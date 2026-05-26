Một ngành làm đẹp đang âm thầm tăng vọt ở TP.HCM

Nhiều người đang làm răng theo trào lưu trên mạng xã hội mà không hiểu rõ chỉ định y khoa, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe răng miệng.

Nhu cầu làm răng ngày càng nhiều. Ảnh: BVCC.

Thẩm mỹ nha khoa hiện là một trong những lĩnh vực phát triển mạnh nhất trong ngành làm đẹp. Nếu trước đây nha khoa chủ yếu tập trung điều trị bệnh lý như sâu răng, mất răng, viêm nhiễm hay phục hồi chức năng ăn nhai, thì hiện nay nhu cầu cải thiện ngoại hình và nụ cười đã trở thành ưu tiên của nhiều người.

Chia sẻ tại hội thảo về thẩm mỹ tổ chức ở TP.HCM hồi tháng 5, bác sĩ chuyên khoa II Phan Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, đưa ra nhiều cảnh báo về thực trạng thẩm mỹ nha khoa đang phát triển quá nhanh, kéo theo hàng loạt hệ lụy liên quan đến chuyên môn, chỉ định điều trị và an toàn cho người dân.

Mạng xã hội tạo ra “bác sĩ nha khoa”

“Giới trẻ hiện rất quan tâm ngoại hình. Một nụ cười đẹp giúp họ tự tin hơn trong giao tiếp, công việc và cuộc sống. Chính điều này khiến nhu cầu thẩm mỹ nha khoa tăng rất nhanh trong vài năm gần đây”, bác sĩ Hoàng nói.

Bác sĩ Hoàng cho hay các dịch vụ như tẩy trắng răng, niềng răng, dán veneer, bọc răng sứ hay cấy ghép implant ngày càng phổ biến. Thị trường cũng phát triển mạnh với sự xuất hiện của hàng loạt phòng khám nha khoa tư nhân, trung tâm thẩm mỹ răng hàm mặt và cơ sở làm đẹp quảng bá dịch vụ nha khoa.

Sự phát triển công nghệ cũng góp phần thúc đẩy ngành này tăng trưởng nhanh. Các kỹ thuật mô phỏng 3D, vật liệu sinh học cao cấp, laser trong tẩy trắng răng hay chỉnh nha hiện đại giúp việc điều trị chính xác và thẩm mỹ hơn trước.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Hoàng, sự phát triển “nóng” của thị trường cũng kéo theo nhiều bất cập đáng lo ngại. Một trong những vấn đề được bác sĩ Hoàng nhấn mạnh là tình trạng người dân tiếp cận thông tin nha khoa chủ yếu qua mạng xã hội.

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Minh Hoàng chia sẻ về thực trạng làm nha khoa tại Việt Nam. Ảnh: Nhật Thành.

Bác sĩ Hoàng cho biết hiện nay chỉ cần xem video trên TikTok, Facebook hay tìm kiếm trên Google, nhiều người đã tự tin tư vấn làm răng cho người khác dù không có chuyên môn y khoa.

“Có những người không được đào tạo bài bản nhưng lại xây dựng hình ảnh như chuyên gia, quảng bá dịch vụ và tư vấn cho khách hàng. Điều này khiến nhiều người ngộ nhận về chỉ định điều trị”, bác sĩ Hoàng chia sẻ.

Bác sĩ Hoàng cho rằng mạng xã hội đang vô tình tạo ra nhiều “bác sĩ nha khoa bất đắc dĩ”, khiến không ít người chạy theo xu hướng làm đẹp mà không hiểu rõ tình trạng răng miệng của mình.

Veneer là ví dụ điển hình cho trào lưu thẩm mỹ nha khoa phát triển quá nhanh trong thời gian gần đây. Nhiều người cho rằng chỉ cần dán veneer hoặc bọc sứ sẽ có hàm răng đẹp như người nổi tiếng. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng phù hợp với phương pháp này.

“Nếu chỉ định sai hoặc can thiệp quá mức lên răng thật có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe răng miệng. Có người chỉ cần chỉnh nha hoặc phục hồi đơn giản nhưng lại bị mài răng quá nhiều để bọc sứ”, bác sĩ Hoàng cảnh báo.

Theo bác sĩ Hoàng, thẩm mỹ nha khoa không chỉ là làm răng trắng hơn hay đều hơn. Việc điều trị cần dựa trên cấu trúc hàm mặt, men răng, chức năng ăn nhai và tổng thể gương mặt của từng người.

