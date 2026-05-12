Khám sức khỏe miễn phí mỗi năm: Bộ Y tế công bố chi tiết danh mục

Không chỉ khám tổng quát, người dân từ 18 tuổi còn được xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi trong chương trình khám định kỳ mới.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ phù hợp theo từng nhóm tuổi, ưu tiên phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật trong cộng đồng. Ảnh: Việt Linh.

Theo Bộ Y tế, chủ trương này được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 282 của Chính phủ và Chỉ thị 17 của Thủ tướng về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Mục tiêu là phát hiện sớm bệnh tật, giảm gánh nặng chi phí y tế, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe điện tử cho người dân theo vòng đời.

Đối với trẻ dưới 6 tuổi, việc khám sức khỏe định kỳ sẽ thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn riêng được Bộ Y tế ban hành tại Quyết định 1284/QĐ-BYT ngày 7/5/2026.

Nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi sẽ được khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Thông tư 32/2023 của Bộ Y tế. Nội dung khám bao gồm đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng. Các xét nghiệm cận lâm sàng chỉ thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ hoặc theo nhu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, doanh nghiệp hay khả năng hỗ trợ từ địa phương.

Với người từ 18 tuổi trở lên, ngoài khám lâm sàng tổng quát, chương trình khám định kỳ còn bao gồm một số xét nghiệm cơ bản như công thức máu, đường huyết, chức năng gan, chức năng thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi.

Cụ thể, xét nghiệm máu gồm kiểm tra số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu; đánh giá đường máu, urê, creatinin và men gan ASAT, ALAT. Xét nghiệm nước tiểu kiểm tra đường và protein. Người dân cũng được chụp X-quang tim phổi thẳng để tầm soát bất thường.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ phù hợp theo từng nhóm tuổi, ưu tiên phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật trong cộng đồng. Ảnh: Đinh Hà.

Bộ Y tế yêu cầu nếu trong quá trình khai thác tiền sử bệnh, khám lâm sàng hoặc chẩn đoán hình ảnh phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lao phổi, u phổi hoặc các bệnh lý khác, nhân viên y tế cần chỉ định thêm các xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển người bệnh đến cơ sở phù hợp để chẩn đoán và can thiệp sớm.

Đối với lao động nữ, danh mục khám chuyên khoa phụ sản sẽ thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư 32/2023 của Bộ Y tế.

Ngoài khám sức khỏe cho người dân nói chung, Bộ Y tế cũng hướng dẫn riêng với các nhóm nghề nghiệp, đối tượng đặc thù. Cán bộ thực hiện theo quy định phân loại sức khỏe cán bộ; lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an áp dụng quy định riêng của từng ngành.

Học sinh được khám sức khỏe theo quy định về y tế trường học. Người hành nghề lái xe ô tô, nhân viên hàng không, người điều khiển phương tiện đường sắt hay thuyền viên đều có tiêu chuẩn khám sức khỏe riêng theo các thông tư chuyên ngành hiện hành.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương và cơ sở y tế chủ động phân nhóm ưu tiên, sắp xếp lịch khám phù hợp để tránh quá tải, tạo thuận lợi cho người dân. Việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ nhằm đánh giá, phân loại sức khỏe mà còn giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, tư vấn phòng bệnh, điều trị hoặc chuyển tuyến kịp thời.

Theo lộ trình từ năm 2026, mỗi người dân sẽ từng bước được lập sổ sức khỏe điện tử để theo dõi sức khỏe liên tục suốt đời, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện và giảm chi phí y tế trong tương lai.