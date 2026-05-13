Món ăn giải độc mát gan, làm sạch đường ruột

Mộc nhĩ, khoai lang, bí đỏ hay rau bina đều là những thực phẩm giàu chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón và cải thiện chức năng gan nếu ăn đúng cách.

Canh đậu phụ nấu mộc nhĩ, có thể kèm theo vài loại rau củ, là món ăn thanh đạm, mềm mịn và dễ ăn. Ảnh: Fotile.

Hệ tiêu hóa là bộ não thứ hai của cơ thể. Nó cũng được xem là "nhà máy thải độc" và tuyến phòng vệ miễn dịch lớn của cơ thể. Khi đường ruột khỏe mạnh, cơ thể sẽ nhẹ nhõm hơn, trong khi chức năng ruột rối loạn, độc tố dễ ảnh hưởng tới gan, phổi và làn da.

Các triệu chứng như hôi miệng, táo bón, đầy hơi, da mặt kém sắc và mất ngủ do sức khỏe đường ruột kém sẽ dần biến mất khi môi trường đường ruột được cải thiện.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng phổi và đại tràng có mối liên hệ mật thiết cả bên trong lẫn bên ngoài. Nếu ruột bị tắc nghẽn, khí phổi không thể giáng xuống, khiến người bệnh dễ bị ho và có nhiều đờm; nhiệt tích tụ trong ruột cũng dẫn đến gan bị hỏa quá mức.

Theo Tencent News, dưới đây 4 loại rau củ được cho là tốt cho đường ruột, thanh lọc gan, kích thích sự thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa, giúp bạn cảm thấy thư giãn và sảng khoái từ trong ra ngoài.

Mộc nhĩ - "chất làm sạch" đường ruột, phòng thiếu máu

Mộc nhĩ chứa nhiều chất xơ và pectin, giúp hấp phụ bụi bẩn, tạp chất và cặn bã trong ruột, hỗ trợ đào thải ra ngoài. Người thường xuyên ăn mộc nhĩ có thể cải thiện tình trạng táo bón và giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, mộc nhĩ còn được cho là có lợi cho phổi, giúp làm dịu tình trạng khô họng, ho khan vào mùa nóng. Hàm lượng sắt khá cao cũng hỗ trợ phòng thiếu máu.

Cách ăn gợi ý:

Mộc nhĩ xào trứng: Mộc nhĩ xào nhanh cùng trứng gà, màu vàng - đen bắt mắt, món ăn giàu dinh dưỡng.

Mộc nhĩ xào nhanh cùng trứng gà, màu vàng - đen bắt mắt, món ăn giàu dinh dưỡng. Canh đậu phụ nấu mộc nhĩ: Đậu phụ non cắt miếng, nấu cùng mộc nhĩ thành món canh thanh đạm, mềm mịn và dễ ăn.

Lưu ý: Không nên ngâm mộc nhĩ quá lâu hoặc để qua đêm vì có nguy cơ phát sinh độc tố. Chỉ nên ngâm khoảng 2-3 tiếng rồi sử dụng ngay.

Khoai lang - "trạm tiếp năng lượng" cho nhu động ruột

Khoai lang giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp tăng thể tích phân và kích thích nhu động ruột, đặc biệt phù hợp với người hay táo bón. Loại củ này còn giúp bổ tỳ vị, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lành mạnh hơn so với đồ ngọt.

Cách ăn gợi ý:

Cháo khoai lang: Cắt khoai lang thành miếng vừa ăn rồi nấu cùng cơm thành cháo. Điều chỉnh độ sệt theo sở thích. Uống một bát vào buổi sáng và một bát vào buổi tối để kích thích nhu động ruột.

Lưu ý: Không nên ăn khoai lang nướng cháy sém. Người bị nhiều axit dạ dày cũng không nên ăn lúc đói. Ăn 2-3 lần/tuần và mỗi lần chỉ nên ăn khoảng 150 g.

Khoai lang hấp (luộc) là cách đơn giản nhất để có món ăn ngon lại bổ dưỡng. Ảnh: Ifeng.

Bí đỏ - "chuyên gia phục hồi" niêm mạc ruột

Bí đỏ có chất xơ mềm, ít kích thích đường ruột nhưng giàu pectin - hoạt chất giúp bảo vệ niêm mạc ruột và hấp phụ độc tố trong hệ tiêu hóa. Bí ngô có tính ấm, tác động lên kinh tỳ vị. Nó giúp bổ khí, giảm viêm và giảm đau. Ăn bí ngô vào mùa hè không quá nóng cũng không quá lạnh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Cách ăn gợi ý:

Cháo bí đỏ nấu kê: Cắt nhỏ bí ngô và nấu cùng kê để làm món cháo vàng óng, tốt cho dạ dày và đường ruột.

Súp bí đỏ xay: Hấp bí ngô cho đến khi chín, nghiền nhuyễn, thêm một ít sữa và đun sôi. Súp có độ sánh mịn.

Rau bina - "bôi trơn" đường ruột, tốt cho gan

Rau bina (cải bó xôi) giàu chất xơ thực vật, hỗ trợ nhu động ruột và cải thiện táo bón. Loại rau này còn chứa nhiều vitamin K, vitamin A và beta-carotene, tốt cho gan và mắt. Tuy nhiên, rau bina có hàm lượng axit oxalic khá cao nên cần chần qua nước sôi trước khi ăn để giảm nguy cơ ảnh hưởng hấp thu canxi hoặc hình thành sỏi.

Cách ăn gợi ý:

Canh rau bina trứng: Đun sôi nước, cho trứng đã đánh tan vào, thêm rau bina đã chần, muối và dầu mè, nấu trong hai phút.

Miến trộn rau bina: Chần sơ rau bina và miến cùng nhau, sau đó trộn với tỏi băm, nước tương nhạt và giấm balsamic.

Lưu ý: Rau bina giàu axit oxalic nên người có nồng độ axit uric cao không nên ăn quá nhiều cùng một lúc.