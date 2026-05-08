Bệnh viện Chợ Rẫy đông chưa từng thấy từ sáng sớm

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) bước vào những ngày cao điểm hiếm thấy. Từ lúc trời còn chưa sáng, dòng người đã bắt đầu đổ về khu khám bệnh. Ghi nhận của Tri Thức - Znews sáng 8/5, các dãy hành lang gần như không còn khoảng trống. Người bệnh ngồi kín hàng ghế chờ, xe lăn nối thành từng hàng dài, tiếng loa gọi số khám vang lên liên tục.
Từ khu lấy số đến quầy tiếp nhận, bệnh nhân ôm chặt hồ sơ bệnh án trên tay chờ đợi thứ tự. Những dãy số trên bảng điện tử nhảy liên tục không ngừng nghỉ. Chỉ mới khoảng 9h sáng, khu vực nhận thuốc Bảo hiểm y tế đã ghi nhận số thứ tự lên đến hàng nghìn.
Tại các phòng khám Nội tim mạch, Nội tiết hay Nội tổng quát, hàng người nối dài từ bên trong ra tận hành lang. Đây cũng là những chuyên khoa ghi nhận số lượt khám tăng mạnh nhất. Nội tổng quát có 573 lượt khám, Nội tim mạch 476 lượt, Nội tiết 452 lượt, Tim mạch can thiệp 404 lượt, Nội thận 365 lượt và Nội thần kinh 342 lượt. Dù lượng người đổ về đông kín từ sáng sớm, khu vực chờ vẫn giữ được sự trật tự, người bệnh kiên nhẫn ngồi theo số thứ tự dưới sự hướng dẫn liên tục của nhân viên y tế.
Theo thống kê từ phòng Kế hoạch tổng hợp, tính đến 15h ngày 6/5, bệnh viện ghi nhận 9.021 lượt đăng ký khám và điều trị trong ngày, con số cao nhất từ trước đến nay đối với hoạt động khám ngoại trú của bệnh viện. Đến trưa 7/5, lượng đăng ký khám tiếp tục vượt mốc 7.000 lượt.
Không chỉ khu khám bệnh, khu nhận thuốc bảo hiểm y tế cũng ken kín người. Nhiều bệnh nhân đến từ các tỉnh miền Tây, miền Trung vào TP.HCM. Có người mang theo túi xách, hộp cơm, bình nước, ngồi tựa lưng vào ghế lặng lẽ đợi đến lượt gọi tên. Hầu hết đều muốn hoàn tất việc khám trong ngày để kịp quay về quê.
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đội ngũ nhân viên y tế và nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy làm việc gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Từ nhân viên công tác xã hội, điều dưỡng đến y, bác sĩ, kỹ thuật viên đều làm việc gần như không ngơi tay để đảm bảo người bệnh được thăm khám trong thời gian sớm nhất.
Ở khu vực chờ của xe lăn, bà Đặng Thị The (64 tuổi, ngoài cùng bên trái) ngồi lặng chờ đến lượt lấy thuốc sau ca mổ cột sống cách đây 2 tháng. Từ 3h sáng, bà và em gái đã có mặt tại bệnh viện để lấy số tái khám và may mắn nhận được số thứ tự 4. “Đi khám Chợ Rẫy nhiều lần rồi mà hôm nay tôi vẫn thấy đông bất ngờ”, bà nói.
Ông Nguyễn Văn Trưởng (67 tuổi, Đồng Tháp) có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ 4h sáng để tái khám sau phẫu thuật đầu gối. Đến hơn 10h, ông gần hoàn tất các thủ tục và ngồi chờ lấy thuốc ở khâu cuối cùng. Suốt buổi sáng, con trai ông là Minh Triết luôn đi sát bên cha, từ lúc lấy số, chờ khám đến di chuyển giữa các khu vực. Lần đầu theo cha đến Chợ Rẫy, anh không giấu được sự bất ngờ trước lượng bệnh nhân đông kín từ sáng sớm.
Ở khu cận lâm sàng và chụp chiếu, không khí làm việc gần như không ngơi nghỉ. Các kỹ thuật viên hướng dẫn bệnh nhân di chuyển, thay đồ, vào phòng chụp rồi nhanh chóng tiếp nhận lượt kế tiếp. Chỉ đến khoảng 10h sáng, khu vực này đã thực hiện hơn 202 ca chụp. Mỗi khi cánh cửa phòng chụp mở ra, bệnh nhân này vừa bước ra thì người khác đã nhanh chóng được gọi tên vào bên trong.
Về trưa, khu vực chờ nhận thuốc và các phòng khám vẫn còn những hàng người kéo dài. Dưới cái nắng bắt đầu hắt nóng ngoài hành lang, tiếng loa gọi số, những bước chân vội vã và guồng làm việc của đội ngũ y tế vẫn cứ thế tiếp diễn không ngơi nghỉ.
