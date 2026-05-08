Bệnh viện Chợ Rẫy đông chưa từng thấy từ sáng sớm

Tại các phòng khám Nội tim mạch, Nội tiết hay Nội tổng quát, hàng người nối dài từ bên trong ra tận hành lang. Đây cũng là những chuyên khoa ghi nhận số lượt khám tăng mạnh nhất. Nội tổng quát có 573 lượt khám, Nội tim mạch 476 lượt, Nội tiết 452 lượt, Tim mạch can thiệp 404 lượt, Nội thận 365 lượt và Nội thần kinh 342 lượt. Dù lượng người đổ về đông kín từ sáng sớm, khu vực chờ vẫn giữ được sự trật tự, người bệnh kiên nhẫn ngồi theo số thứ tự dưới sự hướng dẫn liên tục của nhân viên y tế.