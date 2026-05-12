Phía sau những chiếc giường 'chưa biết ngày tỉnh' ở Chợ Rẫy

Chấn thương sọ não vốn rất khó đoán. Có người chỉ nằm vài ngày đã đủ ổn để chuyển khoa. Nhưng cũng có bệnh nhân phải thở máy kéo dài hàng tháng. Có những ca hồi sinh ngoạn mục từ trạng thái thực vật, nhưng cũng có trường hợp sau khi chuyển đi lại quay trở lại khoa trong tình trạng nặng hơn. Với tôi, khoảnh khắc đáng nhớ nhất luôn là lúc bệnh nhân bắt đầu cai được máy thở và mở mắt. Chỉ một lần bệnh nhân khẽ mở mắt hoặc bóp tay đáp lại cũng đủ khiến cả ê-kíp thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.