Dấu hiệu 'chỉ điểm' ung thư đại trực tràng

Nhiều người nghĩ đi ngoài ra máu chỉ là bệnh trĩ. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo đây cũng có thể là dấu hiệu sớm của ung thư đại trực tràng.

Ung thư đại trực tràng thường không có biểu hiện rầm rộ ở giia đoạn đầu. Ảnh: Shutterstock.

Ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu tại Đài Loan (Trung Quốc), cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người mỗi năm, theo China Times. Bác sĩ ngoại khoa Chung Vân Nghê cho rằng điều đáng tiếc là không ít bệnh nhân đã bỏ lỡ giai đoạn điều trị hiệu quả nhất chỉ vì quá chủ quan với những dấu hiệu ban đầu.

Bác sĩ Chung Vân Nghê cho biết ung thư đại trực tràng thường không có biểu hiện rầm rộ. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không gây biểu hiện rõ rệt, hoặc chỉ xuất hiện những triệu chứng khá mơ hồ, dễ bị bỏ qua. Chính vì vậy, khi cơ thể bắt đầu phát ra tín hiệu, nhiều trường hợp bệnh đã bước sang giai đoạn muộn hơn.

Trong số đó, tình trạng đi ngoài ra máu thường bị nhầm lẫn với bệnh trĩ, khiến nhiều người tự mua thuốc điều trị hoặc âm thầm chịu đựng trong thời gian dài trước khi phát hiện bệnh đã tiến triển nặng. Người bệnh có thể xuất hiện máu đỏ tươi trong phân, chảy máu sau khi đi vệ sinh, đau hoặc ngứa vùng hậu môn, cảm giác có khối lồi ở hậu môn hay đau rát khi đại tiện như bị vật sắc cắt vào da.

Tuy nhiên, bác sĩ Chung lưu ý do vị trí đại tràng, trực tràng nằm gần hậu môn, ung thư đại trực tràng cũng có thể gây tình trạng đi ngoài ra máu đỏ tươi tương tự. Vì vậy, việc tự đánh giá bệnh chỉ dựa vào màu máu có thể khiến nhiều người chủ quan và bỏ lỡ thời điểm phát hiện sớm ung thư.

Theo khuyến cáo của bác sĩ, nếu các triệu chứng liên quan đến tiêu hóa hoặc đi tiêu kéo dài quá hai tuần, người bệnh nên xem đó là dấu hiệu cảnh báo cần được thăm khám. Những biểu hiện đáng lưu ý bao gồm tình trạng đi ngoài ra máu lặp đi lặp lại, phân trở nên nhỏ hoặc dẹt bất thường trong thời gian dài, thói quen đi tiêu thay đổi đột ngột, thường xuyên đầy bụng, đau bụng hoặc có cảm giác đi tiêu không hết.

Ngoài ra, những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng hoặc người trên 50 tuổi nhưng chưa từng tầm soát cũng thuộc nhóm cần đặc biệt lưu ý. Ngay cả khi đã được chẩn đoán và điều trị bệnh trĩ, nếu các triệu chứng vẫn kéo dài dai dẳng hoặc diễn tiến bất thường, người bệnh cũng không nên chủ quan.

Bên cạnh việc chú ý đến triệu chứng, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên chủ động tầm soát ung thư đại trực tràng sau tuổi 50. Các phương pháp như xét nghiệm máu ẩn trong phân có thể được thực hiện định kỳ nhằm phát hiện sớm bất thường. Nếu kết quả cho thấy nguy cơ, người bệnh sẽ được chỉ định nội soi đại tràng để kiểm tra chi tiết hơn.

Theo vị chuyên gia, điểm quan trọng nhất của nội soi đại tràng không chỉ nằm ở việc phát hiện ung thư, mà còn ở khả năng tìm thấy các polyp tiền ung thư và loại bỏ chúng từ sớm. Những polyp này thường phát triển âm thầm trong nhiều năm trước khi chuyển thành ung thư thực sự. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu được phát hiện kịp thời, người bệnh có thể ngăn chặn nguy cơ ung thư ngay từ giai đoạn rất sớm, trước khi khối u trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe và tính mạng.