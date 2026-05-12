Liên tiếp nghệ sĩ vướng chất cấm khiến dư luận lo ngại về góc khuất showbiz, nơi một lần thử có thể đánh đổi bằng cả sự nghiệp và sức khỏe.

Sau các vụ việc của Chi Dân, người mẫu Andrea Aybar (năm 2024) hay nhà thiết kế Nguyễn Công Trí (năm 2025), thông tin ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy mới đây một lần nữa gây chấn động dư luận. Những "vết trượt" liên tiếp này không chỉ phơi bày mặt tối showbiz, mà còn là lời cảnh báo tàn khốc: Chỉ một lần thử, nghệ sĩ có thể đánh đổi bằng cả sức khỏe, danh tiếng và sự nghiệp không thể cứu vãn.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan nghi án ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

"Một lần thử" có thể đổi bằng cả tương lai

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Thủy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu điều trị cai nghiện ma tuý bằng châm cứu, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, cho biết ma túy không chỉ phá hủy hệ thần kinh mà còn gây rối loạn toàn diện các cơ quan trong cơ thể, khiến người nghiện suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần.

Theo bác sĩ Thủy, ở hệ tiêu hóa, người nghiện thường xuyên rơi vào trạng thái chán ăn, buồn nôn, đau bụng, rối loạn đại tiện khi táo bón, lúc tiêu chảy. Với hệ hô hấp, các chất ma túy ban đầu có thể kích thích làm tăng nhịp thở, nhưng sau đó nhanh chóng gây ức chế hô hấp. Nhiều trường hợp dùng quá liều dẫn đến ngưng thở đột ngột và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Không dừng lại ở đó, ma túy còn tác động nguy hiểm lên tim mạch. Người sử dụng có thể bị tăng nhịp tim, co thắt mạch vành gây đau thắt ngực, thậm chí nhồi máu cơ tim. Các chất kích thích cũng làm tăng huyết áp, gây rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng.

Đặc biệt, hệ thần kinh là cơ quan chịu tổn thương nặng nề nhất. Khi đi vào cơ thể, ma túy tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, gây kích thích hoặc ức chế toàn bộ hoạt động não bộ.

Bác sĩ Thủy nhấn mạnh các loại "ma túy mới" hiện nay nguy hiểm hơn rất nhiều so với ma túy truyền thống. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Người nghiện lâu năm thường xuất hiện tình trạng suy giảm trí nhớ, rối loạn phản xạ thần kinh, đau đầu, chóng mặt, run tay chân, rối loạn cảm giác, sống khép kín, dễ kích động hoặc u sầu. Nếu sử dụng liều cao, người dùng có thể rơi vào ngộ độc cấp, hôn mê sâu.

"Mỗi người có ngưỡng hấp thụ ma túy khác nhau. Cùng một lượng ma túy, người này có thể chưa có cảm giác 'phê', nhưng với người khác đó lại là liều độc có thể cướp mạng chỉ trong chớp mắt", bác sĩ Thủy cảnh báo.

Bác sĩ Thủy cũng nhấn mạnh các loại "ma túy mới" hiện nay nguy hiểm hơn rất nhiều so với ma túy truyền thống. Chúng có thể phá hủy cơ thể với tốc độ nhanh hơn, gây sốc thuốc nặng và khiến nạn nhân tử vong chỉ sau vài phút, ngay trên đường đến bệnh viện hoặc thời gian ngắn sau nhập viện.

Khi người nổi tiếng vướng bê bối

Liên quan vụ việc ca sĩ Miu Lê bị nhắc tên trong nghi án liên quan ma túy, trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Hoàng Hà, Đoàn luật sư TP.HCM, cho rằng với thông tin hiện có, chưa thể kết luận nữ ca sĩ phạm tội.

Theo luật sư, Công an xã Cát Hải tiếp nhận tin báo về dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó kiểm tra một nhóm người và test nhanh cho kết quả một số cá nhân dương tính với ma túy. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh.

Ông phân tích nếu cơ quan điều tra chỉ chứng minh được hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà không chứng minh được vai trò tổ chức, cung cấp ma túy, chuẩn bị địa điểm hay rủ rê người khác sử dụng, cá nhân liên quan trước hết sẽ bị xử lý hành chính.

Theo Điều 23 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1-2 triệu đồng. Ngoài ra, người sử dụng ma túy còn có thể bị đưa vào diện quản lý theo Luật Phòng, chống ma túy 2021 trong thời hạn một năm.

Luật sư Hoàng Hà, Đoàn luật sư TP.HCM. Ảnh: LSCC.

Trong trường hợp cơ quan chức năng chứng minh được có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tính chất pháp lý sẽ hoàn toàn khác. Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội danh này có khung hình phạt cơ bản từ 2 đến 7 năm tù, thậm chí cao hơn nếu có tình tiết tăng nặng.

Theo luật sư Hoàng Hà, các vụ việc ma túy trong giới nghệ sĩ luôn tạo phản ứng mạnh bởi nghệ sĩ không đơn thuần là cá nhân bình thường. Họ là người của công chúng, sở hữu lượng người hâm mộ lớn và có sức ảnh hưởng xã hội rộng.

Khi một nghệ sĩ vướng nghi án ma túy, dư luận không chỉ nhìn vào hành vi cá nhân mà còn nhìn vào sự sụp đổ của hình ảnh từng được công chúng yêu mến. Điều đáng lo ngại nhất là tác động tới giới trẻ.

"Nếu thần tượng dính bê bối ma túy, một bộ phận người hâm mộ có thể bênh vực mù quáng, xem nhẹ mức độ nguy hiểm hoặc coi đó chỉ là sai lầm cá nhân. Điều này dễ làm mờ ranh giới đúng - sai", luật sư Hà nói.

Theo luật sư Hà, ma túy không phải câu chuyện riêng của người sử dụng. Nó kéo theo nguy cơ lệ thuộc, tổn hại sức khỏe, tan vỡ gia đình, phát sinh tội phạm và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa xã hội.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng phản ứng xã hội cần đặt trong giới hạn pháp luật. Việc lên án ma túy là cần thiết nhưng không thể thay cơ quan tố tụng kết tội một cá nhân khi vụ việc chưa được làm rõ. Công chúng cần tránh suy diễn, xúc phạm danh dự hoặc lan truyền thông tin chưa được xác minh.

Các chuyên gia đều chung nhận định điều nguy hiểm nhất của ma túy không nằm ở cảm giác kích thích tức thời, mà ở suy nghĩ chủ quan "thử một lần cho biết", "ai cũng dùng" hay "mình có thể kiểm soát được".

Rất nhiều bi kịch bắt đầu chỉ từ một lần thử như vậy.

"Ma túy không bao giờ là cuộc thử nghiệm vô hại. Một lần sử dụng có thể đánh đổi bằng sức khỏe, danh dự, gia đình, sự nghiệp và cả tự do pháp lý của một con người", luật sư Hoàng Hà nói.