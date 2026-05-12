Cảnh báo mới nhất của WHO về Virus Hanta

Tàu du lịch MV Hondius tại cảng Granadilla, thuộc đảo Tenerife,Tây Ban Nha ngày 10/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN.

Đợt bùng phát virus Hanta liên quan tàu du lịch MV Hondius tiếp tục khiến cộng đồng quốc tế lo ngại, dù công tác sơ tán hành khách và thủy thủ đoàn cơ bản đã hoàn tất.

Trong thông điệp mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo vẫn có khả năng xuất hiện thêm ca mắc mới trong những tuần tới, đồng thời kêu gọi các nước tuân thủ các khuyến nghị y tế nhằm ngăn dịch lây lan.

Phát biểu tại họp báo ở Madrid (Tây Ban Nha) ngày 12/5, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hiện chưa có dấu hiệu dịch bùng phát trên diện rộng, song vẫn có nguy cơ xuất hiện thêm ca mắc mới trong những tuần tới do virus có thời gian ủ bệnh kéo dài.

WHO kêu gọi các quốc gia tuân thủ khuyến nghị y tế trong xử lý ổ dịch, trong đó những người tiếp xúc nguy cơ cao cần được cách ly 42 ngày và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Ổ dịch được phát hiện trên tàu MV Hondius treo cờ Hà Lan, khởi hành từ Ushuaia của Argentina ngày 1/4 trong hành trình vượt Đại Tây Dương tới Cape Verde.

Theo WHO, trong số 147 người trên tàu hiện đã ghi nhận ít nhất 9 ca liên quan ổ dịch, gồm 7 ca xác nhận nhiễm virus Hanta và 2 ca nghi nhiễm, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Sau chiến dịch phối hợp giữa WHO và Tây Ban Nha, tàu đã cập đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary để sơ tán hành khách và thủy thủ đoàn. Trong hai ngày 10-11/5, hơn 120 người đã được đưa khỏi tàu bằng đường hàng không.

Giới chức Hà Lan cho biết toàn bộ hành khách sẽ được kiểm tra y tế và xét nghiệm ngay khi về nước. Trong khi đó, tàu MV Hondius hiện trên đường tới Rotterdam để khử trùng. Trên tàu vẫn còn 25 thủy thủ và hai nhân viên y tế.

WHO cho biết virus Hanta lây truyền qua tiếp xúc với chất thải hoặc dịch tiết của loài gặm nhấm và hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu.

Tuy nhiên, tổ chức này khẳng định nguy cơ đối với y tế công cộng toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp, đồng thời bác bỏ các so sánh với giai đoạn đầu của đại dịch Covd-19.