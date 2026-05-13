Bé gái loạn thần sau chuyến xe từ quê lên TP.HCM

Sau chuyến xe từ quê lên TP.HCM, bé gái 7 tuổi bất ngờ nói nhảm, mất ngủ, bò lê dưới sàn. Bác sĩ xác định nguyên nhân là miếng dán chống say xe.

Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa tiếp nhận bé P.L.D.A., nhập viện trong tình trạng thức trắng đêm, nói nhảm liên tục và mất kiểm soát hành vi. Trẻ có biểu hiện rối loạn tâm thần cấp tính như bò lê trên sàn, ngã quỵ đột ngột, kèm sốt 38,2 độ C.

Ban đầu, gia đình lo ngại bé mắc bệnh lý thần kinh nguy hiểm. Tuy nhiên, qua khai thác bệnh sử và thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ phát hiện nguyên nhân có thể liên quan đến miếng dán chống say tàu xe chứa scopolamine.

Theo người nhà, trưa 2/5, bé cùng mẹ đi từ quê vào TP.HCM. Do hành trình kéo dài và kẹt xe nhiều giờ, người mẹ lo con mệt nên đã dán cho bé 2 miếng chống say phía sau tai trong suốt 5 giờ di chuyển.

Sau khi về đến nhà, miếng dán được tháo ra. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, bé bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường về tâm thần và hành vi.

Bác sĩ Trần Ngọc Lưu cho biết liều khuyến cáo đối với trẻ em hoặc người dưới 40 kg chỉ khoảng nửa miếng dán. Trong khi đó, bé đã sử dụng lượng thuốc cao gấp nhiều lần khuyến nghị.

Sau khi loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, ê-kíp điều trị nhận định đây nhiều khả năng là trường hợp tác dụng phụ của scopolamine.

Bệnh nhi được theo dõi sát tại phòng cấp cứu. Sau khoảng 12 giờ, các biểu hiện loạn thần giảm dần nên bé được chuyển sang phòng thường. Sau 3 ngày điều trị, trẻ hồi phục hoàn toàn, trở lại lanh lợi và sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ Lưu cảnh báo scopolamine trong miếng dán chống say tàu xe có thể gây nhiều tác dụng phụ như khô miệng, chóng mặt, buồn ngủ, kích động, giảm thị lực, lú lẫn và giãn đồng tử.

Ở các trường hợp nặng, người dùng có thể xuất hiện loạn thần cấp tính với các biểu hiện mất phương hướng, ảo giác, hoang tưởng, rối loạn ngôn ngữ, suy giảm trí nhớ hoặc tăng thân nhiệt ác tính. Những phản ứng nghiêm trọng này thường gặp ở trẻ em và người cao tuổi.

Theo hướng dẫn từ nhà sản xuất, miếng dán chống say tàu xe chứa scopolamine không được khuyến cáo sử dụng cho trẻ dưới 8 tuổi. Với trẻ em hoặc người dưới 40 kg, cần giảm liều theo đúng hướng dẫn.

Bác sĩ Lưu khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi dùng thuốc cho trẻ, kể cả các sản phẩm phổ biến như miếng dán chống say xe. Nếu trẻ xuất hiện dấu hiệu bất thường như sốt cao, thay đổi hành vi, kích động hoặc phát ban sau khi dùng thuốc, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.