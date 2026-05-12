Người đàn ông hỏng vùng kín, vỡ mộng tăng kích cỡ bằng silicon

Nghe theo lời truyền miệng để tự tiêm silicon tăng kích thước dương vật, người đàn ông 40 tuổi nhập viện với biến dạng nghiêm trọng, đau kéo dài và rối loạn cương dương.

Dị vật dương vật được gắn cùng khi bơm silicon. Ảnh: BVCC.

Khoa Nam học, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân L.V.H., với tình trạng dương vật biến dạng nặng, đau đớn kéo dài mỗi khi cương cứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục và tâm lý.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, khoảng 3-4 năm trước, anh nghe theo lời giới thiệu từ bạn bè nên tự bơm silicon lỏng vào cơ quan sinh dục với mong muốn tăng kích thước và cải thiện khoái cảm. Tuy nhiên, thay vì đạt hiệu quả thẩm mỹ, người đàn ông này phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như đau tức kéo dài, dị dạng dương vật và rối loạn cương dương.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện khối tổn thương bao quanh chu vi dương vật với độ dày khoảng 3-4 mm, vị trí rộng nhất lên tới 3 cm. Đáng lo ngại, lượng silicon đã “tổ chức hóa”, bám chặt và hòa lẫn với các lớp da và mô dưới da, khiến việc xử lý trở nên phức tạp.

ThS.BS Vũ Thái Hoàng, đại diện ê-kíp phẫu thuật, cho biết khó khăn lớn nhất không nằm ở kích thước tổn thương mà ở việc silicon đã xơ hóa và dính hoàn toàn vào mô.

“Chúng tôi buộc phải cắt bỏ toàn bộ phần tổn thương bị xơ hóa. Sau đó, ê-kíp thực hiện kỹ thuật tạo hình bằng vạt da để bù đắp phần thiếu hụt, nhằm khôi phục tối đa hình dạng và chức năng cho bệnh nhân”, bác sĩ Hoàng nói.

Theo bác sĩ Hoàng, silicon lỏng tuyệt đối không được phép sử dụng để tiêm vào cơ thể trong các thủ thuật làm đẹp do nguy cơ gây viêm nhiễm, xơ hóa, biến dạng mô và nhiều biến chứng khó hồi phục.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Hoàng khuyến cáo nam giới không nên tin theo các phương pháp truyền miệng hoặc quảng cáo thiếu cơ sở khoa học liên quan đến tăng kích thước cơ quan sinh dục. Khi có nhu cầu can thiệp thẩm mỹ hoặc gặp vấn đề sức khỏe sinh lý, người dân cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được tư vấn và điều trị đúng phác đồ.

Bác sĩ Hoàng cũng cảnh báo việc can thiệp sai cách có thể khiến người bệnh rơi vào tình trạng “tiền mất tật mang”, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến khả năng sinh sản và chức năng tình dục.