Ăn sầu riêng rồi uống rượu trắng, người phụ nữ nguy kịch

Sau khi ăn sầu riêng rồi uống rượu trắng trong bữa tiệc cùng bạn bè, người phụ nữ ở Phúc Kiến (Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, ý thức mơ hồ.

Theo Xinhua, người phụ nữ đã ăn hai miếng lớn sầu riêng rồi uống khoảng 200 ml rượu trắng. Chỉ ít phút sau, vùng mặt và cổ của cô bắt đầu đỏ bừng, toàn thân nổi mề đay nghiêm trọng.

Khi được đưa tới bệnh viện, tình trạng của bệnh nhân nhanh chóng chuyển nặng với các biểu hiện tức ngực, khó thở và rối loạn ý thức. Độ bão hòa oxy trong máu từng giảm xuống chỉ còn 78%, buộc các bác sĩ phải cấp cứu khẩn cấp. Rất may, hiện người phụ nữ qua cơn nguy kịch sau quá trình điều trị tích cực tại bệnh viện.

Bác sĩ xác định tình trạng của người bệnh là gặp phản ứng disulfiram - được ví như "uống rượu khi đang dùng thuốc kháng sinh". Đây là phản ứng xảy ra khi cơ thể không thể chuyển hóa acetaldehyde, chất sinh ra trong quá trình phân giải rượu.

Điều xảy ra sau khi ăn sầu riêng rồi uống rượu

Sầu riêng chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh khác nhau có khả năng ức chế enzym aldehyde dehydrogenase trong gan. Đây là enzym đóng vai trò phân hủy acetaldehyde sau khi uống rượu.

Khi enzym này bị cản trở, acetaldehyde sẽ tích tụ nhanh chóng trong cơ thể, gây ra hàng loạt phản ứng nguy hiểm như đỏ bừng mặt, tim đập nhanh, buồn nôn, khó thở, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, thậm chí suy hô hấp và suy tuần hoàn.

Bác sĩ nhấn mạnh nhiều người chỉ nghĩ việc ăn sầu riêng uống rượu gây nóng trong hoặc khó chịu nhẹ, tuy nhiên, thực tế phản ứng này có cơ chế độc tính rõ ràng và có thể dẫn tới nguy hiểm tính mạng nếu xử lý chậm.

Sau vụ việc, các bác sĩ khuyến cáo không nên uống bất kỳ loại đồ uống có cồn nào trong vòng ít nhất 24 giờ trước và sau khi ăn sầu riêng. Điều này áp dụng với cả bia, rượu vang, rượu trắng hay các sản phẩm chứa cồn như thuốc có ethanol hoặc rượu nấu ăn.

Sầu riêng có tính "nóng", nhiều đường nên cần cẩn trọng khi ăn. Ảnh: Freepik.

Điều cần làm sau khi gặp phản ứng disulfiram

Các chuyên gia khuyến cáo khi gặp phản ứng như disulfiram, ngừng uống rượu và dùng thuốc ngay lập tức để ngăn ngừa các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn.

Nếu bệnh nhân tỉnh táo và chỉ mới uống nước trong thời gian ngắn, bạn có thể cho họ uống nước ấm và cố gắng gây nôn. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân nôn liên tục hoặc bất tỉnh, không nên ép gây nôn để tránh sặc hoặc các nguy hiểm khác.

Đối với các triệu chứng nhẹ (như đỏ mặt, buồn nôn...), bệnh nhân có thể uống nước ấm, nước muối loãng hoặc đồ uống điện giải không đường để bổ sung dịch cơ thể và duy trì lượng đường trong máu. Bệnh nhân bị hồi hộp hoặc huyết áp cao nên nằm thẳng và theo dõi nhịp tim.

Trong khi đó, đối với các triệu chứng nghiêm trọng (như khó thở, mất ý thức...), cần được cấp cứu ngay lập tức. Trong suốt hành trình, giữ bệnh nhân ở tư thế nằm nghiêng để tránh chất nôn làm tắc nghẽn đường thở.

Ai nên hạn chế ăn sầu riêng?

Theo Tencent News, dù sầu riêng có tác dụng bồi bổ cơ thể, nhưng một số nhóm người không nên ăn quá nhiều.

Ăn quá nhiều sầu riêng dễ ảnh hưởng đến chức năng của hệ tiêu hóa, dẫn đến tình trạng thấp nhiệt tích tụ trong cơ thể, vì vậy được khuyến cáo không nên ăn quá nhiều trong một ngày.

Sầu riêng có tính nóng nên người có cơ địa nhiệt không thích hợp ăn nhiều. Ngoài ra, rượu và sầu riêng đều thuộc thực phẩm đại nhiệt, vì vậy không nên dùng cùng lúc.

Người mắc tiểu đường, bệnh thận và mỡ máu cao không nên ăn sầu riêng. Loại quả này chứa hàm lượng calo và đường khá cao nên người béo phì cũng cần hạn chế sử dụng.

Người cao tuổi và bệnh nhân mắc bệnh hô hấp cấp tính nên ăn ít và ăn chậm, bởi phần thịt sầu riêng có độ dính đặc, dễ gây tắc nghẽn cổ họng hoặc khí quản dẫn đến nghẹt thở.

Nếu lỡ ăn quá nhiều sầu riêng dẫn tới các triệu chứng như khô miệng, đắng miệng, nước tiểu vàng và có mùi nặng, đầy bụng hoặc táo bón, mọi người có thể ăn măng cụt để giảm bớt tình trạng này. Theo quan niệm Đông y, măng cụt là thực phẩm có tính hàn mạnh, có thể cân bằng tính đại nhiệt của sầu riêng.