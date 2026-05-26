Bỏ 'công bố dịch' từ ngày 1/7

Từ 1/7, Luật Phòng bệnh sẽ có nhiều điểm mới như không còn công bố dịch, Nhà nước chi 100% y tế dự phòng và mở rộng chính sách học bổng ngành y.

Nhiều chính sách mới trong Luật Phòng bệnh sẽ áp dụng từ 1/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại hội nghị hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh, TS.BS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết các nghị định hướng dẫn luật lần này có nhiều điểm mới, tập trung tăng cường y tế trường học, phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng, phát triển nhân lực y tế dự phòng và hoàn thiện cơ chế tài chính cho lĩnh vực phòng bệnh.

Không còn “công bố dịch”

Liên quan công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm, ông Đức nhấn mạnh một thay đổi quan trọng là từ ngày 1/7 tới sẽ không còn thực hiện “công bố dịch” như trước đây.

Theo đó, nếu dịch bệnh vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của ngành y tế, cơ quan chuyên môn sẽ chủ động cung cấp thông tin và tổ chức các biện pháp chống dịch phù hợp.

Trong trường hợp dịch vượt quá khả năng ứng phó của ngành y tế, việc xử lý sẽ được thực hiện theo các cấp độ của Luật Phòng thủ dân sự.

Trước khi Luật Phòng bệnh (mới) có hiệu lực, Việt Nam áp dụng cơ chế “công bố dịch” và “công bố hết dịch” theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007.

Luật Phòng bệnh cũng quy định rõ trách nhiệm ngân sách nhà nước trong lĩnh vực phòng bệnh. Theo đó, Nhà nước bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên cho hệ thống y tế dự phòng.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7, ngân sách nhà nước sẽ bảo đảm 100% kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ sở y tế dự phòng, bao gồm tiền lương, phụ cấp, chế độ ưu đãi nghề và các khoản đóng góp theo quy định.

Quỹ phòng bệnh (kế thừa từ Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá) sẽ tiếp tục được mở rộng phạm vi hoạt động.

Nguồn quỹ này dự kiến hỗ trợ nhiều nội dung như: khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ, dinh dưỡng, phòng chống rối loạn sức khỏe tâm thần, bệnh không lây nhiễm, đồng thời cấp học bổng cho sinh viên theo học các lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng và dinh dưỡng.

Cấp học bổng cho nhân lực y tế dự phòng

Theo ông Hoàng Minh Đức, luật mới đưa ra chính sách hỗ trợ và cấp học bổng cho người học đại học và sau đại học trong lĩnh vực y học dự phòng, y tế công cộng, dinh dưỡng.

Đối tượng được hỗ trợ gồm sinh viên, học viên các chương trình đào tạo cử nhân, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước. Những người có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên và không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên sẽ được xét cấp học bổng khuyến khích học tập.

Đối với khối tư nhân, việc cấp học bổng khuyến khích học tập được thực hiện theo quy định hiện hành.

Luật Phòng bệnh mới được kỳ vọng nâng cao năng lực phòng bệnh từ sớm, từ xa. Ảnh: Đinh Hà.

Với bậc sau đại học, học viên các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các ngành y học dự phòng, dịch tễ học, dịch tễ học thực địa tại cơ sở giáo dục công lập sẽ được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt.

Đặc biệt, nhóm học viên đang làm việc tại trạm y tế xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng học bổng chính sách.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia cấp học bổng hoặc hỗ trợ tài chính cho sinh viên, học viên trong lĩnh vực này.

Về y tế trường học, các cơ sở giáo dục sẽ phải tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho toàn bộ học sinh theo quy định.

Nhà trường đồng thời có trách nhiệm phối hợp với trạm y tế xã hoặc cơ sở khám chữa bệnh để tổ chức khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật hằng năm.

Đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học khi nhập học, các cơ sở giáo dục phải rà soát tiền sử tiêm chủng. Trên cơ sở đó, nhà trường phối hợp với y tế địa phương xây dựng kế hoạch tiêm bù, tiêm vét cho những trẻ chưa tiêm đầy đủ trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.