Bác sĩ cho biết trước đây nhiều khách hàng thích làm răng trắng đồng loạt giống các ngôi sao hay người mẫu trên mạng xã hội. Nhưng xu hướng hiện đại lại đề cao vẻ tự nhiên, hài hòa với màu da và gương mặt thay vì hàm răng “trắng giả”.

“Khả năng đánh giá thẩm mỹ phù hợp cho từng bệnh nhân cũng thể hiện trình độ chuyên môn của bác sĩ”, bác sĩ Hoàng nhận định

Áp lực ngoại hình khiến nhiều người muốn can thiệp sớm

Theo bác sĩ Hoàng, bên cạnh yếu tố ngoại hình, tâm lý muốn đẹp nhanh cũng khiến nhiều người dễ bị cuốn theo quảng cáo.

Nhiều khách hàng lựa chọn cơ sở làm đẹp chỉ vì giá rẻ, hình ảnh trước - sau bắt mắt hoặc lời quảng bá trên mạng xã hội mà không tìm hiểu kỹ chuyên môn của bác sĩ và điều kiện cơ sở vật chất. Đây là nguyên nhân khiến nguy cơ biến chứng gia tăng.

“Người dân hiện có thể dễ dàng kiểm tra thông tin bác sĩ thông qua cổng tra cứu của Sở Y tế TP.HCM để biết bác sĩ có chứng chỉ hành nghề hay không. Nhưng thực tế nhiều người lại bỏ qua bước này”, bác sĩ Hoàng nhấn mạnh

Bác sĩ Hoàng cho rằng một cơ sở nha khoa an toàn cần đảm bảo nhiều yếu tố như bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, hệ thống vô trùng đạt chuẩn, trang thiết bị hiện đại và quy trình chăm sóc hậu điều trị rõ ràng.

Ngoài ra, khách hàng cần được tư vấn đầy đủ về phương pháp điều trị, hiệu quả, chi phí cũng như những nguy cơ có thể gặp phải trước khi quyết định làm thẩm mỹ.

“Không nên quyết định chỉ vì quảng cáo hấp dẫn hoặc vì thấy người khác làm đẹp trên mạng xã hội”, bác sĩ Hoàng khuyến cáo.

Người dân dễ gặp biến chứng khi làm răng ở nơi không uy tín. Ảnh: Lateja.

Theo bác sĩ Hoàng, áp lực ngoại hình hiện nay đang tác động mạnh đến cả người trưởng thành lẫn thanh thiếu niên. Nhiều người tìm đến nha khoa vì tự ti với tình trạng hô, móm, răng lệch lạc, sứt mẻ, mất răng hoặc nhiễm màu nặng do sử dụng kháng sinh từ nhỏ.

Một số trường hợp dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt hay khuyết xương còn cần phối hợp giữa chuyên khoa nha khoa và phẫu thuật tạo hình để ghép xương, cấy implant và phục hồi chức năng.

Theo ông, sau khi cải thiện nụ cười, nhiều khách hàng trở nên tự tin hơn trong giao tiếp và cuộc sống. Tuy nhiên, áp lực phải đẹp hơn dưới tác động của mạng xã hội cũng khiến nhiều người rơi vào trạng thái kỳ vọng quá mức hoặc muốn can thiệp thẩm mỹ dù chưa thật sự cần thiết.

Xu hướng chỉnh nha sớm hơn

Đặc biệt, xu hướng chỉnh nha sớm cho trẻ em hiện cũng ngày càng phổ biến.

“Việc can thiệp cho trẻ cần được đánh giá kỹ vì cấu trúc xương hàm vẫn đang phát triển. Gia đình nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để có lộ trình phù hợp, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển răng hàm mặt”, bác sĩ Hoàng nói.

Trong bối cảnh ngành thẩm mỹ phát triển mạnh hiện nay, nha khoa và tạo hình thẩm mỹ đang trở thành hai lĩnh vực song hành với nhau. Tuy nhiên, mục tiêu không chỉ là giúp khách hàng đẹp hơn mà còn phải đảm bảo yếu tố an toàn và sức khỏe lâu dài.

Bác sĩ Hoàng cho rằng thời gian tới, ngành nha khoa cần xây dựng lại chuẩn mực thẩm mỹ phù hợp với xu hướng hiện đại thay vì chạy theo vẻ đẹp “đồng loạt” trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, việc đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu và cập nhật kiến thức liên tục cho bác sĩ cũng đóng vai trò quan trọng.

“Người dân cũng nên quan tâm bác sĩ điều trị cho mình có thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn hay không”, bác sĩ Hoàng lưu ý.

Ngoài ra, vị chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khám răng định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý, đánh giá tình trạng sức khỏe răng miệng và có hướng điều trị phù hợp trước khi can thiệp thẩm mỹ.