Việt Nam có sẵn loại cây bổ từ lá tới quả, dưỡng tim và phòng ung thư

Cây ổi không chỉ là loại cây ăn quả quen thuộc trong vườn nhà mà còn được ví như một "nhà thuốc mini" nhờ hàm lượng dinh dưỡng cực cao.

Từ quả đến lá, loại cây này mang lại những lợi ích bất ngờ cho cơ thể.

Tăng cường hệ miễn dịch

Ổi được mệnh danh là "vua vitamin C" khi sở hữu lượng dưỡng chất này cao gấp nhiều lần so với cam. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể xây dựng hàng rào bảo vệ vững chắc chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus. Việc bổ sung ổi vào thực đơn hàng ngày không chỉ giúp bạn giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm thông thường mà còn hỗ trợ quá trình phục hồi cơ thể nhanh chóng sau khi ốm.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nhiều nghiên cứu y khoa đã chứng minh rằng chiết xuất từ lá ổi có khả năng cải thiện tình trạng kháng insulin và kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả sau bữa ăn. Bên cạnh đó, quả ổi có chỉ số đường huyết (GI) thấp và hàm lượng chất xơ cao, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Đây là thực phẩm lý tưởng dành cho những người đang điều trị tiểu đường hoặc những ai muốn phòng ngừa căn bệnh mạn tính này một cách tự nhiên.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, huyết áp

Sự kết hợp giữa chất xơ hòa tan và kali trong quả ổi mang lại lợi ích to lớn cho hệ tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách giảm tác động của natri, trong khi chất xơ hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Duy trì thói quen ăn ổi chín hoặc uống trà lá ổi có thể giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, từ đó giảm thiểu đáng kể nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý về tim nguy hiểm.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, ổi là giải pháp tự nhiên tuyệt vời để ngăn ngừa tình trạng táo bón và làm sạch đường ruột. Đặc biệt, lá ổi chứa các hợp chất kháng khuẩn mạnh mẽ, giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại gây tiêu chảy. Từ lâu, việc sử dụng búp ổi non hoặc nước sắc lá ổi đã được coi là phương thuốc hiệu quả để làm dịu niêm mạc ruột, giảm đau bụng và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

Hỗ trợ giảm cân, duy trì vóc dáng

Ổi là thực phẩm vàng cho những người đang trong chế độ ăn kiêng nhờ đặc tính ít calo nhưng lại giàu dinh dưỡng. Một quả ổi trung bình chỉ chứa khoảng 37–50 calo nhưng lại cung cấp lượng chất xơ lớn, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn vặt. Thay vì tiêu thụ các loại đồ uống có đường, một ly nước ép ổi không đường sẽ giúp bạn bổ sung đủ vitamin mà không lo ngại về vấn đề tăng cân hay tích tụ mỡ thừa.

Phòng ngừa ung thư

Hợp chất Lycopene, Quercetin và Vitamin C có trong ổi là những chất chống oxy hóa cực mạnh, có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Các gốc tự do này chính là nguyên nhân dẫn đến tổn thương tế bào và hình thành khối u. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm cho thấy chiết xuất lá ổi có tác dụng tích cực trong việc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư khoang miệng.

Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa sớm

Không chỉ tốt cho bên trong, ổi còn là nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời cho làn da nhờ sự hiện diện của các chất chống oxy hóa và vitamin đa dạng. Các dưỡng chất này giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, khói bụi, đồng thời kích thích sản sinh collagen để duy trì độ đàn hồi và giảm nếp nhăn. Ngoài ra, lá ổi có tính kháng viêm cao, giúp điều trị mụn trứng cá hiệu quả và làm mờ các vết thâm, mang lại cho bạn làn da sáng khỏe, mịn màng.