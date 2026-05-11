Tai nạn thương tâm lúc chơi đùa, bé trai bị dao cắm vào hộp sọ

Tai nạn xảy ra trong lúc chơi đùa tại nhà đã khiến bé trai 11 tuổi nhập viện cấp cứu với chấn thương sọ não hiếm gặp, khi một con dao bầu cắm sâu vào vùng đỉnh đầu bên trái.

Tai nạn trong nhà khiến bé trai mang dao cắm trên đầu nhập viện.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhi được đưa đến viện trong tình trạng có vết thương hở vùng đầu, dị vật vẫn cắm nguyên tại hộp sọ. Người nhà cho biết tai nạn xảy ra khi hai anh em chơi đùa, người anh vô tình cầm dao gây thương tích cho em.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi vẫn tỉnh táo, các chỉ số huyết động tạm thời ổn định nhưng xuất hiện tình trạng liệt tay phải.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là ca cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm. Quy trình báo động đỏ được kích hoạt khẩn cấp, từ ổn định hô hấp, tuần hoàn đến hoàn thiện xét nghiệm và đưa bệnh nhi vào phòng mổ trong thời gian ngắn nhất.

TS.BS Bùi Huy Mạnh, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết với chấn thương sọ não hở, "thời gian vàng" xử trí đặc biệt quan trọng. Nếu được can thiệp sớm trong 6 giờ đầu, nguy cơ nhiễm trùng nội sọ sẽ giảm đáng kể.

Đây là biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa trực tiếp chức năng não cũng như tính mạng người bệnh. Việc phẫu thuật kịp thời còn giúp hạn chế tổn thương thứ phát và bảo tồn tối đa nhu mô não. Sau đó, ca mổ được triển khai với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.

TS.BS Bùi Huy Mạnh, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 và ê-kíp trong ca phẫu thuật dao cắm vào đầu.

"Ê-kíp gây mê hồi sức đảm bảo an toàn trong suốt quá trình phẫu thuật, trong khi các bác sĩ ngoại thần kinh tập trung xử lý tổn thương và lấy dị vật. Do vết thương nằm ở vị trí có nguy cơ chảy máu nhiều, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn máu cùng các phương án kiểm soát chảy máu để đảm bảo ca mổ an toàn nhất", TS.BS Bùi Huy Mạnh chia sẻ.

Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn trương nhưng thận trọng từng bước, với mục tiêu cao nhất là giữ tính mạng và bảo tồn chức năng não cho bệnh nhi.

Sau mổ, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát tại các đơn vị chuyên sâu, đồng thời phối hợp điều trị phục hồi chức năng nhằm cải thiện vận động và chức năng thần kinh.

Trong trường hợp xuất hiện biến chứng hậu phẫu, chuyên khoa Nhi sẽ tiếp tục tham gia theo dõi và xử trí để đảm bảo quá trình hồi phục toàn diện cho bệnh nhi.

Từ trường hợp tai nạn hy hữu này, bác sĩ Mạnh khuyến cáo khi gặp chấn thương có dị vật cắm vào vùng đầu, người dân tuyệt đối không tự ý rút dị vật ra ngoài vì có thể gây chảy máu ồ ạt hoặc làm tổn thương não nặng hơn. Điều quan trọng là giữ nguyên hiện trạng và nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời.

Vị chuyên gia cũng lưu ý phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ nhỏ, không để trẻ chơi đùa với dao, kéo hoặc các vật sắc nhọn nhằm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.