Sở Y tế TP.HCM công bố loạt cơ sở khám chữa bệnh không phép

Sở Y tế TP.HCM vừa xử phạt hàng loạt cơ sở và cá nhân vi phạm trong khám chữa bệnh, với các lỗi như hoạt động không phép, hành nghề trái quy định và quảng cáo sai phép.

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành từ ngày 19 đến 21/5, nhiều cơ sở và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh trên địa bàn đã bị xử phạt với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng, kèm các hình thức đình chỉ hoạt động và tước chứng chỉ hành nghề.

Hàng loạt cơ sở khám chữa bệnh không phép

Một trong những nhóm vi phạm phổ biến là cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoạt động.

Ông Nguyễn Đăng Quang, hoạt động tại đường 46 KP Nam Hòa Long, phường Tam Long, TP.HCM, bị xử phạt 80 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động và khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Ngoài mức phạt tiền, cơ sở của ông Quang còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 12 tháng.

Tương tự, Hộ kinh doanh Trị liệu Tín Tâm tại địa chỉ 349 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TP.HCM, bị xử phạt 80 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép.

Cơ sở này còn bị xác định có hành vi quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Ngoài xử phạt hành chính, Hộ kinh doanh Trị liệu Tin Tâm bị đình chỉ hoạt động trong 18 tháng và buộc tháo gỡ, xóa toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm.

Cũng với lỗi hoạt động khám chữa bệnh không có giấy phép, Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Nha khoa Luxury Smile tại số 638-640 Nguyễn Thị Định, Khu phố 2, phường Cát Lái, TP.HCM (trước đây là phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức) bị xử phạt 80 triệu đồng.

Công ty TNHH Nha khoa Luxury Smile bị xử phạt 80 triệu đồng theo quyết định ban hành ngày 21/5. Ảnh: Nha Khoa Luxury Smile.

Cơ sở này bị đình chỉ hoạt động của phòng khám Răng Hàm Mặt trong thời hạn 12 tháng.

Khám chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề

Tại địa chỉ 349 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TP.HCM, ông Nguyễn Thế Vinh và ông Nguyễn Văn Long cùng bị xử phạt 35 triệu đồng/người do khám chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Cùng hành vi này, ông Phan Ngọc Hiếu, làm việc tại cơ sở thuộc Công ty TNHH Nha khoa Luxury Smile ở phường Cát Lái, TP.HCM, cũng bị xử phạt 35 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đăng Quang cũng bị xác định vi phạm hành vi khám chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề, cùng với lỗi hoạt động không phép.

Công ty TNHH Lava Dental Bảo Ngọc 9 tại số 270 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM bị xử phạt 12 triệu đồng.

Cơ sở này bị xác định có người hành nghề chưa đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định pháp luật. Đồng thời, biển hiệu của cơ sở không đảm bảo đầy đủ các thông tin cơ bản theo quy định.

Trong danh sách bị xử phạt lần này có Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế HAP (địa chỉ 218 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở này có nhiều vi phạm như: cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép (trừ trường hợp cấp cứu); không bảo đảm một trong các điều kiện hoạt động sau khi đã được cấp giấy phép đối với mô hình phòng khám đa khoa; sử dụng người hành nghề chưa đăng ký theo quy định; và hoạt động không treo biển hiệu theo quy định.

Với các vi phạm trên, Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế HAP bị xử phạt hành chính 132 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung gồm tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong 3 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong thời hạn 2 tháng.

Ngoài các vi phạm liên quan giấy phép và chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế TP.HCM cũng xử phạt trường hợp vi phạm quy định về trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Sở Y tế TP.HCM xử phạt bà Nguyễn Thị Hoài Hương, hoạt động tại số 218 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn, TP.HCM 7,5 triệu đồng. Nguyên nhân là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh không có mặt tại cơ sở trong thời gian đăng ký hoạt động mà không thực hiện ủy quyền theo quy định.

Ngoài xử phạt hành chính, bà Hương còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh số 008977/HCM-CCHN do Sở Y tế TP.HCM cấp ngày 28/5/2013 trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ký quyết định.