8 sai lầm khi ăn sầu riêng khiến gan 'kêu cứu'

Sầu riêng được xem là món khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, những người có bệnh nền như gan, thận hay tim mạch cần cẩn trọng khi ăn vì có thể gây biến chứng nguy hiểm.

Sầu riêng được xem là "vua của các loại trái cây" được nhiều người yêu thích, nhưng không phải ai cũng biết rằng ăn sai cách hoặc kết hợp với một số thực phẩm có thể gây tăng đường huyết, tim đập nhanh, rối loạn tiêu hóa, thậm chí nguy hiểm cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyến cáo đặc biệt thận trọng khi ăn sầu riêng cùng rượu bia, cà phê hay thực phẩm nhiều đường.

Thực phẩm không nên kết hợp cùng sầu riêng

Sầu riêng không chỉ là một loại trái cây nhiệt đới ngon miệng mà còn có thành phần hóa học phức tạp và có thể tương tác với các loại thực phẩm, đồ uống khác theo những cách có khả năng gây hại.

Rượu bia và đồ uống có cồn

Theo Medical News Today, đây là sự kết hợp được cảnh báo nhiều nhất. Sầu riêng chứa hợp chất sulfur có thể làm chậm quá trình phân giải cồn ở gan, khiến rượu tích tụ lâu hơn trong cơ thể. Điều này có thể làm tăng nguy cơ say rượu nặng, tim đập bất thường, tăng huyết áp hoặc ngộ độc rượu.

Nước ngọt có ga

Sầu riêng vốn đã nhiều đường, nếu ăn kèm nước ngọt, đồ uống có ga sẽ khiến đường huyết tăng nhanh, đặc biệt nguy hiểm với người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Cà phê và nước tăng lực

Cả caffeine và sầu riêng đều có thể kích thích tim mạch. Khi dùng cùng lúc, một số người có thể gặp tình trạng hồi hộp, tim đập nhanh, tăng huyết áp hoặc cảm giác bồn chồn, theo Sohu.

Các loại trái cây nhiều đường

Vải, nhãn, mít, xoài chín, chôm chôm... đều chứa lượng đường cao và được xem là có tính nóng tương tự sầu riêng. Ăn cùng lúc dễ khiến cơ thể quá tải đường và nhiệt lượng.

Bánh kẹo, đồ ngọt

Các món bánh kem, chè hay đồ ngọt vị sầu riêng có thể làm lượng đường nạp vào cơ thể tăng vọt, góp phần tăng cân và tăng nguy cơ rối loạn đường huyết.

Sữa và sản phẩm từ sữa

Một số người có thể bị đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc chướng hơi khi ăn sầu riêng cùng sữa và chế phẩm từ sữa.

Trái cây chua

Cam, chanh hay một số loại trái cây có tính axit khi ăn cùng sầu riêng có thể gây kích ứng miệng, cổ họng hoặc làm tăng axit dạ dày ở người nhạy cảm.

Tinh bột và thực phẩm giàu carbohydrate

Ăn sầu riêng cùng quá nhiều cơm, bánh mì hoặc thực phẩm giàu tinh bột có thể khiến quá trình tiêu hóa chậm hơn, gây cảm giác nặng bụng và dễ dư thừa calo.

Ai nên thận trọng khi ăn sầu riêng

Đối với người có bệnh nền, ăn sầu riêng không đồng nghĩa phải kiêng tuyệt đối, nhưng cần hiểu rõ những ảnh hưởng có thể xảy ra và điều chỉnh lượng ăn phù hợp.

Người mắc bệnh tiểu đường

Theo Very Well Health, sầu riêng chứa tới khoảng 27 g đường tự nhiên trong mỗi 100 g - mức khá cao so với nhiều loại trái cây khác. Với người bị tiểu đường, ăn sầu riêng có thể khiến đường huyết tăng nhanh.

Tình trạng này có thể dẫn đến tăng đường huyết cấp tính, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Người bệnh chỉ nên ăn tối đa một miếng nhỏ mỗi lần và cần kiểm tra đường huyết trước cũng như sau ăn khoảng 2 giờ. Nếu chỉ số vượt quá 200 mg/dl, nên hạn chế hoặc tránh ăn sầu riêng trong tương lai.

Sầu riêng rất bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng được ăn thoải mái. Ảnh: Shutterstock.

Người cao huyết áp

Sầu riêng chứa lượng natri khá cao, có thể làm huyết áp tăng. Theo Y học cổ truyền Thái Lan, đây còn là loại trái cây có tính "nóng", dễ khiến tim đập nhanh và huyết áp tăng đột ngột, thậm chí gây cơn tăng huyết áp nguy hiểm.

Người bị cao huyết áp chỉ nên ăn khoảng 1-2 múi nhỏ và theo dõi huyết áp trước và sau khi ăn. Nếu huyết áp tăng trên 20 mmHg, nên giảm lượng ăn hoặc tránh sử dụng hoàn toàn.

Người mắc bệnh tim mạch

Những người có bệnh tim cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn sầu riêng. Do loại quả này chứa nhiều calo, cơ thể cần tiêu tốn nhiều năng lượng và oxy để tiêu hóa, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn để bơm máu tới hệ tiêu hóa.

Người bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn. Tuyệt đối không ăn sầu riêng trong giai đoạn bệnh không ổn định và phải ngừng ngay nếu xuất hiện triệu chứng bất thường.

Người mắc bệnh thận

Người bị bệnh thận, đặc biệt là suy thận mạn, được khuyến cáo tránh ăn sầu riêng. Loại quả này chứa hàm lượng kali rất cao, có thể gây tăng kali máu - tình trạng nguy hiểm đối với bệnh nhân thận.

Ngoài ra, sầu riêng còn chứa nhiều phốt pho, chất cần hạn chế ở người suy giảm chức năng thận. Lượng protein và các chất thải chuyển hóa từ sầu riêng cũng làm tăng gánh nặng cho thận.

Người mắc bệnh gan

Người có bệnh gan cũng cần thận trọng vì sầu riêng chứa lượng chất béo khá cao so với các loại trái cây khác. Khi chức năng gan suy giảm, cơ quan này có thể không chuyển hóa chất béo hiệu quả, dẫn đến tích tụ mỡ trong gan.