Chi tiết các hạng mục khám sức khỏe miễn phí tại Hà Nội

Hà Nội vừa công bố chi tiết danh mục khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho từng nhóm tuổi, từ trẻ dưới 6 tuổi đến người trưởng thành, hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân.

Trẻ em, người trưởng thành, lao động nữ hay nhóm nghề đặc thù đều có danh mục khám riêng trong kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí vừa được Hà Nội triển khai. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 13/5, Sở Y tế Hà Nội ban hành Công văn số 4250/SYT-NVY hướng dẫn triển khai nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân và trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Y tế Hà Nội, đơn vị đã tiếp nhận Quyết định số 1284/QĐ-BYT ngày 7/5/2026 của Bộ Y tế về hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi, cùng Công văn số 3401/BYT-KCB ngày 12/5/2026 hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế đề nghị Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT, UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập nghiên cứu, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân và trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Quyết định số 1284/QĐ-BYT và Công văn số 3401/BYT-KCB.

Việc triển khai cần được thực hiện đồng bộ, thiết thực và hiệu quả, hướng tới mục tiêu từ năm 2026 mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, nội dung khám sức khỏe được quy định cụ thể theo từng nhóm đối tượng.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, việc khám sức khỏe định kỳ được thực hiện theo quy định riêng của Bộ Y tế, tập trung đánh giá thể chất, dinh dưỡng, phát triển vận động và phát hiện sớm các bất thường về sức khỏe.

Với nhóm từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, người dân sẽ được khám đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT. Nội dung gồm khám thể lực như đo chiều cao, cân nặng, mạch, huyết áp; khám nhi khoa về tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận - tiết niệu, thần kinh, tâm thần và các nội dung lâm sàng khác; khám mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt.

Bên cạnh đó là các danh mục cận lâm sàng như xét nghiệm huyết học, sinh hóa, chụp X-quang và các xét nghiệm khác khi có chỉ định của bác sĩ. Các xét nghiệm này được thực hiện khi có yêu cầu chuyên môn hoặc theo nhu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cũng như tùy khả năng hỗ trợ của từng địa phương, đơn vị.

Người cao tuổi tại phường Việt Hưng được các y, bác sĩ thăm khám trong Ngày Sức khỏe toàn dân do TP Hà Nội tổ chức gần đây. Ảnh: SYT HN.

Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, danh mục khám bao gồm khám thể lực; nội khoa với các chuyên khoa tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận - tiết niệu, nội tiết, cơ xương khớp, thần kinh, tâm thần; ngoại khoa; da liễu; sản phụ khoa; mắt; tai mũi họng; răng - hàm - mặt cùng các danh mục cận lâm sàng cần thiết.

Bộ Y tế lưu ý trong quá trình khai thác tiền sử bệnh tật, khám lâm sàng hoặc chẩn đoán hình ảnh, nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc lao, u phổi hoặc các bệnh lý khác, bác sĩ cần chỉ định thêm các xét nghiệm chuyên sâu để phục vụ chẩn đoán, điều trị hoặc chuyển người bệnh đến cơ sở y tế phù hợp nhằm can thiệp sớm.

Riêng đối với lao động nữ, danh mục khám phụ sản sẽ được thực hiện theo phụ lục riêng của Thông tư 32/2023/TT-BYT.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng quy định riêng việc khám sức khỏe đối với các nhóm đặc thù như cán bộ, học sinh, lái xe, nhân viên hàng không, người điều khiển phương tiện đường sắt, thuyền viên và một số ngành nghề đặc biệt khác theo quy định chuyên ngành hiện hành.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo để tổng hợp, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế, bảo đảm hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho người dân và trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện thông suốt, hiệu quả.