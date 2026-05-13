Tân Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh cho biết sẽ tập trung sửa luật, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và tăng cường cảnh báo sớm.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho TS.DS Chu Quốc Thịnh. Ảnh: VFA.

Ngày 13/5, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đối với ông Chu Quốc Thịnh.

Theo Quyết định số 1369/QĐ-BYT ngày 13/5/2026, ông Chu Quốc Thịnh - Tiến sĩ, Dược sĩ, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

TS.DS Chu Quốc Thịnh là cán bộ trưởng thành qua nhiều vị trí công tác trong ngành y tế. Trước khi được bổ nhiệm làm Cục trưởng, ông từng đảm nhiệm các vị trí Phó Cục trưởng và Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

Theo Bộ Y tế, trong quá trình công tác, ông Thịnh được đánh giá là cán bộ có chuyên môn sâu, tinh thần trách nhiệm cao và có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, Cục trưởng Chu Quốc Thịnh cho biết thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm sẽ tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm như sửa đổi, hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm kết nối từ Trung ương tới địa phương; đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm, phân tích nguy cơ và cảnh báo sớm.

Ông cũng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ của Cục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được Bộ Y tế giao, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Cục An toàn thực phẩm là đơn vị chuyên ngành trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu và giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, đơn vị này thời gian qua liên tiếp vướng nhiều sai phạm nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2025, một số lãnh đạo và chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng những quy định còn chung chung của pháp luật để tạo cơ chế "xin - cho", từ đó thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ.

Các sai phạm được xác định xảy ra trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, lĩnh vực an toàn thực phẩm có khối lượng công việc rất lớn. Sau khi Luật An toàn thực phẩm năm 2010 được ban hành, Chính phủ đã xây dựng nhiều nghị định hướng dẫn thực hiện; trong đó Nghị định 15/2018 được đánh giá là bước cải cách mạnh mẽ, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ nhiều bất cập. Do đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là sửa đổi Luật An toàn thực phẩm và xây dựng đề án thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.

Bộ trưởng cũng cho biết Ban Thường vụ Bộ Y tế đã thống nhất tăng cường hỗ trợ cho Cục An toàn thực phẩm, huy động thêm các đơn vị của Bộ cùng tham gia để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn phía trước, đặc biệt là xây dựng đề án thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm.

Bộ trưởng đề nghị ở cương vị công tác vừa được bổ nhiệm đồng chí Chu Quốc Thịnh phát huy hết khả năng trình độ và kinh nghiệm trong công tác, tinh thần đoàn kết để cùng Cục An toàn thực phẩm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Y tế giao, vì sự nghiệp phát triển chung của ngành Y tế.