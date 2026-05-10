Sau 6 tháng bị chó nhà cắn, bé trai 14 tuổi phát bệnh dại

Một bé trai 14 tuổi nguy kịch vì bệnh dại sau 6 tháng bị chó nhà cắn nhưng không tiêm phòng. Nhiều trẻ khác nhập viện với khuôn mặt dập nát, xuyên thủng nhãn cầu do chó tấn công.

Trong một tháng qua, khoa Cấp cứu và Chống độc tiếp nhận nhiều trường hợp bị chó cắn, trong đó nhiều trẻ đa chấn thương nghiêm trọng. Ảnh: BVCC.

Gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều trẻ bị chó cắn với mức độ tổn thương nghiêm trọng. Đáng lo ngại, bệnh viện đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh dại với tiên lượng không qua khỏi rất cao sau khi bị chó cắn nhưng không tiêm phòng.

Bệnh nhi là bé trai 14 tuổi ở Thái Nguyên. Khoảng 6 tháng trước, trẻ bị chó nhà cắn vào gót chân nhưng gia đình không đưa đi tiêm vaccine phòng dại mà điều trị bằng phương pháp dân gian.

Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, trẻ bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu nguy hiểm như sốt, nôn nhiều, đau đầu, sợ nước, sợ gió. Tình trạng nhanh chóng trở nặng với biểu hiện kích động, nói nhảm. Sau khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ tiến hành theo dõi, làm xét nghiệm và phát hiện virus dại dương tính trong nước bọt và mẫu sinh thiết da gáy.

Dù được điều trị tích cực, tình trạng bệnh không cải thiện. Hiện bệnh nhi rơi vào hôn mê.

Theo thống kê của bệnh viện, chỉ tính từ đầu tháng 4 đến ngày 5/5, đã có 58 trẻ đến tiêm phòng dại sau khi bị động vật cắn. Trong số này, nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu vì đa chấn thương nghiêm trọng do chó tấn công.

Điển hình là bé M.Đ. (4 tuổi, ở Ninh Bình) nhập viện ngày 3/5 sau khi bị chó nhà hàng xóm cắn vào vùng đầu và mặt. Trẻ có nhiều vết thương rộng, chảy máu nhiều ở trán, da đầu, quanh mắt và hai bên mi mắt. Các vết thương đều bị lóc da, bờ nham nhở, dập nát.

Đáng lo ngại nhất là tổn thương xuyên thấu nhãn cầu gây xuất huyết tiền phòng dày đặc - tình trạng máu tích tụ giữa giác mạc và mống mắt. Ngoài ra, trẻ còn bị rách mi mắt và dập nát cơ vùng góc mắt trong.

Các bác sĩ đã khẩn trương làm sạch, cắt lọc mô dập nát, khâu phục hồi các tổn thương theo lớp giải phẫu và xử trí vùng mi mắt. Sau đó, bệnh nhi được tiêm huyết thanh kháng dại, tiêm vaccine phòng dại và chuyển sang Bệnh viện Mắt Trung ương để tiếp tục điều trị chuyên sâu các tổn thương ở mắt.

Một trường hợp khác là bé Đ.K. (3 tuổi, Ninh Bình) nhập viện trong trạng thái hoảng loạn với nhiều tổn thương phức tạp vùng đầu và mặt. Trẻ có các vết thương rộng ở trán, thái dương và da đầu, bờ nham nhở, dập nát, lộ cân cơ, thậm chí có vị trí lộ tới xương.

Bé Đ.K đang được điều trị và chăm sóc tại khoa Sọ mặt và Tạo hình. Ảnh: BVCC.

Ngoài ra, bệnh nhi còn bị tổn thương kết mạc, nhiều vết rách ở mi trên và mi dưới mắt trái, cùng các vết thương ở má, nách và vai phải. Gia đình cho biết trẻ bị chó của bà ngoại, nặng khoảng 30 kg, tấn công khi sang chơi.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ đã làm sạch và khâu phục hồi vết thương theo đúng cấu trúc giải phẫu, đồng thời tiêm huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng dại theo phác đồ. Sau khoảng một tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định, không sốt, vết mổ khô và chưa ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng. Hiện trẻ vẫn tiếp tục được theo dõi và tiêm phòng theo lịch.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tân Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, cho biết những trường hợp trên cho thấy tai nạn do chó cắn có thể xảy ra ngay với vật nuôi quen thuộc trong gia đình hoặc nhà hàng xóm. Nhiều phụ huynh vẫn chủ quan vì cho rằng chó nuôi lâu năm sẽ an toàn, trong khi chỉ một hành động vô tình của trẻ như kéo tai, chạm vào lúc con vật đang ăn hoặc đang ngủ cũng có thể khiến chó phản ứng tấn công.

"Trẻ nhỏ thường bị chó cắn vào vùng đầu, mặt và cổ do chiều cao ngang tầm với con vật. Không chỉ chịu tổn thương thể chất, nhiều trẻ còn bị ảnh hưởng tâm lý kéo dài như sợ động vật, quấy khóc hoặc mất ngủ sau chấn thương", bác sĩ Hùng nói.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi một mình với chó, mèo dù là vật nuôi trong nhà. Trẻ cần được hướng dẫn cách tiếp xúc an toàn, không trêu chọc hoặc lại gần khi con vật đang ăn, ngủ hay bị kích động.

Quan trọng nhất, khi bị chó cắn cần xử trí đúng ngay từ đầu và nhanh chóng tiêm phòng dại để giảm nguy cơ mắc bệnh. Bởi khi bệnh dại đã phát tác, chúng ta gần như không còn cơ hội cứu chữa.