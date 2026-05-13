Cô gái ở TP.HCM nhập viện khẩn cấp vì xương cá basa

Sau bữa ăn cá basa, nữ bệnh nhân 28 tuổi ở TP.HCM bất ngờ đau nhói vùng cổ, nuốt vướng kéo dài. Bác sĩ phát hiện mảnh xương cá cắm sâu vào amidan.

Xương cá đâm sâu vào amidan của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Phù Hoàng Duy, khoa Nội soi, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), cho biết đơn vị này gần đây liên tiếp tiếp nhận các trường hợp mắc xương cá ba sa.

Mới đây nhất, một nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đột ngột sau khi ăn cá basa. Người bệnh nhập viện sau khi cảm thấy vướng rõ ở vùng cổ bên phải, cơn đau tăng lên khi nuốt nước bọt.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng cấp cứu. Kết quả ghi nhận một mảnh xương cá cắm vào niêm mạc vùng amidan phải, xung quanh xuất hiện tình trạng viêm sung huyết. Dị vật sau đó được gắp bỏ an toàn qua nội soi.

Theo bác sĩ Duy, cá basa là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt bởi thịt mềm, dễ chế biến và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, loại cá này có nhiều xương dăm nhỏ, mảnh và sắc nên rất khó loại bỏ hoàn toàn trong quá trình sơ chế.

“Dù được bán tại các siêu thị lớn hay đã qua sơ chế, cá basa vẫn tiềm ẩn nguy cơ còn sót xương”, bác sĩ Duy nói.

Bác sĩ Duy cảnh báo, nhiều người thường chủ quan khi bị mắc xương cá vì cho rằng dị vật nhỏ sẽ tự trôi xuống. Không ít trường hợp áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm, nuốt rau, uống nhiều nước hoặc dùng tay móc họng để lấy xương.

Tuy nhiên, những cách xử lý này có thể khiến xương cắm sâu hơn, làm tổn thương niêm mạc, tăng nguy cơ thủng thực quản hoặc gây áp xe, viêm trung thất - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Người dân cần đến cơ sở y tế sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như nuốt đau, cảm giác vướng kéo dài, đau tăng dần, sốt, khó nuốt hoặc khó thở sau ăn cá.

Để phòng ngừa, bác sĩ Duy khuyến cáo nên kiểm tra kỹ xương trong quá trình chế biến, ăn chậm, nhai kỹ và đặc biệt chú ý với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Việc nội soi sớm giúp phát hiện và xử lý dị vật an toàn, hạn chế biến chứng nguy hiểm về sau.