Người 'giữ nhịp sống' cho những cột sống bị tổn thương

Đứng trước sản phụ 34 tuần bị khối máu tụ chèn ép tủy dẫn đến liệt gần như 2 chân, ThS.BS Vũ Xuân Phước đã cứu 2 mẹ con khỏi cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật nhiều giờ.

Đôi chân mất dần cảm giác, người phụ nữ mang thai 34 tuần đối diện với viễn cảnh tàn phế vĩnh viễn ngay trước ngày sinh nở. Do khối máu tụ chèn ép tủy sống, chỉ một sai sót nhỏ bằng milimet trong quyết định can thiệp, cái giá phải trả là phần đời còn lại của người mẹ trẻ sẽ gắn chặt với chiếc xe lăn, nguy hiểm trực tiếp đến sinh mệnh thai nhi.

Phần thưởng lớn nhất cho bác sĩ

Ca phẫu thuật đa chuyên khoa căng thẳng kéo dài nhiều giờ cuối cùng cũng khép lại. Vài ngày sau, nhìn khoảnh khắc người mẹ trẻ run rẩy nhưng hạnh phúc khi có thể tự đứng lên và chập chững những bước đi đầu tiên, ThS.BS Vũ Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City, mới có thể thở phào.

“Nhiều bệnh nhân từ chỗ đau đớn, tuyệt vọng vì nghĩ mình đã liệt, sau điều trị có thể tự đứng dậy, bước đi và quay trở lại cuộc sống bình thường. Đó là phần thưởng lớn nhất với tôi”, bác sĩ Phước chia sẻ.

ThS.BS Vũ Xuân Phước hướng dẫn bệnh nhân tập luyện hậu phẫu.

Ít ai biết, con đường gắn bó với nghề của vị bác sĩ bắt đầu từ khoảnh khắc tại phòng mổ nhiều năm trước. Chứng kiến sự chính xác trong từng thao tác phẫu thuật có thể lập tức xoay chuyển số phận một con người từ bờ vực tàn phế trở về, chàng sinh viên Đại học Y Hà Nội năm ấy nhận ra mình thuộc về ngoại khoa - nơi mỗi quyết định đều mang tính sống còn.

Anh chọn chấn thương chỉnh hình, dấn thân sâu vào phẫu thuật cột sống. Trong ngoại thần kinh, cột sống không chỉ là cấu trúc nâng đỡ cơ thể, mà còn bảo vệ tủy sống - trung tâm điều khiển vận động và cảm giác. Bác sĩ Phước cho biết, một tổn thương nhỏ, một thao tác sai cũng có thể gây liệt, suy giảm chất lượng sống lâu dài của người bệnh.

Chính lằn ranh sinh tử ấy đã rèn giũa cho anh nguyên tắc thép trong nghề: “Không phải cứ mổ được là nên mổ”.

Mở đường sống bằng công nghệ ít xâm lấn

Ý thức được lằn ranh sinh tử mong manh của hệ thần kinh, ThS.BS Vũ Xuân Phước không cho phép mình dừng lại ở những kinh nghiệm lâm sàng vốn có. Anh miệt mài tìm kiếm “lối đi” an toàn nhất cho người bệnh thông qua phẫu thuật ít xâm lấn.

Một trong những giải pháp anh theo đuổi là ứng dụng hệ thống dẫn đường và hệ thống hình ảnh 3D O-arm trong phẫu thuật. Các công nghệ này giúp nâng cao độ chính xác, các ca phẫu thuật trở nên an toàn hơn, nhất là với những ca có cấu trúc giải phẫu phức tạp.

Các nghiên cứu của anh đều hướng tới tính ứng dụng, trực tiếp cải thiện hiệu quả điều trị. Trên cương vị Giám đốc Trung tâm Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City, anh đang hướng tới mục tiêu xây dựng một trung tâm y khoa chuẩn quốc tế dựa trên 3 trụ cột: Chuyên môn sâu - công nghệ vượt trội - chăm sóc toàn diện.

Ê-kíp bác sĩ Trung tâm Cột sống, Vinmec Smart City vui mừng sau một ca phẫu thuật vừa được thực hiện thành công.

Điểm nổi bật của mô hình là sự phối hợp đa chuyên khoa - từ phẫu thuật, phục hồi chức năng, quản lý đau đến chăm sóc sau mổ. Người bệnh không những được điều trị theo phác đồ cá thể hóa, mà còn được hỗ trợ phục hồi tối đa khả năng vận động.

“Công nghệ có thể thay đổi nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là mang lại lợi ích tốt nhất cho người bệnh”, bác sĩ Phước chia sẻ.

Trong ngoại khoa, đặc biệt là phẫu thuật cột sống, quá trình đào tạo bác sĩ kéo dài và đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật cùng tinh thần học hỏi liên tục. Với vai trò lãnh đạo, bác sĩ Vũ Xuân Phước luôn chú trọng xây dựng môi trường để các bác sĩ trẻ phát triển toàn diện, từ kỹ năng phẫu thuật đến tư duy lâm sàng và đạo đức nghề nghiệp.

Từ giảng đường đến phòng mổ, từ nghiên cứu đến quản lý, hành trình của ThS.BS Vũ Xuân Phước là hình ảnh tiêu biểu của một người thầy thuốc hiện đại: Vững chuyên môn, giàu y đức và không ngừng đổi mới.

Trong lĩnh vực cột sống, mỗi quyết định có thể thay đổi cuộc đời người bệnh, sự tận tâm và tinh thần cầu tiến của những “đôi tay vàng” như ThS.BS Vũ Xuân Phước góp phần mang lại hy vọng cho bệnh nhân, nâng cao chất lượng điều trị tại Việt Nam. Đó không chỉ là niềm tự hào của ngành y, mà còn là niềm tự hào của hệ thống y tế Vinmec - nơi những giá trị chuyên môn và nhân văn được đặt song hành.