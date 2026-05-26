Thanh niên 18 tuổi co giật, hôn mê sâu khi phum xăm

  Thứ ba, 26/5/2026 19:30 (GMT+7)
Nam thanh niên 18 tuổi ở Đồng Tháp rơi vào tình trạng sốc phản vệ độ III nguy kịch sau khi bôi thuốc tê để phun xăm vùng lưng.

Thông tin ban đầu, chỉ sau khoảng 15 phút bôi thuốc tê, người thanh niên bắt đầu phản ứng dữ dội: chóng mặt dữ dội, mất phương hướng; lên cơn co giật liên tục; toàn thân tím tái do thiếu oxy, rơi vào trạng thái lơ mơ, hôn mê sâu.

Bệnh nhân được chuyển đến một bệnh viện ở Đồng Tháp để cấp cứu. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phác đồ cấp cứu sốc phản vệ khẩn cấp. Nhờ sự nhạy bén và chuyên môn cao của ê-kíp y bác sĩ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang phục hồi tốt. Thành công này một lần nữa khẳng định năng lực cấp cứu toàn diện, kịp thời trước các ca bệnh chuyển biến phức tạp nhất của đội ngũ y tế bệnh viện.

Sốc phản vệ do thuốc tê là một trong những tai biến y khoa nguy hiểm nhất. Nó diễn ra rất nhanh, chuyển biến đột ngột và nếu không được cấp cứu kịp thời trong "thời gian vàng", tỉ lệ tử vong là cực kỳ cao.

Người dân cần cực kỳ thận trọng khi thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc gây tê, gây mê. Khi có dấu hiệu bất thường, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cứu chữa kịp thời.

Phan Ánh/VOV

phun xăm Đồng Tháp thanh niên sốc phản vệ thuốc tê

