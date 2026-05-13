Nữ bệnh nhân 51 tuổi mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhiều tháng không thể ăn uống do hẹp môn vị hoàn toàn, vừa được phẫu thuật robot sau 7 chu kỳ điều trị.

Bệnh ung thư dạ dày thường không có dấu hiệu rõ ràng ở giai đoạn sớm. Ảnh: Freepik.

Ngày 13/5, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp Bệnh viện FV thực hiện ca phẫu thuật điều trị ung thư dạ dày biến chứng phức tạp bằng robot Da Vinci Xi, nhằm phục vụ đào tạo chuyên môn cho Hội nghị Câu lạc bộ Ung thư dạ dày quốc tế (HIGCF 2026).

Ca mổ được truyền hình trực tiếp tới hội trường bệnh viện, quy tụ sự quan sát và thảo luận của đông đảo chuyên gia hàng đầu đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Chile, Hà Lan, Pháp và nhiều quốc gia khác.

Hành trình điều trị kéo dài với nhiều biến chứng

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Viết Hải, khoa Ngoại tiêu hoá, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, ca bệnh là một trong những trường hợp khó nhất mà ê-kíp từng tiếp nhận trong thời gian gần đây.

Người bệnh 51 tuổi phát hiện ung thư dạ dày sau thời gian dài đau thượng vị, nôn ói liên tục do biến chứng hẹp môn vị. Khi nhập viện, bệnh nhân suy dinh dưỡng nặng vì gần như không thể ăn uống và hấp thu thức ăn bình thường.

Bệnh nhân mắc ung thư dạ dày thể thâm nhiễm lan tỏa (linitis plastica) giai đoạn 4, kèm biến chứng hẹp môn vị và nghi ngờ di căn phúc mạc. Đây là thể bệnh có độ ác tính cao và cực kỳ khó điều trị.

Kết quả cho thấy bệnh nhân có HER2 dương tính mức 3+, PD-L1 dương tính khoảng 20%, trong khi xét nghiệm MSI và EBV chưa ghi nhận bất thường đáng kể.

“Ngay cả hướng dẫn điều trị từ Nhật Bản hay Hàn Quốc ở thời điểm đó vẫn chưa cập nhật đầy đủ các xét nghiệm chuyên sâu này. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với đồng nghiệp quốc tế, chúng tôi nhận thấy nhiều trung tâm lớn trên thế giới đã triển khai thực tế nên quyết định xây dựng quy trình nội bộ để áp dụng ngay”, bác sĩ Hải cho biết.

Robot dẫn đường cho bác sĩ phẫu thuật cắt dạ dày. Ảnh: Duy Hiệu.

Hình ảnh CT ban đầu ghi nhận khối u lớn tập trung ở hang vị nhưng lan dọc theo bờ cong nhỏ dạ dày. Ban đầu ê-kíp dự kiến nối vị tràng nhưng nội soi cho thấy dạ dày đã thâm nhiễm cứng hoàn toàn, không còn vị trí phù hợp để nối ruột.

Các bác sĩ đã tiến hành mở hỗng tràng nuôi ăn kết hợp đặt sonde giải áp tắc nghẽn. Dựa trên kết quả HER2 và PD-L1 dương tính, phác đồ điều trị toàn thân phối hợp giữa hóa trị, thuốc nhắm trúng đích và miễn dịch đã được thiết lập nhằm kéo dài cơ hội sống cho người bệnh.

Bệnh nhân đã trải qua 7 chu kỳ điều trị toàn thân với nhiều thách thức. Dù thể trạng tạm ổn định, người bệnh vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào nuôi dưỡng qua ống thông và bắt đầu xuất hiện các tác dụng phụ tích lũy của hóa trị.

Sau khi hội chẩn quốc tế, các chuyên gia Nhật Bản nhận định bệnh nhân vẫn có chỉ định phẫu thuật. Nguyên nhân là tình trạng hẹp môn vị kéo dài khiến cơ thể không còn đủ điều kiện đáp ứng các đợt điều trị toàn thân tiếp theo.

Trong cuộc họp đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định mời chuyên gia Nhật Bản trực tiếp sang Việt Nam, phối hợp thực hiện phẫu thuật robot nhằm cắt toàn bộ dạ dày và tái tạo đường tiêu hóa cho người bệnh.

Ung thư dạ dày vẫn phổ biến

Theo PGS.TS Võ Duy Long, Phó khoa Ngoại tiêu hoá, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, ung thư dạ dày hiện vẫn là một trong những bệnh lý phổ biến tại Việt Nam nhưng phần lớn bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn.

“Điều quan trọng nhất hiện nay là phát hiện bệnh sớm để nâng cao hiệu quả điều trị. Trong trường hợp phát hiện muộn, ngành y tế cần tìm ra các phương pháp điều trị hiện đại để kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân”, PGS Long nói.

PGS.TS Võ Duy Long chia sẻ về tình trạng ung thư dạ dày hiện nay ở Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Bác sĩ Long cho biết tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Nhật Bản đã hình thành các hội nhóm chuyên sâu về ung thư dạ dày từ nhiều năm trước. Từ quá trình hợp tác và tham gia các hội nghị quốc tế, các bác sĩ Việt Nam đã thành lập Câu lạc bộ Ung thư dạ dày quốc tế tại TP.HCM với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là đơn vị khởi xướng.

Thông qua mạng lưới này, nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới đã đến Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm điều trị hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực điều trị đa mô thức và phẫu thuật robot.

Theo PGS Long, trước đây điều trị ung thư dạ dày chủ yếu là mổ mở với đường rạch lớn trên bụng. Sau đó, phẫu thuật nội soi phát triển mạnh nhờ nhiều nghiên cứu chứng minh hiệu quả giảm đau, hồi phục nhanh và ít biến chứng hơn.

“Robot được xem là thế hệ tiếp theo của phẫu thuật nội soi”, bác sĩ Long nói.

Theo đó, robot có khả năng di chuyển linh hoạt với các cánh tay thiết bị có thể xoay và gập ở nhiều góc độ, giúp bác sĩ thao tác chính xác tại những vị trí sâu, khó tiếp cận trong ổ bụng, nơi mà phẫu thuật nội soi thông thường hoặc mổ mở đôi khi cũng gặp hạn chế.

Theo ê-kíp điều trị, với ca bệnh lần này, người bệnh bắt buộc phải cắt toàn bộ dạ dày do khối u xâm lấn lan tỏa. Sau đó, bác sĩ sẽ dùng ruột non nối lên thực quản để tái tạo đường tiêu hóa và toàn bộ quá trình được thực hiện bằng robot.

Dù các phương tiện chẩn đoán trước mổ đã đánh giá kỹ mức độ xâm lấn, nguy cơ di căn và tình trạng hạch, các bác sĩ cho biết trong thực tế phẫu thuật vẫn có thể xuất hiện những khó khăn ngoài dự kiến, buộc ê-kíp phải thay đổi chiến lược ngay trên bàn mổ.

Theo dự kiến, bệnh nhân có thể xuất viện sau khoảng một tuần nếu quá trình hậu phẫu thuận lợi. Thời gian hồi phục cũng được kỳ vọng nhanh hơn vài ngày so với phẫu thuật nội soi thông thường.