc rau lá xanh đã được chần qua nước sôi.

Việc luộc rau trong 3-5 phút rồi đổ bỏ nước có thể loại bỏ hơn 50% lượng kali trong rau, giúp người bệnh thận bổ sung chất xơ an toàn và duy trì sức khỏe đường ruột.