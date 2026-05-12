7 dấu hiệu bệnh tiểu đường biểu hiện ngay trên mặt và cổ

Mặt nổi nhiều mụn: Sự hình thành mụn có liên quan đến nhiều hormone như androgen, estrogen, insulin và cortisol, trong đó, insulin có thể kích thích cơ thể tổng hợp hormone androgen, làm tuyến bã nhờn tiết nhiều dầu hơn. Lượng dầu dư thừa là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra mụn trứng cá. Tình trạng kháng insulin thường đi kèm nồng độ insulin trong cơ thể tăng cao, từ đó càng làm tăng tiết bã nhờn và khiến mụn trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, nếu người trung niên hoặc người đã qua tuổi dậy thì vẫn thường xuyên nổi mụn, nguyên nhân có thể không chỉ chưa làm sạch da đúng cách mà còn liên quan đến mất cân bằng hormone insulin. Ảnh: Freepik.