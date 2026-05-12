Từ một con tàu mắc kẹt giữa Đại Tây Dương, ổ dịch virus Hanta trên MV Hondius đang kéo theo cuộc truy vết và giám sát y tế trải dài qua nhiều châu lục.

Sau nhiều tuần mắc kẹt giữa Đại Tây Dương cùng nỗi ám ảnh mang tên virus Hanta, tàu MV Hondius cuối cùng cũng rời Tenerife để quay về Hà Lan. Nhưng khi con tàu bắt đầu hành trình trở lại Rotterdam, một cuộc chạy đua khác lập tức mở ra trên đất liền.

Theo Oceanwide Expeditions, 122 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đã rời tàu để hồi hương. MV Hondius hiện tiếp tục di chuyển với 25 thủy thủ đoàn, hai nhân viên y tế cùng thi thể của một hành khách người Đức không qua khỏi hôm 2/5.

Cuộc sơ tán gần như khép lại, nhưng hàng loạt quốc gia giờ đây bước vào giai đoạn căng thẳng hơn: truy vết, cách ly và theo dõi y tế kéo dài đối với những người từng có mặt trên tàu.

Hành khách được sơ tán khỏi du thuyền MV Hondius hôm 10/5.

Cuộc đua kiểm soát dịch

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến nay ổ dịch trên tàu MV Hondius đã ghi nhận 6 ca xác nhận nhiễm virus Hanta chủng Andes cùng 2 trường hợp nghi nhiễm. Dù WHO liên tục trấn an rằng nguy cơ đối với cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp, việc chủng Andes là một trong số rất ít virus Hanta có khả năng lây truyền hạn chế giữa người với người vẫn đủ khiến nhiều quốc gia khẩn trương kích hoạt các biện pháp giám sát y tế và cách ly quy mô lớn.

Các quốc gia có người nghi nhiễm, xác định nhiễm virus Hanta.

Theo Reuters, tại Mỹ, chính quyền liên bang lập tức triển khai các chuyến bay riêng để đưa 18 hành khách hồi hương. Ngay khi hạ cánh, toàn bộ nhóm này được chuyển vào diện theo dõi đặc biệt.

Một trường hợp dương tính hiện được cách ly trong đơn vị sinh học chuyên biệt ở Nebraska, còn những người khác được phân tán tới các cơ sở có năng lực xử lý bệnh truyền nhiễm nguy cơ cao như Trung tâm Y tế Đại học Nebraska hay khu cách ly sinh học của Đại học Emory ở Atlanta.

Australia phản ứng theo hướng cứng rắn hơn cả. Những quy định an ninh sinh học từng được kích hoạt trong đại dịch Covid-19 nay tiếp tục được tái áp dụng với toàn bộ công dân trở về từ MV Hondius, The Guardian đưa tin.

Sau khi quá cảnh tại Hà Lan, nhóm hành khách Australia và New Zealand sẽ tiếp tục được đưa tới Trung tâm Khả năng phục hồi Quốc gia Bullsbrook gần Perth để cách ly ít nhất ba tuần dưới sự giám sát y tế nghiêm ngặt.

Ở châu Âu, Tây Ban Nha gần như trở thành trung tâm của toàn bộ chiến dịch sơ tán. Những hành khách rời tàu được tiếp nhận, xét nghiệm và phân loại ngay tại Tenerife trước khi chuyển tới các cơ sở cách ly. Các công dân Tây Ban Nha trở về từ MV Hondius đã được đưa tới bệnh viện quân y ở Madrid để theo dõi, trong khi các trường hợp nghi nhiễm tiếp tục phải xét nghiệm nhiều lần nhằm tránh bỏ sót nguy cơ lây lan.

Những hành khách được sơ tán khỏi tàu MV Hondius, con tàu liên quan ổ dịch hantavirus, rời máy bay sau khi hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Eindhoven ở Hà Lan ngày 12/5.

Pháp cũng nhanh chóng nâng mức cảnh giác sau khi ghi nhận một nữ hành khách dương tính sau khi rời tàu tại Tenerife và được cho là có dấu hiệu chuyển nặng. Năm công dân Pháp từng có mặt trên MV Hondius đã được đưa về Paris để cách ly tại Bệnh viện Bichat. Song song đó, giới chức y tế nước này mở rộng truy vết ít nhất 22 trường hợp tiếp xúc gần, bao gồm cả những người đi cùng chuyến bay hồi hương.

Trong khi các quốc gia khẩn trương dựng lên những “vòng kiểm soát” riêng, WHO vẫn liên tục cập nhật cảnh báo và phối hợp truy vết những hành khách đã rời tàu trước khi ổ dịch bị phát hiện. Tổ chức này khuyến nghị nhóm nguy cơ cao cần được theo dõi y tế tới 42 ngày, đồng thời cử chuyên gia trực tiếp tham gia điều phối chiến dịch sơ tán tại Tenerife.

Tại châu Âu, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cũng đã vào cuộc, phối hợp rà soát hành trình di chuyển của hành khách qua nhiều quốc gia và xây dựng quy trình giám sát đối với các trường hợp tiếp xúc gần.

Loại virus nguy hiểm

Virus Hanta thuộc họ Hantaviridae, nằm trong bộ Bunyavirales, theo WHO. Dù được xem là bệnh tương đối hiếm gặp trên toàn cầu, nhiễm virus Hanta vẫn có tỷ lệ nguy hiểm tính mạng có thể lên đến khoảng 15% tại châu Á và châu Âu, trong khi ở châu Mỹ có thể lên tới 50%. Trên thế giới hiện ước tính ghi nhận từ 10.000 đến hơn 100.000 ca nhiễm mỗi năm.

Virus chủ yếu lây sang người khi tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt của loài gặm nhấm mang mầm bệnh. Một số trường hợp ít gặp hơn có thể lây qua vết cắn của chuột. Nguy cơ phơi nhiễm tăng lên trong các hoạt động thường xuyên tiếp xúc với chuột như dọn dẹp không gian kín hoặc kém thông gió, làm nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc ngủ trong những khu vực có nhiều chuột sinh sống.

Virus Hanta có thể đe dọa tính mạng người mắc.

Sau khi nhiễm bệnh, triệu chứng ở người thường xuất hiện trong khoảng từ một đến tám tuần, tùy theo chủng virus. Giai đoạn đầu thường gồm sốt, đau đầu, đau cơ cùng các triệu chứng tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn hoặc nôn ói.

Ở hội chứng tim phổi do virus Hanta (HCPS), bệnh có thể diễn tiến rất nhanh với các biểu hiện như ho, khó thở, tích tụ dịch trong phổi và sốc. Trong khi đó, ở hội chứng sốt xuất huyết kèm suy thận (HFRS), người bệnh có thể xuất hiện tụt huyết áp, rối loạn đông máu và suy thận ở giai đoạn nặng hơn.

Hiện chưa có biện pháp phòng ngừa đặc hiệu, do đó việc hạn chế tiếp xúc giữa con người và loài gặm nhấm vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Các chuyên gia khuyến cáo nên giữ gìn nhà cửa và nơi làm việc sạch sẽ, bịt kín các khe hở có thể khiến chuột xâm nhập vào công trình, bảo quản thực phẩm an toàn và tăng cường vệ sinh tại những khu vực có dấu hiệu chuột xuất hiện.

Khi dọn dẹp khu vực nghi có phân hoặc nước tiểu chuột, cần tránh quét khô hoặc hút bụi vì có thể làm phát tán virus vào không khí. Thay vào đó, nên làm ẩm bề mặt trước khi vệ sinh và tăng cường rửa tay sau khi tiếp xúc với các khu vực nguy cơ.